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Зюганов заявил, что Путин иногда звонит ему по ночам

По словам лидера КПРФ, он и сам легко может связаться с президентом

16 февраля 2023, 09:00, ИА Амител

Владимир Путин и Геннадий Зюганов / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин и Геннадий Зюганов / Фото: kremlin.ru

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Владимир Путин иногда звонит ему по ночам.

"У него [Путина] тяжёлый график, и надо относиться с уважением. Он всегда звонит. Правда, иногда звонок приходит уже за полночь. Ну я поздно ложусь, меня это вполне устраивает", – цитирует политика РБК.

Темы ночных разговоров при этом Зюганов не раскрыл, но отметил, что легко может и сам связаться с Путиным, поскольку тот "открыт для диалога".

В феврале президент на встрече с Зюгановым выразил уверенность в том, что Россия победит в нынешнем противостоянии. "Так и будет", – сказал глава государства.

Комментарии 25

  • Звонит и дышит в трубку
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Может Путин подумывает о смене политического строя в отдельно взятой стране?
    16 февраля, Гость   Ответить
  • бессонница однако
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Так они спят до 12 дня, поэтому для них час ночи, как для нас 9 вечера
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Да и старые люди мало спят.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Потом они оба звонят мне и я не высыпаюсь! Доколе?
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Давно пора!
    16 февраля, Гость   Ответить
  • А их не учили , что после 22-00 звонить неприлично?
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Да и старые люди мало спят.---- Опять школота уроки прогуливает. Иди учись.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Доколе? - А на ночь нужно отключать гаджеты. че как маленький?
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Иди учись. - Отстаньте, я уже сто лет назад отучилась.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • А на ночь нужно отключать гаджеты. че как маленький?--- Как выключать! Президент по ночам звонит, советуется. Путин наберёт номер Зюганова, а он не доступен, тут всей стране и кирдык наступит)). Старенький, что с него взять.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Зюганов скажет, что он был домоседом и очень часто звонил по ночам, пренебрегал его разумным советам и никогда не обращался к врачам, Зюганов скажет, что его не любили, и все знают почему и за что, Зюганов скажет: «Как легко все забыли досадный призрак в нелепом пальто».
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Иди учись. - Отстаньте, я уже сто лет назад отучилась.------Извиняюсь, если грубо ответила. Я тоже сто лет назад отучилась, поэтому меня покоробило слово "старые". Ну какие они старые, вон сидят, как два молодца. Так и нас, отучившихся сто лет назад, можно назвать старыми. Не согласна я с такой постановкой вопроса.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Старенький уже, путает день-ночь...
    16 февраля, Гость   Ответить
  • С вопросом , что брать первым почту или телеграф? Главный коммунист ,только на первый взгляд ,кажется ещё адекватным к тому , что происходит вокруг. Послушайте его высказывания о текущем моменте. И кто будет звонить " вождю" после сказанных вслух мыслей.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Не согласна я с такой постановкой вопроса. -ааа вон оно что)))) Хорошо- пожилые мужчины пенсионеры старческого возраста (По гуглу Старческий возраст: 75-90 лет)
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Так и нас, отучившихся сто лет назад, можно назвать старыми... Сфигали? у меня 6 фаза жизненного развития человека "зрелость," т.е 25-50 лет.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Пардон не согласна. Я тоже считаю себя комсомолкой и вижу себя в красной косынке на уборке картошки. Пойду приму пилюльку и вернутся ко мне и давление и склероз!
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Старость, не радость ...
    16 февраля, Гость   Ответить
  • комсомолкой и вижу себя в красной косынке - Я никогда не была комсомолкой(((... но на картошке было весело в трудовой школе)
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Я никогда не была комсомолкой(((... но на картошке было весело в трудовой школе) для детей с ограниченными возможностями и в самом деле это был праздник.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Никогда не посылали на картошку нездоровых детей.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Альцгеймер беспощаден, Гена
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Что делать, гена? Делать то что?
    16 февраля, Гость   Ответить
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