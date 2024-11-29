Михаил Ефремов может сыграть Деда Мороза на тюремном корпоративе

Актер не освободится до Нового года

29 ноября 2024, 20:16, ИА Амител

Михаил Ефремов / Кадр из видео: YouTube

Михаил Ефремов может сыграть Деда Мороза на новогоднем корпоративе в ИК-4 Белгородской области, пишет Mash.

Актер не получит условно-досрочное освобождение в 2024 году. Это обосновали недостоверной информацией в СМИ об ухудшении его здоровья. Проверки показали, что Ефремов здоров и чувствует себя хорошо.

Никакого прошения на УДО не поступало. Представители артиста будут пробовать подать соответствующие бумаги в 2025 году.

"А пока у Ефремова есть шанс слегка улучшить свое личное дело участием в новогоднем празднике для арестантов – администрация колонии рассматривает его на роль Деда Мороза", – пишет интернет-издание.

В феврале 2024 года Иван Охлобыстин говорил, что Михаил Ефремов сможет подать заявку на условно-досрочное освобождение из колонии и в случае одобрения выйти на свободу уже через полтора-два месяца. Однако, как стало известно, его прогноз не сбылся.