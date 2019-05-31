Все собственники имущества обязаны платить за него налог. И скоро будет серьезное изменение ставок по данному налогу. Поэтому подробнее читайте в материале. Все об этом и других налогах для физических лиц, о льготах и вычетах – в нашем специальном проекте "Все о налогах для физических лиц".
Кто обязан платить?
Платить налог на имущество физических лиц должны собственники имущества.
За какие объекты нужно платить:
- жилой дом;
- квартира, комната;
- гараж, машино-место;
- единый недвижимый комплекс;
- объект незавершенного строительства;
- иные здание, строения, сооружения, помещения.
За какие объекты не нужно платить?
Платить не нужно за имущество, входящее в состав общего имущества многоквартирного дома.
Налоговые ставки
Расчет налога на имущество физических лиц производится по следующим схемам:
До 31 декабря 2019 года – по инвентаризационной стоимости:
Инвентаризационная стоимость на 01.01.2012, умноженная на коэффициент-дефлятор (за 2018 – 1,481; за 2019 – 1,518), умноженная на долю владения, умноженная на период владения и умноженная на ставку налога, установленную в муниципальном образовании.
Ставка:
до 0,1%, если суммарная инвентаризационная стоимость объектов, умноженная на коэффициент-дефлятор, не превышает 300 тысяч рублей;
от 0,1% до 0,3%, если суммарная инвентаризационная стоимость объектов, умноженная на коэффициент-дефлятор, составляет от 300 тысяч до 500 тысяч рублей;
от 0,3% до 23%, если суммарная инвентаризационная стоимость объектов, умноженная на коэффициент-дефлятор, свыше 500 тысяч рублей.
С 1 января 2020 года – по кадастровой стоимости:
Кадастровая стоимость (указанная в ЕГРН по состоянию на 1 января года налогового периода) минус вычет по кадастровой стоимости, умноженная на ставку налога (ставка будет применена в 2021 году).
Ставка:
0,1%
– для жилых домов, части домов, квартир, части квартир, комнат, недостроенного дома, единого недвижимого комплекса, в состав которых входит хотя бы один жилой дом, гараж, машино-место, хозпостройки до 50 кв. метров на участках под ЛПХ, садоводство или индивидуальное жилищное строительство;
2%
– для объектов из перечня по статье 378.2 НК РФ
;
0,5%
– для остальных объектов. Важно! Муниципалитеты могут менять эти ставки.
Вычеты по кадастровой стоимости:
- для квартиры, части жилого дома – минус в кадастровой стоимости 20 кв. метров;
- для комнаты, части квартиры – минус в кадастровой стоимости 10 кв. метров;
- для жилого дома – минус в кадастровой стоимости 50 кв. метров.
Комментарии