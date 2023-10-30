Звезду сериала "Кухня" Дмитрия Назарова проверят из-за высказываний о СВО
Ранее его уже штрафовали. За повторное нарушение актеру грозит тюрьма
30 октября 2023, 21:37, ИА Амител
Генпрокуратура проверит актера Дмитрия Назарова, известного по роли в сериале "Кухня", после обращения общественников. Об этом сообщает Mash.
Назаров после начала СВО уехал за границу и критиковал спецоперацию. За это его оштрафовали на 50 тысяч рублей. При повторном нарушении в течение года актеру грозит реальный срок.
После возвращения в страну Назаров запланировал несколько выступлений, но некоторые общественники оказались против. Активист движения "Отцы России" Андрей Згонников обратился в прокуратуру, чтобы высказывания Назарова проверили. Он также потребовал, чтобы выступления актера отменили, а самого его отправили на исправительные работы.
21:49:27 30-10-2023
Кто такой этот отец России? Кто его уполномачивал выступать от имени российских отцов?
22:17:08 30-10-2023
Бедные шуты.
23:53:37 30-10-2023
И пусть эти исправительные работы ему мозги подправят.
07:42:14 31-10-2023
После возвращения в страну --- во, наглец. Может крыша есть. Ляпнул бы сантехник Иванов, что нибудь из-за границы, и потом вернулся
12:39:21 31-10-2023
Не смейте трогать классного актёра. Много людей недовольны , до слёз иногда и возмущаются высказываниями чиновников. Слышали как о нас, людях рабочих отзываются( ходят тут, ожидайте, потерпите ...) Ничего мы же толстокожие всё вытерпим.
13:43:19 31-10-2023
гость (12:39:21 31-10-2023) Не смейте трогать классного актёра. Много людей недовольны ,... ЭТО ГОМОклассный актер.