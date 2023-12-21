Звезды, которые были на скандальной вечеринке Ивлеевой, могут остаться без заработка

Помимо штрафа, им могут запретить выступления

21 декабря 2023, 23:10, ИА Амител

Кадр из видео / Mash

Звезды, которые засветились на полуобнаженной вечеринке Насти Ивлеевой, могут лишиться новогоднего заработка. Об этом сообщает Mash.

Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита и другие знаменитости рискуют не только получить крупный штраф, но и запрет на предновогодние выступления.

По информации телеграм-канала, участие в вечеринке может стоить некоторым участникам нескольких миллионов рублей.

Проверить тусовку потребовали общественники сразу нескольких организаций. В мероприятии они увидели пропаганду нетрадиционных отношений и кое-что еще.