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Зюганов рассказал, как перед выборами консультировал Путина на сталинской даче

Специально для этого Владимир Владимирович приехал в штаб КПРФ

13 декабря 2023, 14:17, ИА Амител

Фото: kprf.ru
Фото: kprf.ru

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что консультировал президента России Владимира Путина по вопросам выборов, сообщает РИА Новости.

Зюганов не уточнил, когда проходила встреча, но указал, что все было на "сталинской даче" и продолжалось "почти целый день".

"Он приехал к нам в штаб, когда выборы уже в основном завершили, и попросил дать ему консультацию, я имел тоже на это право, потому что я работал, начиная со времен Косыгина и Брежнева", – отметил Зюганов.

Он также подчеркнул, что Путин, придя во власть, сразу "почувствовал, что надо знать хорошо сложившуюся обстановку".

Как уточняет РБК, у Сталина было несколько дач под Москвой, часть из них по-прежнему остаются режимными объектами.

Фото: putin.kremlin.ru

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31 декабря 1999 года Владимир Путин стал и.о. президента, а 26 марта 2000 года его впервые избрали главой государства
НОВОСТИПолитика
Владимир Путин

Комментарии 2

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Гость

14:25:44 13-12-2023

Карманный оппозиционер. На нынешних перевыборах подыграет?

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Гость

16:34:55 13-12-2023

Гость (14:25:44 13-12-2023) Карманный оппозиционер. На нынешних перевыборах подыграет?... надо "Коммунистическая" заменить на "Карманная"

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