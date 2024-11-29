НОВОСТИКультура

Михаил Ефремов может сыграть Деда Мороза на тюремном корпоративе

Актер не освободится до Нового года

29 ноября 2024, 20:16, ИА Амител

Михаил Ефремов / Кадр из видео: YouTube
Михаил Ефремов / Кадр из видео: YouTube

Михаил Ефремов может сыграть Деда Мороза на новогоднем корпоративе в ИК-4 Белгородской области, пишет Mash.

Актер не получит условно-досрочное освобождение в 2024 году. Это обосновали недостоверной информацией в СМИ об ухудшении его здоровья. Проверки показали, что Ефремов здоров и чувствует себя хорошо.

Никакого прошения на УДО не поступало. Представители артиста будут пробовать подать соответствующие бумаги в 2025 году.

"А пока у Ефремова есть шанс слегка улучшить свое личное дело участием в новогоднем празднике для арестантов – администрация колонии рассматривает его на роль Деда Мороза", – пишет интернет-издание.

В феврале 2024 года Иван Охлобыстин говорил, что Михаил Ефремов сможет подать заявку на условно-досрочное освобождение из колонии и в случае одобрения выйти на свободу уже через полтора-два месяца. Однако, как стало известно, его прогноз не сбылся.

Михаил Ефремов / Кадр из видео

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Отмечается, что его отговорили от этой идеи
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культура Кино театр

Комментарии 2

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кос

21:25:39 29-11-2024

скучает алкаш по ролям в кино

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Musik

17:24:59 30-11-2024

кос (21:25:39 29-11-2024) скучает алкаш по ролям в кино... Мало как-то. Добавки просит.

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