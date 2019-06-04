Кто имеет льготы по налогу на имущество?

Есть льгота по налогу на имущество федерального уровня, то есть для всей страны. Так, полностью освобождены от уплаты налога на имущество физических лиц:

пенсионеры, а также мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, получающие ежемесячное пожизненное содержание;

физлица, соответствующие условиям для назначения пенсии по законам, действовавшим до 31 декабря 2018 года;

Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы; инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, дети-инвалиды;

ветераны и инвалиды ВОВ, ветераны и инвалиды боевых действий;

чернобыльцы, семипалатинцы и другие физлица, подвергшиеся воздействию радиации и имеющие право на получение соцподдержки, участники испытаний ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах, а также получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате ядерных испытаний;

военнослужащие, граждане, уволенные со службы по возрасту, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, служившие не менее 20 лет;

члены семей военнослужащих, потерявших кормильца, родители и супруги военнослужащих и госслужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей;

уволенные с военной службы или призывавшиеся на военные сборы, выполнявшие интернациональный долг в Афганистане и других странах, в которых велись боевые действия;

физлица, использующие помещения как творческую мастерскую, ателье, студию, а также жилые помещения, используемые для организации открытых для посещения негосударственных музеев, галерей, библиотек;

физлица в отношении хозстроений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 кв.м и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.

Есть также и местные льготы, власти муниципалитетов вправе устанавливать налоговые льготы для отдельных категорий налогоплательщиков. Например, на территории Барнаула от уплаты земельного налога освобождаются:

члены многодетных семей, признанные в установленном порядке малоимущими;

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, до 18 лет включительно.

Льгота предоставляется в отношении одного объекта каждого вида по выбору: квартира, часть квартиры или комната, жилой дом или часть дома, гараж или машино-место, помещение или сооружение.

Все вышеуказанные льготы не распространяются на объекты, используемые в предпринимательской деятельности. Смотрите все льготы подробнее в электронном сервисе "Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам" на сайте Федеральной налоговой службы.

"С 2021 года, когда регион перейдет на расчет налога исходя из кадастровой стоимости, многодетные жители края смогут воспользоваться льготами, позволяющими уменьшить налог на имущество физических лиц. Так, налог может быть уменьшен на кадастровую стоимость пяти квадратных метров общей площади квартиры, комнаты или ее части, общей площади жилого дома или его части в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка. Налоговый вычет будет предоставляться в отношении одного объекта налогообложения каждого вида (квартира, часть квартиры, комната, жилой дом, часть жилого дома)", – прокомментировала Amic.ru заместитель начальника отдела налогообложения имущества УФНС России по Алтайскому краю Лариса Летягина.