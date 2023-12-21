Звезды, которые были на скандальной вечеринке Ивлеевой, могут остаться без заработка
Помимо штрафа, им могут запретить выступления
21 декабря 2023, 23:10, ИА Амител
Кадр из видео / Mash
Звезды, которые засветились на полуобнаженной вечеринке Насти Ивлеевой, могут лишиться новогоднего заработка. Об этом сообщает Mash.
Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита и другие знаменитости рискуют не только получить крупный штраф, но и запрет на предновогодние выступления.
По информации телеграм-канала, участие в вечеринке может стоить некоторым участникам нескольких миллионов рублей.
Проверить тусовку потребовали общественники сразу нескольких организаций. В мероприятии они увидели пропаганду нетрадиционных отношений и кое-что еще.
23:22:57 21-12-2023
Кто-то ведь крышует и отмазывает эту мразоту? Иначе бы не посмели. И насчет запрета на выступления - сомневаюсь.
07:20:57 22-12-2023
Гость (23:22:57 21-12-2023) Кто-то ведь крышует и отмазывает эту мразоту? Иначе бы не по... А чо они натворили? Убили кого-то, изнасиловали? Или вам в нос носком тыкали?
00:30:11 22-12-2023
В первую очередь разогнать чуждый стране минкульт с понятиями как у этих безнравственных существ. Своей умышленной преступной деятельностью именно он порождает такое бесобесие и всячески ему содействует
07:31:06 22-12-2023
В таких темпах скоро дойдем что безнравственным станет раздевание в бане или у себя дома
07:55:13 22-12-2023
Гостьв таких (07:31:06 22-12-2023) В таких темпах скоро дойдем что безнравственным станет разде... Уже такое есть! Народ с ума сходит. Черное стало белым, а белое черным.
08:14:15 22-12-2023
Не знаю кто такие и что они транслируют на широкую аудиторию, но то, что они делают в стенах закрытого клуба - их личное дело. Конечно если это случайная утечка с "мероприятия", а не трансляция где-нибудь. Другой вопрос, если несут в массы такие ценности, тогда да, есть повод для проверок и наказаний.
08:29:04 22-12-2023
Гость (08:14:15 22-12-2023) Не знаю кто такие и что они транслируют на широкую аудиторию... . - "Другой вопрос, если несут в массы такие ценности, тогда да, есть повод для проверок и наказаний." Массы увидали, узнали и что? Толстосумы откажутся их видеть? Наоборот, совковая очередь образуется на этих прохвостов. Как говорится, запретный плод сладок и тяготит его увидеть.
09:23:50 22-12-2023
Гость (08:14:15 22-12-2023) Не знаю кто такие и что они транслируют на широкую аудиторию... ты как с луны свалился!
08:36:36 22-12-2023
Вот тусовались они там тихонько и никто не знал. А растрепали на всю страну. Зачем лезть в штаны ?
09:19:27 22-12-2023
ПРАВИЛЬНО. На них столько людей равняется, многие хотят быть на них похожи, молодежь их обожает, а они что - ПОЗОРНИКИ!
09:28:09 22-12-2023
гость (09:19:27 22-12-2023) ПРАВИЛЬНО. На них столько людей равняется, многие хотят быть... Кто на них ровняется???? больные люди.
09:50:00 22-12-2023
Гость (09:28:09 22-12-2023) Кто на них ровняется???? больные люди.... Товарищиха, кого ты воспитала то и есть. Процент детдомовских не большой, остальные больные твои.
09:38:33 22-12-2023
Диктатура в полном цвете.
10:00:11 22-12-2023
Всех бы этих собрать и на стройку кирпичи таскать
10:01:10 22-12-2023
А кому какое дело кто и как проводит своё личное время? Какой закон они нарушили? Нравственный? Ну так вы выдохните и вокруг трезвым взглядом посмотрите, она здесь нигде давно не ночует. А если завидно, так это другое дело.
10:02:24 22-12-2023
Вот серьезно? Не понимаю, почему кому-то до этого есть дело.
10:04:11 22-12-2023
Я даже фотку видел с вечеринки, только не понял, чем они оскорбили ? Собралась голая элита. И что ? Не ясно чем они плюнули. Я же не на их месте, а на своем. Меня не пригласили. Но и не оскорбили. Я их и до этого не смотрел.
10:04:57 22-12-2023
Они в точно таких же костюмах, если не похлеще, на сцену выходят. Полные залы рукоплещут, билеты дорогие. Что все так перевозбудились-то?
10:57:36 22-12-2023
- Позорники, вы думаете? - Да! -А почему, собственно? - Да потому что.. Потому что яйца выскочат вон сейчас наружу!
07:50:30 24-12-2023
Больше пропиарили их сами, раздули и пропиарили... И продолжают раздувать и пиарить... Круговорот маразма, одни отмачивают-другие раскачивают, дети слушают и смотрят...
21:47:23 25-12-2023
Вот пусть и выступают в интернете, закрыть им все российские каналы, нечего эту пошлость в массы нести. А кому, как тут пишут, это интересно, пусть смотрят в телефонах или платят за вечеринки.