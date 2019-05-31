Все собственники имущества обязаны платить за него налог. И скоро будет серьезное изменение ставок по данному налогу. Поэтому подробнее читайте в материале. Все об этом и других налогах для физических лиц, о льготах и вычетах – в нашем специальном проекте "Все о налогах для физических лиц".

Платить не нужно за имущество, входящее в состав общего имущества многоквартирного дома.

За какие объекты не нужно платить?

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Налоговые ставки

Расчет налога на имущество физических лиц производится по следующим схемам:

До 31 декабря 2019 года – по инвентаризационной стоимости:

Инвентаризационная стоимость на 01.01.2012, умноженная на коэффициент-дефлятор (за 2018 – 1,481; за 2019 – 1,518), умноженная на долю владения, умноженная на период владения и умноженная на ставку налога, установленную в муниципальном образовании.

Ставка:

до 0,1%, если суммарная инвентаризационная стоимость объектов, умноженная на коэффициент-дефлятор, не превышает 300 тысяч рублей;

от 0,1% до 0,3%, если суммарная инвентаризационная стоимость объектов, умноженная на коэффициент-дефлятор, составляет от 300 тысяч до 500 тысяч рублей;

от 0,3% до 23%, если суммарная инвентаризационная стоимость объектов, умноженная на коэффициент-дефлятор, свыше 500 тысяч рублей.

С 1 января 2020 года – по кадастровой стоимости:

Кадастровая стоимость (указанная в ЕГРН по состоянию на 1 января года налогового периода) минус вычет по кадастровой стоимости, умноженная на ставку налога (ставка будет применена в 2021 году).

Ставка: