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Вопрос дня



При какой температуре воздуха летом можно не работать

, ИА "Амител"
Летом, если столбик термометра начинает зашкаливать, можно рассчитывать на сокращенный рабочий день или на работу из дома

30-градусную жару обещают в Алтайском крае. Столь высокие температуры могут стать для многих настоящим испытанием. Когда столбики термометров показывают больше 30 градусов, работать становится все труднее. О том, когда сотрудники могут рассчитывать на сокращенный рабочий день, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Какая должна быть температура в офисе?
Несмотря на капризы погоды, работодатель должен обеспечить комфортные условия труда. Они закреплены СанПиН 2.2.4.548-96, где определены оптимальные и допустимые температуры для сотрудников, работающих в производственных помещениях.
Оптимальные показатели для работы в офисе летом:
– температура воздуха – 23-25 градусов (при этом работа допустима при температуре до 28 градусов);
– температура поверхностей – 22-26 градусов;
– относительная влажность воздуха – 40-60%.
2
Какие обязательства возложены на работодателя?
В офисах, согласно гигиеническим требованиям к микроклимату, должно быть обеспечено кондиционирование на рабочих местах. Кроме того, в сильную жару сотрудникам положено давать дополнительные перерывы в работе, а также продлевать обеденный перерыв.

Также некоторые работодатели практикуют летом внесение изменений в режим и график труда. Например, рабочий день начинается не в девять утра, а в восемь.

Если юридическое лицо игнорирует нормативы по микроклимату помещения, где работают сотрудники, компании грозит штраф либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.

3
На что могут рассчитывать сотрудники в жару?
Сотрудники офисов могут рассчитывать на сокращение рабочего дня, если столбики термометров на рабочем месте показывают более +28 градусов.
При +28,5 градуса – рабочий день не более 7 часов.
При +29 градусах – рабочий день до 6 часов.
При +30 градусах – рабочий день 4-5 часов.
При +31 градусе – рабочий день 2-3 часа.
При +32 градусах – рабочий день 1-2 часа.
При этом если температура в помещении превышает 33 градуса, законодательством разрешено вообще не приступать к работе. Работодатели могут предложить сотрудникам перейти на надомную работу.
4
Чем опасна жара для здоровья?  

Как объяснил барнаульский врач Игорь Червяков, чрезмерная температура грозит перегреванием. Накапливающееся в организме тепло неблагоприятно действует прежде всего на центральную нервную систему. Развивается тепловое кислородное голодание мозга, что проявляется в повышении температуры тела, иногда значительном, головных болях, заторможенности, скачках давления, тошноте и рвоте.

Вторая опасность связана со сгущением крови и повышенным риском образования тромбов. В жару кровь активно циркулирует непосредственно под кожей, отдавая тепло во внешнюю среду и таким образом охлаждая организм. Когда температура воздуха становится выше 38°C, активизация кровотока под кожей уже не помогает. Тогда тело человека включает механизм централизации кровотока – уменьшения кровоснабжения периферических сосудов. Это сильно увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и приводит к развитию заболеваний. Особенно опасны периоды затяжной жары.

Кроме того, сгущение крови происходит в условиях повышенного потоотделения и недостаточного восполнения потерянной организмом жидкости. Такой процесс может происходить и при менее экстремальных температурах. Крайние случаи перегревания (тепловая кома) требуют реанимационных мероприятий.

Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

15.06.2017 09:38
- гость -

Кстати таки да, кадрик то из порнофильма. Шалунишки амик)))))

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