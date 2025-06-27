Звезда "Солдатов" Алексей Маклаков вновь приехал отдохнуть на Алтай
Снимками из отпуска он поделился в своих социальных сетях
27 июня 2025, 23:37, ИА Амител
Российский актер Алексей Маклаков прилетел в отпуск на Алтай. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.
Артист успел порыбачить - поймал карпа и форель. Также он запечатлел алтайскую природу и восхитился Телецким озером:
"Вот, друзья мои, это Телецкое озеро, про которое я вам говорил неоднократно. Полюбуйтесь этой красотой. Кайф", – отметил актер в видео.
Напомним, что отдыхать на Алтай Маклаков приезжал и в 2024 году. Тогда артист поселился в домике у горной реки.
Алексей Маклаков получил широкую известность благодаря роли в сериале "Солдаты" — там он сыграл прапорщика Шматко. Всего за карьеру он успел сыграть более чем в 60 картинах.
Актер родился в Новосибирске. Там же он окончил театральное училище и некоторое время служил в театре "Красный факел".
06:18:56 28-06-2025
Че не ездить если денежки из карманов сыпятся
22:36:31 28-06-2025
Гость (06:18:56 28-06-2025) Че не ездить если денежки из карманов сыпятся... Работать пробовал?
17:16:41 29-06-2025
гость (22:36:31 28-06-2025) Работать пробовал?... Зачем ? Лучше ныть.
14:05:30 28-06-2025
А куда сыпятся:
15:50:57 29-06-2025
Ё моё...
17:25:49 29-06-2025
Да не такой уж и дорогой отдых. Видел его на водопаде Чоодор, стояли рядом на обзорной, обычный уставший мужик.
19:02:00 29-06-2025
Дмитрий (17:25:49 29-06-2025) Да не такой уж и дорогой отдых. Видел его на водопаде Чоодор...
Бедный. Уработался в шахте... Али на комбайне!