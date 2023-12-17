Зюганов показал Россию будущего при коммунистах

Страну, в которой живут самые умные, образованные, успешные и прогрессивные

17 декабря 2023, 08:29, ИА Амител

Фото: kprf.ru

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов опубликовал в своем Telegram-канале сгенерированное нейросетью изображение того, как бы выглядела Россия при коммунистах.

Зюганов убежден, что высокотехнологичные города будущего со счастливым населением – это смелая мечта, которую и сегодня можно воплотить.