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Плати меньше: кто имеет право на налоговые льготы по имуществу, земле и авто

, ИА "Амител" , Александра Черданцева
Рассказываем, какие категории граждан полностью освобождены от уплаты, а какие – частично
Фото: audi.nivus.ru

Фото: audi.nivus.ru


Хочешь, не хочешь, а платить налоги приходится всем. Но некоторые категории граждан имеют право на льготы. Портал Amic.ru рассказывает, кто именно может вообще не платить, а кто может заплатить только часть. В одном из следующих материалов расскажем, как оформить такую льготу. Все об этом и других налогах для физических лиц, о льготах и вычетах читайте в нашем специальном проекте "Все о налогах для физических лиц".

1
Кто имеет льготы по налогу на землю?
Полностью освобождены от налога коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока, общины таких народов, которые используют участки для сохранения и развития их традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов.
Налоговый вычет в размере кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади одного земельного участка предусмотрен для категорий:
  • пенсионеры, а также мужчины 60 лет и женщины 55 лет, получающие ежемесячное пожизненное содержание;
  • Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы; инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, дети-инвалиды;
  • ветераны и инвалиды ВОВ, ветераны и инвалиды боевых действий;
  • чернобыльцы, семипалатинцы и другие физлица, подвергшиеся воздействию радиации и имеющие право на получение соцподдержки, участники испытаний ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах, а также получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате ядерных испытаний;
  • имеющие трех и более несовершеннолетних детей;
  • физлица, соответствующие условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с законом, действовавшем на 31 декабря 2018 года.

Есть также льготы на местном уровне, их в каждом муниципалитете устанавливают отдельно. Например, на территории Барнаула от уплаты земельного налога освобождаются:

  • владельцы участков под дачное строительство, садоводство и огородничество;
  • малоимущие семьи, состоящие на учете в органах соцзащиты, за земельные участки, занятые жилищным фондом;
  • многодетные семьи за земельные участки, занятые жилищным фондом;
  • физлица за земельные участки, расположенные в зонах, затапливаемых паводковыми или грунтовыми водами;
  • председатели органов ТОСов за земельные участки, занятые жилищным фондом;
  • участники ВОВ, лица, награжденные знаком "Житель блокадного Ленинграда", бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей по участкам под жильем или приобретенным для строительства жилья, гаражей.
2
Кто имеет право на льготы по транспортному налогу?
Этот вид льгот устанавливается в каждом регионе отдельно. Например, в Алтайском крае ставку в 0 рублей для автомобилей до 100 л.с. включительно, для мотоциклов и мотороллеров до 35 л.с. включительно, для мотоциклов и мотороллеров производства РФ и стран СНГ от 35 л.с. до 45 л.с. включительно имеют:
  • мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет;
  • инвалиды всех категорий;
  • Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои РФ, люди, награжденные орденами Славы и Трудовой Славы трех степеней;
  • льготники-чернобыльцы;
  • один из родителей (приемных родителей, усыновителей, опекунов, попечителей) многодетной семьи с детьми, в том числе усыновленными, взятыми под опеку (попечительство);
  • один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей), на обеспечении которого находятся дети-инвалиды;
  • дети до 18 лет, находящиеся под опекой (попечительством), на которых зарегистрированы транспортные средства.
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3
Кто имеет льготы по налогу на имущество?

Есть льгота по налогу на имущество федерального уровня, то есть для всей страны. Так, полностью освобождены от уплаты налога на имущество физических лиц:

  • пенсионеры, а также мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, получающие ежемесячное пожизненное содержание;
  • физлица, соответствующие условиям для назначения пенсии по законам, действовавшим до 31 декабря 2018 года;
  • Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы; инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, дети-инвалиды;
  • ветераны и инвалиды ВОВ, ветераны и инвалиды боевых действий;
  • чернобыльцы, семипалатинцы и другие физлица, подвергшиеся воздействию радиации и имеющие право на получение соцподдержки, участники испытаний ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах, а также получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате ядерных испытаний;
  • военнослужащие, граждане, уволенные со службы по возрасту, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, служившие не менее 20 лет;
  • члены семей военнослужащих, потерявших кормильца, родители и супруги военнослужащих и госслужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей;
  • уволенные с военной службы или призывавшиеся на военные сборы, выполнявшие интернациональный долг в Афганистане и других странах, в которых велись боевые действия;
  • физлица, использующие помещения как творческую мастерскую, ателье, студию, а также жилые помещения, используемые для организации открытых для посещения негосударственных музеев, галерей, библиотек;
  • физлица в отношении хозстроений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 кв.м и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.

Есть также и местные льготы, власти муниципалитетов вправе устанавливать налоговые льготы для отдельных категорий налогоплательщиков. Например, на территории Барнаула от уплаты земельного налога освобождаются:

  • члены многодетных семей, признанные в установленном порядке малоимущими;
  • дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, до 18 лет включительно.

Льгота предоставляется в отношении одного объекта каждого вида по выбору: квартира, часть квартиры или комната, жилой дом или часть дома, гараж или машино-место, помещение или сооружение.

Все вышеуказанные льготы не распространяются на объекты, используемые в предпринимательской деятельности. Смотрите все льготы подробнее в электронном сервисе "Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам" на сайте Федеральной налоговой службы.  

"С 2021 года, когда регион перейдет на расчет налога исходя из кадастровой стоимости, многодетные жители края смогут воспользоваться льготами, позволяющими уменьшить налог на имущество физических лиц. Так, налог может быть уменьшен на кадастровую стоимость пяти квадратных метров общей площади квартиры, комнаты или ее части, общей площади жилого дома или его части в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка. Налоговый вычет будет предоставляться в отношении одного объекта налогообложения каждого вида (квартира, часть квартиры, комната, жилой дом, часть жилого дома)", – прокомментировала Amic.ru заместитель начальника отдела налогообложения имущества УФНС России по Алтайскому краю Лариса Летягина.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

4.06.2019 07:11
- гость -

Льгота предоставляется в отношении одного объекта каждого вида по выбору: квартира, часть квартиры или комната, жилой дом или часть дома, гараж или машино-место, помещение или сооружение.
Имеется одна деталь. К примеру в этом списке нет погреба. И стало быть с него налог берётся. Уточнял в налоговой. Ответ да. Налог начислен правомерно.

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