Как вы уже поняли из названия, единственная традиция этого дня – почаще обнимать всех близких, друзей, коллег и знакомых. В последнее время в День объятий по всему миру проводятся многочисленные акции и флешмобы, которые заставляют обниматься друг с другом прохожих на улицах.