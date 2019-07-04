При какой температуре воздуха летом можно не работать

30-градусную жару обещают в Алтайском крае. Столь высокие температуры могут стать для многих настоящим испытанием. Когда столбики термометров показывают больше 30 градусов, работать становится все труднее. О том, когда сотрудники могут рассчитывать на сокращенный рабочий день, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
– температура воздуха – 23-25 градусов (при этом работа допустима при температуре до 28 градусов);
– температура поверхностей – 22-26 градусов;
– относительная влажность воздуха – 40-60%.
Также некоторые работодатели практикуют летом внесение изменений в режим и график труда. Например, рабочий день начинается не в девять утра, а в восемь.
Если юридическое лицо игнорирует нормативы по микроклимату помещения, где работают сотрудники, компании грозит штраф либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.
При +28,5 градуса – рабочий день не более 7 часов.
При +29 градусах – рабочий день до 6 часов.
При +30 градусах – рабочий день 4-5 часов.
При +31 градусе – рабочий день 2-3 часа.
При +32 градусах – рабочий день 1-2 часа.
При этом если температура в помещении превышает 33 градуса, законодательством разрешено вообще не приступать к работе. Работодатели могут предложить сотрудникам перейти на надомную работу.
Как объяснил барнаульский врач Игорь Червяков, чрезмерная температура грозит перегреванием. Накапливающееся в организме тепло неблагоприятно действует прежде всего на центральную нервную систему. Развивается тепловое кислородное голодание мозга, что проявляется в повышении температуры тела, иногда значительном, головных болях, заторможенности, скачках давления, тошноте и рвоте.
Вторая опасность связана со сгущением крови и повышенным риском образования тромбов. В жару кровь активно циркулирует непосредственно под кожей, отдавая тепло во внешнюю среду и таким образом охлаждая организм. Когда температура воздуха становится выше 38°C, активизация кровотока под кожей уже не помогает. Тогда тело человека включает механизм централизации кровотока – уменьшения кровоснабжения периферических сосудов. Это сильно увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и приводит к развитию заболеваний. Особенно опасны периоды затяжной жары.
Кроме того, сгущение крови происходит в условиях повышенного потоотделения и недостаточного восполнения потерянной организмом жидкости. Такой процесс может происходить и при менее экстремальных температурах. Крайние случаи перегревания (тепловая кома) требуют реанимационных мероприятий.
Комментарии
Кстати таки да, кадрик то из порнофильма. Шалунишки амик)))))