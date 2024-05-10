Звукорежиссера оштрафуют за накладку во время трансляции парада в Москве

Корреспондентку, которая прочитала рэп о "спортивках "Адидас", наказывать не будут

10 мая 2024, 14:30, ИА Амител

Микрофон / Фото: pxhere.com/ru/photo/743550

Звукорежиссера телеканала "Москва 24" оштрафуют за то, что в эфир трансляции парада ко Дню Победы попал момент, на котором девушка-корреспондент разминается перед включением. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в соцсетях распространилась видео, на котором слышно, как корреспондент канала, не зная, что сейчас она находится в эфире, прочитала рэп о "спортивках "Адидас".

"Поскольку шесть часов прямого эфира, где-то произошла накладка <…> А ее за что наказывать, она разминалась перед включением", – сказал руководитель АО "Москва Медиа" Игорь Шестаков.

При этом он добавил, что звукорежиссер трансляции, возможно, понесет наказание.