Интернет закончился? В России вступил в силу закон о суверенном Рунете

С 1 ноября 2019 года в России начал действовать закон о суверенном интернете. По словам его авторов, это сделает Рунет более устойчивым: он будет работать, даже если нас отключат от мировой Сети. Но критики законопроекта уверены, что все как раз наоборот: Россию отключать никто не собирается, а вот власти теперь вполне могут изолироваться от всего мира и быстро блокировать неудобные сайты. О том, как будет работать закон, во сколько он обойдется, заблокируют ли YouTube и Facebook и как изменения отразятся на обычных пользователях – в нашем материале.
Закон о суверенном Рунете, как его прозвали в обществе, должен обеспечить устойчивость и бесперебойность интернета в стране. Сейчас российский сегмент интернета зависит от мировой Сети. Авторы считают, что это неправильно, и Рунет должен быть автономным.
Для этого планируют жестче контролировать интернет-трафик в стране, установить специальное оборудование, чтобы было проще блокировать неугодные сайты (ждем новый раунд противостояния с "Телеграмом"). Также каждый год будут проводить регулярные учения по изоляции Рунета.
Кстати, в случае внештатной ситуации российский интернет будут контролировать централизованно, а управление на себя возьмет Роскомнадзор.
Авторы закона – сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Андрей Луговой. Они называют законопроект "подстраховкой" на случай, если нашу страну отключат от мирового интернета. Из пояснительной записки следует, что отношения между Россией и западными странами напряженные, против нас регулярно вводят санкции, а потому вскоре мы можем оказаться в цифровой изоляции.
Технически на данный момент западные страны действительно способны отключить Россию от интернета. После внедрения Рунета картина должна измениться: даже если нас изолируют, Сеть в стране будет нормально работать.
Сейчас интернет-трафик, по сути, никак не контролируется и не имеет национальной привязки. Данные проходят через множество точек доступа как в России, так и за ее пределами. Авторы закона отмечают, что из-за этого персональные данные россиян находятся под угрозой.
По новым правилам, выход трафика за рубеж будет минимальным. Почти вся информация будет проходить по точкам, которые расположены на территории РФ. Все провайдеры должны установить специальное оборудование, которое позволит определять источник трафика и контролировать его маршрут.
А все трансграничные точки обмена (те, через которые данные уходят за границу) соберут в единый реестр, чтобы лучше контролировать выход данных за рубеж.
Россияне опасаются, что законопроект направлен на то, чтобы в интернете у людей было меньше свободы. Суверенный Рунет называют аналогом "Золотого щита" – системы, которая работает в Китае. Там весь интернет изолирован и жестко контролируется властями.
Новое оборудование позволит России в любой момент отключиться от мирового интернета. В этом случае станут недоступными такие популярные сайты и сервисы, как Google, YouTube, Facebook, Instagram и многие другие.
Опасения вызваны тем, что весь законопроект построен вокруг сценария, когда Рунет оказался изолирован. Недавно стало известно, что учения по изоляции российского интернета будут проходить ежегодно. Более того, Роскомнадзор уже тестирует оборудование в одном из регионов страны (в каком – не сообщается). Из-за этого некоторые считают, что не Россию отключат от интернета, а мы сами однажды изолируемся от глобальной сети.
"Власти заявляют, что новый закон предохранит нас от внешнего воздействия. Но все будет наоборот, централизация интернета увеличивает риски атак на инфраструктуру. Более того, прецедентов в мире, что Америка кого-то отключала от интернета, нет. Зато есть множество примеров, когда руководство государств ограничивало его в собственной стране. Например, это произошло в Венесуэле в связи с последними политическими событиями", – рассказал в интервью Znak.com руководитель "Роскомсвободы" Артем Козлюк.
После установки оборудования расширятся и возможности Роскомнадзора: ведомство сможет эффективнее блокировать "опасные" ресурсы, и доступа к ним не будет даже через прокси.
Недовольных инициативой оказалось так много, что 10 марта в Москве состоялся митинг в поддержку свободного интернета. По некоторым оценкам, он собрал до 15 тысяч человек. Но протесты не привели к результату: Госдума одобрила закон 16 апреля, а 22 апреля его утвердил Совет Федерации. Владимир Путин подписал документ 1 мая.
Есть и другие страны, в которых подобные законы действуют. Работает это по-разному. Например, в Северной Корее существует Kwangmyong (Кванмён) – полностью изолированная сеть. Люди могут посещать только национальные сайты, доступ ко всем внешним ресурсам заблокирован. Пользоваться полноценным интернетом в Северной Корее могут только сотрудники правительства и спецслужб.
В Китае интернет не изолирован, но популярные мировые ресурсы там заблокированы. Это абсолютно все сервисы Google, а также Facebook, YouTube, Twitter, WhatsApp, Instagram и другие. Рассуждая о законе о суверенном интернете, в обществе вспоминают именно китайский сценарий.
1 ноября – точно нет. Закон требует сложной технической реализации и постепенного внедрения новой системы. Например, национальную DNS-систему вообще планируют создать лишь в 2021 году. Так что пока без интернета мы точно не останемся.
А как будет дальше, можно лишь предположить. Но авторы инициативы уверяют, что его цель – наоборот, обеспечить россиянам доступ в интернет в случае экстренной ситуации, а не ограничить его. Они подчеркивают, что закон не о блокировках, а о повышении качества и надежности связи.
Об этом во время прямой линии сказал и Владимир Путин.
"Речь совсем не идет о каком-то ограничении в интернете, – сказал российский лидер. – Мы в любом случае... должны обеспечить надежное функционирование Рунета – российского сегмента интернета. Вот на что направлен, собственно говоря, этот закон, только на это. Никаких ограничений здесь не планируется", – пояснил президент России.
Предполагается, что жители страны вообще не почувствуют никаких изменений – это и предполагает "бесперебойность работы" интернета. Но на самом деле о том, как именно изменится Рунет, не знают ни пользователи, ни даже участники рынка.
Опасения, что из-за закона вырастут тарифы на интернет, беспочвенны, отметил вице-премьер РФ Максим Акимов. По его словам, новое оборудование операторам предоставляет государство, и они не несут никаких затрат.
А вот риск, что интернет станет медленнее, особенно на начальных этапах, достаточно велик, сообщил исполнительный директор Общества защиты интернета Михаил Климарев.
В любом случае, законодатели обещают нам, что кардинальных изменений в жизни обычных пользователей не будет.
"С точки зрения рядового пользователя вступление в силу этого закона не повлияет на пользование интернетом", – рассказал "Российской газете" глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин.
А так это или нет, можно будет узнать лишь со временем.
Комментарии
"внешние угрозы" - это смысл убогого существования этой страны, основная скрепа. Хоть в рунете, хоть в какой угодно другой жо пе.
для прихотей воспаленного мозга клишасов и яровых деньги есть,а для инвалидов,детей и пенсионеров нету. глядя на физию клишаса,хочется спросить,когда он был на приеме у доктора.