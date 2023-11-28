Зюганов: Совфед объявит о сроках проведения президентской кампании 13 декабря

Глава КПРФ сообщил, что собирается участвовать в выборах

28 ноября 2023, 16:15, ИА Амител

Фото: kprf.ru

Глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Совет Федерации объявит о сроках проведения президентской кампании 13 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время пресс-подхода в Госдуме он также рассказал, что планирует участвовать в президентских выборах в России в 2024 году. Он собирается пойти на них с командой, однако финальное решение об этом примет центральный комитет КПРФ в конце декабря, пишет RTVI.

Других подробностей о своем участии в выборах Зюганов в беседе с журналистами не раскрыл.