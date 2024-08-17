Звезда турецких сериалов Бурак Озчивит снимется в российском кино

Съемочный день будет стоить авторам три миллиона рублей

17 августа 2024, 10:40, ИА Амител

Бурак Озчивит / Кадр из сериала "Великолепный век"

Звезда турецких сериалов Бурак Озчивит станет первым турецким актёром, который снимется в российском фильме. 39-летний актёр уже дал согласие на участие в проекте с Рузилем Минекаевым, пишет Mash.

Сцены с участием Бурака будут сниматься в Альметьевске, Республика Татарстан. На имя актёра забронирован номер в одном из отелей Казани. Дата заезда — 24 августа.

Гонорар Бурака Озчивита держится в секрете, но, по предварительным данным, стоимость одного съёмочного дня составляет от 1,5 до 3 миллионов рублей.