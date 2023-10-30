Звезду сериала "Кухня" Дмитрия Назарова проверят из-за высказываний о СВО

Ранее его уже штрафовали. За повторное нарушение актеру грозит тюрьма

30 октября 2023, 21:37, ИА Амител

Кадр из видео

Генпрокуратура проверит актера Дмитрия Назарова, известного по роли в сериале "Кухня", после обращения общественников. Об этом сообщает Mash.

Назаров после начала СВО уехал за границу и критиковал спецоперацию. За это его оштрафовали на 50 тысяч рублей. При повторном нарушении в течение года актеру грозит реальный срок.

После возвращения в страну Назаров запланировал несколько выступлений, но некоторые общественники оказались против. Активист движения "Отцы России" Андрей Згонников обратился в прокуратуру, чтобы высказывания Назарова проверили. Он также потребовал, чтобы выступления актера отменили, а самого его отправили на исправительные работы.