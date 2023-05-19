Звёзды "Дома-2" Кузин и Артёмова развелись через три года после расставания

Девушка отметила, что она поддерживает хорошие отношения с бывшим мужем

19 мая 2023, 12:05, ИА Амител

Фото: @kuzin_zhenya

Звёзды телепроекта "Дом-2" Саша Артёмова и Евгений Кузин официально развелись через три года после расставания. Об этом девушка рассказала в социальных сетях.

Она объяснила, что период после расставания начался с бюрократических проблем, а затянулся процесс из-за того, что ей было лень заниматься документами, а бывшему мужу это и вовсе было не нужно.

Артёмова добавила, что после разлада они жили раздельно, а связывает их только общий ребёнок. По словам девушки, с бывшим мужем она поддерживает хорошие отношения.