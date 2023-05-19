Звёзды "Дома-2" Кузин и Артёмова развелись через три года после расставания
Девушка отметила, что она поддерживает хорошие отношения с бывшим мужем
19 мая 2023, 12:05, ИА Амител
Фото: @kuzin_zhenya
Звёзды телепроекта "Дом-2" Саша Артёмова и Евгений Кузин официально развелись через три года после расставания. Об этом девушка рассказала в социальных сетях.
Она объяснила, что период после расставания начался с бюрократических проблем, а затянулся процесс из-за того, что ей было лень заниматься документами, а бывшему мужу это и вовсе было не нужно.
Артёмова добавила, что после разлада они жили раздельно, а связывает их только общий ребёнок. По словам девушки, с бывшим мужем она поддерживает хорошие отношения.
12:07:18 19-05-2023
Кто эти люди и зачем нам тут эта информация?
12:21:17 19-05-2023
он в какой раз развелся?
12:23:02 19-05-2023
Не ходите девки замуж за Ивана Кузина, а у Ивана Кузина большая кукурузина.
12:50:00 19-05-2023
Держите нас в курсе.ага.
15:57:13 19-05-2023
Гость (12:50:00 19-05-2023) Держите нас в курсе.ага.... умора