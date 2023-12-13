Зюганов рассказал, как перед выборами консультировал Путина на сталинской даче

Специально для этого Владимир Владимирович приехал в штаб КПРФ

13 декабря 2023, 14:17, ИА Амител

Фото: kprf.ru

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что консультировал президента России Владимира Путина по вопросам выборов, сообщает РИА Новости.

Зюганов не уточнил, когда проходила встреча, но указал, что все было на "сталинской даче" и продолжалось "почти целый день".

"Он приехал к нам в штаб, когда выборы уже в основном завершили, и попросил дать ему консультацию, я имел тоже на это право, потому что я работал, начиная со времен Косыгина и Брежнева", – отметил Зюганов.

Он также подчеркнул, что Путин, придя во власть, сразу "почувствовал, что надо знать хорошо сложившуюся обстановку".

Как уточняет РБК, у Сталина было несколько дач под Москвой, часть из них по-прежнему остаются режимными объектами.