Какими чудесами прославилась святая Ксения Петербургская и о чем ей молятся верующие

6 февраля Православная церковь вспоминает блаженную Ксению Петербургскую. Это одна из самых известных и почитаемых русских святых, которая совершила редкий христианский подвиг юродства. Какими чудесами прославилась святая и о чем ей молятся – читайте в материале amic.ru.
Ксения Петербургская жила в первой половине XVIII веке в Петербурге. О детстве Ксении, дворянке по происхождению, не сохранилось документальных данных. Согласно народным преданиям, как только ей исполнилось 18, она вышла замуж за полковника Андрея Федоровича Петрова. Но в 26 лет стала вдовой. Житие Ксении Петербургской и начинается с подвига юродства (духовно-аскетический подвиг, отказ от мирских благ и принятие на себя образа человека, не имеющего разума), который она совершила сразу после смерти мужа. В день похорон Ксения надела одежду супруга и стала говорить окружающим: "Андрей Федорович не умер. Умерла Ксения Григорьевна, а Андрей Федорович здесь, перед вами, он жив и будет еще долго жить, будет жить вечно".
Потеря настолько потрясла девушку, что она решила отказаться от всех благ, раздала имущество бедным и выбрала для себя тяжелый путь юродства Христа ради. Оставив себе только мужнину одежду, обнищавшая Ксения скиталась по улицам Петербурга и молилась за каждого прохожего. Только в ответ над ней насмехались.
В темное время суток Ксения ходила на Смоленское кладбище, где строили церковь, и носила кирпичи наверх постройки. Так она помогала каменщикам возводить стены храма. Ведь чтобы поднять материалы на высоту строящейся стены, требовалось немало времени и усилий, из-за чего процесс строительства тормозился. Однажды строители решили узнать, кто помогает им, дождались ночи и увидели Ксению.
Со временем люди поняли, что на самом деле Ксения никакая не безумная, пытались ей помочь, но милостыню она брала только у добрых людей. Полученную копейку она сразу же отдавала таким же нищим, как и она. Ей предлагали теплую одежду, но она отказывалась от помощи и ходила в лохмотьях и рваных башмаках.
Блаженная Ксения Петербургская прожила около 70 лет. Однако точно неизвестно, когда и как закончился ее земной путь. Святую похоронили на Смоленском кладбище в Петербурге, возле храма во имя иконы Смоленской Божией Матери, который она помогала строить. После смерти Ксению Петербургскую причислили к лику святых.
Ксения несла подвиг добровольного безумия 45 лет. За свои молитвы и терпение за насмешки блаженная получила от Бога дар прозорливости и чудотворения.
Многие, к кому она заходила, обретали благополучие и успех в делах. Женщины давали подержать ей на руках больных детей, и тем сразу становилось легче. Извозчики настойчиво предлагали Ксении провезти ее, зная, что после этого у них целый день будет выручка. А торговцы на базарах пытались непременно одарить ее продуктами, так как были уверены, что в этот день товар у них быстро раскупят.
Ксения предвидела кончину императрицы Елизаветы Петровны. Она ходила по городу и говорила людям печь блины, так как завтра "вся Россия будет печь блины" (в нашей культуре блины считают поминальной едой). А за несколько дней до смерти Иоанна VI (праправнука царя Алексея Михайловича, убитого охраной) Ксения плакала и повторяла много раз слово "кровь".
Даже после смерти праведница не переставала помогать тем, кто к ней обращался. По одной из легенд, однажды чиновник Николай Селиванович Головин приехал в Петербург устраивать свои дела, но как-то все у него не складывалось. Он был беден, а на его попечении находились мать и две сестры. В отчаянии Головин шел по улицам города и задумал покончить с собой. В этот момент перед ним предстала незнакомка, велела сходить на Смоленское кладбище и отслужить панихиду по Ксении, после чего все проблемы в его жизни должны были закончиться. После этих слов незнакомка стала невидимой. Головин сделал так, как она ему велела, и в его жизни все наладилось.
Святая Ксения Петербургская защищает от бед, молитвы ей помогают девушкам выйти замуж и укрепить семью. Вероятно потому, что при жизни любовь Ксении к своему мужу была настолько велика, что теперь ее хватает на многих.
Также святую просят о помощи в воспитании детей, Ксения Петербургская помогает выносить и родить ребенка. Если в доме есть икона блаженной, то она может помочь преодолеть болезни и защититься от обмана и лицемерия.
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