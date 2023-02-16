Зюганов заявил, что Путин иногда звонит ему по ночам

По словам лидера КПРФ, он и сам легко может связаться с президентом

16 февраля 2023, 09:00, ИА Амител

Владимир Путин и Геннадий Зюганов / Фото: kremlin.ru

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Владимир Путин иногда звонит ему по ночам.

"У него [Путина] тяжёлый график, и надо относиться с уважением. Он всегда звонит. Правда, иногда звонок приходит уже за полночь. Ну я поздно ложусь, меня это вполне устраивает", – цитирует политика РБК.

Темы ночных разговоров при этом Зюганов не раскрыл, но отметил, что легко может и сам связаться с Путиным, поскольку тот "открыт для диалога".

В феврале президент на встрече с Зюгановым выразил уверенность в том, что Россия победит в нынешнем противостоянии. "Так и будет", – сказал глава государства.