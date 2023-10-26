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Александр Ревва отказался продавать роскошный особняк в Подмосковье

По информации СМИ, артист все-таки решил остаться в России

26 октября 2023, 07:15, ИА Амител

Кадр из видео / Импровизация
Кадр из видео / Импровизация

Российский комик и певец Александр Ревва, известный под псевдонимом Артур Пирожков, отказался от продажи своего шикарного особняка в Подмосковье за 250 миллионов рублей. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, Ревва хотел реализовать недвижимость "по-тихому", без публикаций в интернете. Покупателей искали среди своих, но не нашли. К делу подключили риелтора, но снова не смогли продать коттедж, потому что не сошлись в цене с покупателем.

В итоге дом площадью 582 квадратных метра остается в собственности шоумена. Предварительно, сам он также решил остаться в России, а не переезжать на ПМЖ в другую страну.

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Комментарии 17

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Гость

07:24:08 26-10-2023

Спасибо большое! Как же мы без него? Прямо беда!

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Гость

07:41:56 26-10-2023

И к чему нам информация про урода?

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Гость

09:00:32 26-10-2023

Гость (07:41:56 26-10-2023) И к чему нам информация про урода?... Для того что бы лишний раз потревожить ваше шаткое психологическое состояние.

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Гость

07:55:52 26-10-2023

Он вроде бы уже 9 лет, с 2014 года, с отцом из Донецка не общается, потому что отец хочет жить в России. И Рева хочет. В чем тогда проблема, непонятно

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Гость

07:57:44 26-10-2023

Хотя Рева скорее всего не хочет жить в России, вынужден. Хорошо было бы дом конфисковать в пользу отца, который ради России в Донецке жизнью рискнул. Отец то - мужик

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Гость

09:03:14 26-10-2023

Гость (07:57:44 26-10-2023) Хотя Рева скорее всего не хочет жить в России, вынужден. Хор... Ваша фамилия Шариков? Полиграф Полиграфович? Ну просто, судя по высказываниям о "отобрать и поделить", вы именно им и являетесь. Переписку Каутского с Энгельсом, случайно не изучали?

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Гость

09:05:14 26-10-2023

Каждый имеет право на собственность и каждый вправе распорядится ей по своему усмотрению, если это не представляет опасности для общества. И не важно, Рева ты, Галкин или слесарь Сидоров из ЖЭУ42

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Гость

09:34:48 26-10-2023

Гость (09:05:14 26-10-2023) Каждый имеет право на собственность и каждый вправе распоряд... Вы это Шариковым из США расскажите, которые 300 миллиардов долларов конфисковали. Израиль утюжит ракетами Палестину, потому что исходит из принципа Ветхого завета, око за око. Проамериканский Рева должен понимать что может ответить за действия американских Шариковых. Его отец рискнул встать против украинской власти, Рева рискнул против российской. На то он и риск, что можно не угадать

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Гость

11:31:30 26-10-2023

Гость (09:34:48 26-10-2023) Вы это Шариковым из США расскажите, которые 300 миллиардов д... А кто положил 300 лямов долларов в западные банки? Русские патриоты? Так что пыл то поумерьте, накладывая ответственность на третьих лиц.

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Гость

12:02:53 26-10-2023

Гость (11:31:30 26-10-2023) А кто положил 300 лямов долларов в западные банки? Русские п... А кто сказал, что нельзя класть в банк? Если они в банке, они все равно мои, а не американские, схренали их забрали? Так и с Ревой в ответку может получится

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Гость

09:06:18 26-10-2023

Урод

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Гость

09:47:48 26-10-2023

Гость (09:06:18 26-10-2023) Урод... Как бы на вас то посмотреть, чтоб оценить прелесть внешнего. С внутренним, по вашему комменту, как бы всё понятно.

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Гость

09:07:18 26-10-2023

Пока все вот эти Пугачева и прочие не выражали свое мнение, они были кумирами миллионов . Люди ходили на концерты и с упоением смотрели выступления по ТВ. А сейчас оказывается они все бездарности , уроды и т.д. Кто в итоге переобулся то, они или мы?

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Гость

10:40:24 26-10-2023

Гость (09:07:18 26-10-2023) Пока все вот эти Пугачева и прочие не выражали свое мнение, ... ни пугачева, ни тем более ревва никогда не были интересны. так что за всех не говорите. пугачева всегда была хабалкой, ревва неприятен даже внешне

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Гость

11:10:11 26-10-2023

Гость (10:40:24 26-10-2023) ни пугачева, ни тем более ревва никогда не были интересны. ... Для не переобутых в злободневную идеологию предусмотрены штрафы и 15 лет расстрела.

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Гость

10:22:50 26-10-2023

Он и фамилию сменил? Вроде был просто Рева? А в тексте Ревва?

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Гость

13:09:27 26-10-2023

Гость (10:22:50 26-10-2023) Он и фамилию сменил? Вроде был просто Рева? А в тексте Ревва... Наверное чтобы его с отцом из Донецка не связывали

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