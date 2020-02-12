Какого числа Прощеное воскресенье в 2020 году и зачем нужно просить прощения

Прощеное воскресенье. Что это за день и в чем его суть?

В этот день нужно просить прощения. Главная задача Прощеного воскресенья – пробудить в людях светлые и искренние чувства, стремление к добрым делам.

Традиция просить прощения зародилась еще в самом начале христианства. Египетские монахи перед началом Великого поста покидали храмы, чтобы уединиться в пустыне на 40 дней и в молитве подготовиться к празднику Пасхи. Жизнь в пустыне была опасной, трудной, изнуряющей, и многие монахи не возвращались оттуда. Они понимали, что их встреча могла быть последней. Поэтому искренне прощались и просили прощения друг у друга. Спустя время эта традиция распространилась и укоренилась в христианстве.

В память об этом православные люди также просят прощения друг у друга за нанесенные обиды. Делают это в последний день подготовки к Великому посту. Для верующих пост – время покаяния и очищения. А затаив обиду и зло на ближнего нельзя очистить душу и вступить на путь покаяния.

Евангелие напоминает, что нельзя совершать дело Божие не примирившись с ближним: "Если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших" (Мф. 6: 15). Поэтому христиане прощают друг другу грехи, обиды, а также мирятся с врагами.