Зюганов показал Россию будущего при коммунистах
Страну, в которой живут самые умные, образованные, успешные и прогрессивные
17 декабря 2023, 08:29, ИА Амител
Фото: kprf.ru
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов опубликовал в своем Telegram-канале сгенерированное нейросетью изображение того, как бы выглядела Россия при коммунистах.
Зюганов убежден, что высокотехнологичные города будущего со счастливым населением – это смелая мечта, которую и сегодня можно воплотить.
"Мы можем вновь стать самыми умными, образованными, успешными и прогрессивными. Наша страна может вновь стать великой научной державой с прорывными достижениями в рамках нового технологического уклада", – подчеркнул он.
08:47:55 17-12-2023
обгадился оный человек жиденько если посмотреть на его дела
08:55:17 17-12-2023
Почему его не заменяют?
09:11:20 17-12-2023
Сергей (08:55:17 17-12-2023) Почему его не заменяют?... зачем,он исправно справляется со своей обязанностью карманной оппозиции
10:15:55 17-12-2023
гость (09:11:20 17-12-2023) зачем,он исправно справляется со своей обязанностью карманно... С языка сняли :)
09:42:06 17-12-2023
Сколько себя помню, коммунисты обещали всем светлое и счастливое будущее. Как теперь вижу, они в это будущее уехали и живут в нём. А мы остались. В настоящем. Сказочник
09:44:24 17-12-2023
Оппозиция которую мы заслужили. Смешно и печально всё это
10:03:48 17-12-2023
Нам в детстве вдалбливали лозунг-Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. И что? Теперь мы будем жить в коммунистической нейросети?
13:47:35 17-12-2023
Баба Яга (10:03:48 17-12-2023) Нам в детстве вдалбливали лозунг-Нынешнее поколение советски... Вам такое вдалбливали в детстве?
11:46:15 17-12-2023
Если и мог что-то полезное сделать для страны, в 1996 году благополучно промотал. Предал всех коммунистов и поверивших ему людей. Сейчас карманный оппозиционер, пустышка.
12:20:52 17-12-2023
Зюзя, у тебя был единственный шанс в 1996 году, когда ты выиграл выборы, но ты эту победу променял на зеленое бабло и чтобы до конца своей жизни, быть пристяжным в таких акциях, как выборы в России, на которых ты исправно пополняешь свой кошелек. Победы тебе больше никогда не видать. При твоем участие, Конституцию выхолостили до такой степени, что только один человек до конца своей жизни будет президентом. Зюзя, ты его проживёшь?
14:00:47 17-12-2023
При власти КПСС мы жили давно и долго. Жили в пристойной бедности, местами в нищете, сами того не осознавая, ибо сравнить было не с чем, ничего иного мы просто знать не могли. Ныне всем (ну или почти всем) ведомо, как можно жить по-иному. Необязательно в роскоши или сумасшедшем богатстве, а просто своим честным трудом построить зажиточную жизнь. И всем (или почти всем, опять же) понятно, что при власти коммунистов такого быть не может. Поэтому при их власти может быть только Россия прошлого. Это надо кому? P.S. Нынешней власти и политики я сейчас не касаюсь. Говорим только о предмете.
16:03:25 17-12-2023
Гость (14:00:47 17-12-2023) При власти КПСС мы жили давно и долго. Жили в пристойной бед... Ну, живут китайцы при коммунистах. Или это другое? Хотя, конечно, из зюганова коммунист - как из г..на пуля...
17:19:05 17-12-2023
Гость (14:00:47 17-12-2023) При власти КПСС мы жили давно и долго. Жили в пристойной бед... В живой природе водятся господа честно заработавшие миллионы и миллиарды?И кто же для них такие честные законы написал?
17:43:39 17-12-2023
Гость (14:00:47 17-12-2023) При власти КПСС мы жили давно и долго. Жили в пристойной бед... "При власти КПСС мы жили давно и долго.." и что? Сравнивая сегодняшнюю жизнь и в Совке, утверждаю - сейчас мы живём в нищете и дерьме. Совок, вот где был коммунизм, всё для человека.. Сегодня один лозунг - сделать дешевле и в фантике, чтобы продать подороже.. Одни "человейники" чего стоят..
14:04:36 17-12-2023
Проплаченые боты от ЕдРа активно мочят единственного реального конкурента на предстоящих выборах ! Молодцы! ЕдРо вам зачтет ваши высеры в адрес компартии. Не знаю как коммунисты, а вот действующая партия во главе несменяемого уже более 20лет, все обещяет что встанем с колен! И что то конца процесса не видно, народ все ниже и ниже прогибают.
