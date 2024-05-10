Звукорежиссера оштрафуют за накладку во время трансляции парада в Москве
Корреспондентку, которая прочитала рэп о "спортивках "Адидас", наказывать не будут
10 мая 2024, 14:30, ИА Амител
Звукорежиссера телеканала "Москва 24" оштрафуют за то, что в эфир трансляции парада ко Дню Победы попал момент, на котором девушка-корреспондент разминается перед включением. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее в соцсетях распространилась видео, на котором слышно, как корреспондент канала, не зная, что сейчас она находится в эфире, прочитала рэп о "спортивках "Адидас".
"Поскольку шесть часов прямого эфира, где-то произошла накладка <…> А ее за что наказывать, она разминалась перед включением", – сказал руководитель АО "Москва Медиа" Игорь Шестаков.
При этом он добавил, что звукорежиссер трансляции, возможно, понесет наказание.
14:47:55 10-05-2024
Был у нас толмач.Ему переводить, а он лыка не вяжет.Мы его в кипятке и сварили.