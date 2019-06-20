Все новыми подробностями и скандалами обрастает расследование причин крушения самолета Boeing 777 "Малайзийских авиалиний" в июле 2014 года, в котором погибло 298 человек. Международная следственная группа (JIT) выдвинула новые обвинения в адрес России, предоставив в качестве доказательств переписку российского военного в социальных сетях с некоей девушкой. Сам военный назвал скриншоты переписки фейком. Amic.ru выяснил, о каких именно доказательствах идет речь, кому предъявили обвинения и какая реакция последовала.
JIT расследует причины крушения самолета Boeing 777 рейса MH17 Амстердам – Куала-Лумпур авиакомпании Malaysia Airlines, в котором погибло 298 человек. Оно произошло 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области Украины, в зоне вооруженного противостояния между правительственными силами и формированиями непризнанных Донецкой и Луганской Народных Республик.
По количеству погибших авиакатастрофа стала крупнейшей в XXI веке и вошла в десятку крупнейших катастроф за всю историю полетов (9-е место).
По результатам расследования, причиной крушения самолета стало попадание ракеты "земля – воздух", запущенной из установки "Бук". Москва и Киев отрицают причастность к трагедии.
Заместитель генпрокурора России Николай Винниченко сообщал, что Россия предоставила JIT всю запрашиваемую информацию. Следователи получили данные российских радаров и другие документы, свидетельствующие о том, что ракета принадлежала Украине.
По данным Минобороны РФ, ракета была отправлена в воинскую часть Украинской ССР в 1986 году и в Россию после этого не возвращалась. Кроме того, ракетный полк, на вооружении которого стояла сбившая Boeing ракета "Бук", не раз привлекали к операции украинских силовиков в Донецкой и Луганской областях, пишет РИА "Новости".
В качестве доказательства присутствия на территории Украины в июле 2014 года российской установки "Бук" Международная следственная группа приводит переписку военнослужащего 2-го батальона 53-й зенитной ракетной бригады с некоей девушкой в соцсети "ВКонтакте". В переписке он раскрывает номер своего батальона и намекает, что соседний 3-й батальон в конце июня 2014 года направлялся на Украину.
The Bell выяснил имена участников переписки: это некая Анастасия Дорохова и солдат-срочник Максим Г. из Альметьевска, который летом 2014 года проходил службу в Курске.
Издание предполагает, что Анастасия Дорохова – это фейковый аккаунт, который могли создать следователи. Фото девушки используется еще в двух десятках профилей, а аккаунт вели всего четыре месяца, а затем забросили. В числе "друзей" на страничке удаленные аккаунты и реальные молодые люди, которые служили в российской армии.
Корреспонденту "Медузы" удалось установить контакт с бывшим солдатом-срочником 53-й зенитно-ракетной бригады, расположенной в Курске. Мужчина подтвердил, что общался с Анастасией Дороховой в соцсетях, но не обсуждал с ней перемещение российских войск возле границ Украины.
Максим Г. назвал переписку фейком, но предоставить реальную переписку не смог, так как "давно удалил чат". "Это все фейк. Такого разговора не было. Там нарисовано все", – заявил он.
JIT назвала имена четырех подозреваемых по делу о гибели пассажиров Boeing 777 в небе над Донбассом. Это экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков), Леонид Харченко, Олег Пулатов и Сергей Дубинский. Их обвинили в убийстве.
По словам главы центрального департамента уголовных расследований Нацполиции Нидерландов Уилберт Паулиссен, на арест фигурантов дела уже есть ордера, подозреваемые будут объявлены в национальный и международный розыск.
Двое из подозреваемых находятся в России, но просить об их экстрадиции не будут, так как "российская и украинская Конституции запрещают экстрадицию людей (своих граждан)". Слова Паулиссена приводит РБК.
Комментарии
Краснею от тупизны этих гейропейцев.