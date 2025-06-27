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Звезда "Солдатов" Алексей Маклаков вновь приехал отдохнуть на Алтай

Снимками из отпуска он поделился в своих социальных сетях

27 июня 2025, 23:37, ИА Амител

Алексей Маклаков на Алтае / Фото: соцсети актера

Российский актер Алексей Маклаков прилетел в отпуск на Алтай. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

Артист успел порыбачить - поймал карпа и форель. Также он запечатлел алтайскую природу и восхитился Телецким озером:

"Вот, друзья мои, это Телецкое озеро, про которое я вам говорил неоднократно. Полюбуйтесь этой красотой. Кайф", – отметил актер в видео.

Напомним, что отдыхать на Алтай Маклаков приезжал и в 2024 году. Тогда артист поселился в домике у горной реки.

Алексей Маклаков получил широкую известность благодаря роли в сериале "Солдаты" — там он сыграл прапорщика Шматко. Всего за карьеру он успел сыграть более чем в 60 картинах.
Актер родился в Новосибирске. Там же он окончил театральное училище и некоторое время служил в театре "Красный факел".
 

Комментарии 7

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Гость

06:18:56 28-06-2025

Че не ездить если денежки из карманов сыпятся

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гость

22:36:31 28-06-2025

Гость (06:18:56 28-06-2025) Че не ездить если денежки из карманов сыпятся... Работать пробовал?

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Гость

17:16:41 29-06-2025

гость (22:36:31 28-06-2025) Работать пробовал?... Зачем ? Лучше ныть.

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Гость

14:05:30 28-06-2025

А куда сыпятся:

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Гость

15:50:57 29-06-2025

Ё моё...

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Дмитрий

17:25:49 29-06-2025

Да не такой уж и дорогой отдых. Видел его на водопаде Чоодор, стояли рядом на обзорной, обычный уставший мужик.

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Гость

19:02:00 29-06-2025

Дмитрий (17:25:49 29-06-2025) Да не такой уж и дорогой отдых. Видел его на водопаде Чоодор...
Бедный. Уработался в шахте... Али на комбайне!

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