Звезда "Ворониных" попала в больницу из-за болей в сердце

У Анны Фроловцевой диагностировали фибрилляцию предсердий

03 декабря 2024, 15:08, ИА Амител

Анна Фроловцева / Фото: ITAR-TASS

Звезда сериала "Воронины" Анна Фроловцева оказалась в больнице из-за болей в сердце. Как сообщает Telegram-канал Shot, состояние артистки ухудшилось на фоне сахарного диабета.

Актриса обратилась к медикам и заявила, что у нее участились боли в сердце: она несколько дней ощущала учащенное сердцебиение, а боль отдавала в руку. В ходе обследования медики выявили быстрое неритмичное сокращение сердца – фибрилляцию предсердий. Это состояние грозит формированием тромбов, а в дальнейшем – инсультом.

После лечения в стационаре актрисе выписали лекарства и дали рекомендации, чтобы улучшить состояние. Сама Фроловцева продолжает активно выступать, несмотря на проблемы с сердцем.