Звезда "Солдатов" Алексей Маклаков вновь приехал отдохнуть на Алтай

Снимками из отпуска он поделился в своих социальных сетях

27 июня 2025, 23:37, ИА Амител

Алексей Маклаков на Алтае / Фото: соцсети актера

Российский актер Алексей Маклаков прилетел в отпуск на Алтай. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

Артист успел порыбачить - поймал карпа и форель. Также он запечатлел алтайскую природу и восхитился Телецким озером:

"Вот, друзья мои, это Телецкое озеро, про которое я вам говорил неоднократно. Полюбуйтесь этой красотой. Кайф", – отметил актер в видео.

Напомним, что отдыхать на Алтай Маклаков приезжал и в 2024 году. Тогда артист поселился в домике у горной реки.

Алексей Маклаков получил широкую известность благодаря роли в сериале "Солдаты" — там он сыграл прапорщика Шматко. Всего за карьеру он успел сыграть более чем в 60 картинах.

Актер родился в Новосибирске. Там же он окончил театральное училище и некоторое время служил в театре "Красный факел".

