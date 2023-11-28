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Зюганов: Совфед объявит о сроках проведения президентской кампании 13 декабря

Глава КПРФ сообщил, что собирается участвовать в выборах

28 ноября 2023, 16:15, ИА Амител

Фото: kprf.ru
Фото: kprf.ru

Глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Совет Федерации объявит о сроках проведения президентской кампании 13 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время пресс-подхода в Госдуме он также рассказал, что планирует участвовать в президентских выборах в России в 2024 году. Он собирается пойти на них с командой, однако финальное решение об этом примет центральный комитет КПРФ в конце декабря, пишет RTVI.

Других подробностей о своем участии в выборах Зюганов в беседе с журналистами не раскрыл.

Политика выборы КПРФ

Комментарии 3

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Гость

19:14:57 28-11-2023

У Зюзи, давняя традиция, не победить, а быть пристяжным в этом цирковом шоу, где победитель давно выбит в граните истории и Конституцию сладили под это. Удивительно, почему определенная часть хомо сапиенс безумные?

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Гость

07:37:48 29-11-2023

Может перенесут на неопределенный срок. До Победы

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Гость

09:00:59 29-11-2023

Восстание мумии III

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