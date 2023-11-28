Зюганов: Совфед объявит о сроках проведения президентской кампании 13 декабря
Глава КПРФ сообщил, что собирается участвовать в выборах
28 ноября 2023, 16:15, ИА Амител
Фото: kprf.ru
Глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Совет Федерации объявит о сроках проведения президентской кампании 13 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.
Во время пресс-подхода в Госдуме он также рассказал, что планирует участвовать в президентских выборах в России в 2024 году. Он собирается пойти на них с командой, однако финальное решение об этом примет центральный комитет КПРФ в конце декабря, пишет RTVI.
Других подробностей о своем участии в выборах Зюганов в беседе с журналистами не раскрыл.
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