15:55:32 17-12-2023
Гость (14:04:36 17-12-2023) Проплаченые боты от ЕдРа активно мочят единственного реально... Если это было бы так, то не было столь печально...Но увы. Перед вами реальный человек, который всегда голосовал за КПРФ. Всегда. Но сейчас никакого желания больше поддерживать такую оппозицию нет. Объясню почему. 1. Зюганова нужно было менять и уже к предыдущим выборам. Сейчас он ничего кроме негатива не вызывает. 2. Понятно, что коммунистов меньшество и в думе и у нас в зак.собрании, но за многое, что сейчас творится в стране они тоже несут ответственность. Кто был не согласен из членов КПРФ они высказали свою позицию и ушли( не в ЕР).Просто сложили мандаты или их " увели". Им респект. 3. Не знаю как в стране, но у нас в крае совершенно нет фильтра для тех, кто в партии. Имею в виду есть такие( которые даже местными кандидатами в депутаты были) чей моральный облик желает оставлять лучшего...Но они рвались и продолжают рваться к власти. Это их цель, а не убеждения. Нет доверия- нет голоса. И таких разочарованный много. Проводить демонстрации на 7 ноября и пытаться что- то реально сделать для людей- разные вещи. А вот Прусакова могла бы составить конкуренцию губернатору- это факт. Но ее слили и все. Жаль. Больше такого шанса у коммунистов не будет.
19:23:29 17-12-2023
Гость (15:55:32 17-12-2023) Если это было бы так, то не было столь печально...Но увы. Пе... По поводу Прусаковой-вы то сами верите что написали,да какой человек находясь в трезвом уме и здравой памяти поменяет такое благодатное и теплое место при этом где не надо работать и нести ответственность на непонятно какое то место находящееся в депрессивном регионе с кучей проблем,да это даже не смешно
15:57:09 17-12-2023
Гость (14:04:36 17-12-2023) Проплаченые боты от ЕдРа активно мочят единственного реально... Так ты с колен-то встал? Или ещё нет? Подробнее, пожалуйста.
14:38:40 17-12-2023
Деда открыл для себя тырнет.😆
17:24:50 17-12-2023
😆😆😆😆 (14:38:40 17-12-2023) Деда открыл для себя тырнет.😆... Интернет открыли капиталисты.Радио и телеграф тоже они придумали.При социализме никто бы до этого не додумался.
20:02:29 17-12-2023
Гость (17:24:50 17-12-2023) Интернет открыли капиталисты.Радио и телеграф тоже они прид... При социализме бумагу - то туалетную не могли произвести. Зато газет Правда много было
22:38:49 17-12-2023
Гость (20:02:29 17-12-2023) При социализме бумагу - то туалетную не могли произв... Кто о чём.В киосках и на станциях продавали много всяческих газет А на туалетную бумагу не хватало мощностей.
08:58:13 18-12-2023
Гость (17:24:50 17-12-2023) Интернет открыли капиталисты.Радио и телеграф тоже они прид... Вы зря принижаете достижения социализма.Думаю ,потому ,что не жили в советский период.Это была мощь мирового масштаба,это была громадина.Создавались передовые невиданные отрасли народного хозяйства,возьмите авиастроение,космос,атомную промышленность,производство стали ,цветных металлов.Я уж не говорю про оборонный комплекс.Была самая передовая наука,медицина ,образование.Пол мира мы кормили за свой счёт,вытягивали из древности,создавали там современные предприятия-металлургический комбинат в Индии,асуанскую плотину в Египте,разные ГЭС и АЭС и чёрт знает чего ещё.Если бы это всё шло на развитие нашего народа мы были бы сплошь миллионерами.Нынешнее состояние экономики в подмётки не годится тому колоссу.А вы говорите ,вот там придумали то то и то то,а мы туалетную бумагу делать не могли.Всё могли ,только вот для своих людей ,как то скуповата оказывалась та власть.Нынешняя ,смотрю,тоже.
01:11:04 19-12-2023
Гость (17:24:50 17-12-2023) Интернет открыли капиталисты.Радио и телеграф тоже они прид... А колесо,бумагу и, например,порох,придумали не капиталисты и что?
20:14:28 17-12-2023
Сколько умников. Попробуйте вывести хотя бы 500 человек на площадь. Эти не нравятся - те не нравятся - сами попробуйте. Кто реально голосует против антинародных законов - только коммунисты. Идеальный ли кандидат Зюганов - нет , а другие есть? Назовите!