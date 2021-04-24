Что такое Лазарева суббота и почему в этот день Великого поста можно есть икру?

Фото: Воскрешение Лазаря, фреска нижней церкви в Базилике Сан-Франческо, Ассизи / foma.ru
За неделю до Пасхи, 24 апреля в 2021 году, православные христиане отмечают Лазареву субботу. В этот день Церковь вспоминает чудо воскрешения праведного Лазаря. Кто он такой, в чём смысл и значение Лазаревой субботы – в материале amic.ru.
Об истории воскрешения Лазаря рассказывает Евангелист Иоанн (XI, 1-44).
Согласно тексту Писания, Лазарь вместе со своими сёстрами Марфой и Марией жил в селении Вифания недалеко от Иерусалима. Христос был частым гостем в их доме, а самого Лазаря называл другом и любил его. Лазарь был молод – в церковной литературе его называют "светлым юношей".
Однажды Лазарь сильно заболел. И сёстры передали Иисусу послание в надежде на исцеление брата. Христос получил известие о болезни друга, когда находился в местности Перея, по пути на праздник ветхозаветной Пасхи в Иерусалим. Но на помощь не поспешил, хотя очень любил Лазаря и его сестер.
"Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится чрез неё Сын Божий", – произнес Господь, узнав о болезни Лазаря.
Его слова толкуются следующим образом: Христос знал о предстоящей смерти Лазаря и был намерен воскресить его.
Лазарь умер за четыре дня до того, как Иисус Христос и его ученики пришли в Вифанию. О смерти друга он знал ещё в дороге, но шёл к нему с учениками, чтобы разбудить Лазаря, "дабы вы уверовали" (Ин. 11:15).
Мария осталась дома, а Марфа первой встретила путников. Она сокрушалась, что Господь не успел прийти вовремя. Но он успокоил девушку словами "верующий в Меня, если и умрет, оживёт" (Ин. 11:25).
Как только Мария услышала, что учитель в Вифании, она поспешила к нему. А за ней устремились и многочисленные иудеи, которые были с ней в доме. Мария, придя к Иисусу, упала к нему в ноги, причитая: "Господи! Если бы Ты был здесь, не умер бы мой брат".
По дороге к гробнице Лазаря Иисус заплакал, и иудеи, видевшие это, говорили: "Смотри, как Он любил его". Церковь объясняет эти слёзы так: Христос плакал о том, что человек смертен, в то время как Бог изначально дал ему вечную жизнь, но из-за деяний самого человека, через грех, смерть "вошла в мир".
Когда подошли к пещере, в которой был погребён Лазарь, Иисус попросил отвалить от неё камень. Как свидетельствует история, в тёплом климате Палестины разложение трупов начиналось быстро, поэтому иудеи хоронили покойников в день смерти в пещерах. Вход в них закрывался камнем, открывали пещеры только в крайних случаях.Сестры и собравшиеся иудеи не верили, что уже "смердящий" Лазарь может вернуться к жизни. Камень был отодвинут, и Иисус сказал: "Отче! Благодарю Тебя, что Ты услышал Меня", а затем воскликнул: "Лазарь! Иди вон".
Согласно Евангелию, после этого душа Лазаря вернулась в тело, и он в погребальных пеленах вышел из пещеры. Лицо его по иудейской традиции было обвязано специальным платком. Христос сказал собравшимся: "Развяжите его, пусть идёт".
Новость о чудесном воскрешении мгновенно разнеслась по Иудее. Иисуса, въезжающего в Иерусалим на маленьком ослике, люди чествовали как царя, усмирившего смерть. Ворота, через которые, по преданию, въехал Иисус, существуют до сих пор. Только они уже многие века наглухо замурованы.
Иудеи встречали Иисуса с пальмовыми ветвями, цветами, расстилая на его пути свою одежду (этого требовала древнейшая иудейская традиция). Но совсем скоро Иисус будет предан, схвачен и распят.
Считается, что фарисеи и первосвященники приняли решение убить Христа именно после воскрешения Лазаря. Как только друг Иисуса вернулся к жизни, произошло радикальное разделение между иудеями – на тех, кто уверовал, и тех, кто Иисуса окончательно возненавидел.
Лазарь же, согласно церковной литературе, прожил ещё 30 лет. Из-за гонений он перебрался на Кипр, где в сане епископа все эти годы проповедовал христианскую веру.
В этот день в храмах проводят торжественную службу, предваряющую наступающий праздник Входа Господня в Иерусалим. Гимны Лазаревой субботы говорят о надежде на будущее всеобщее воскресение мертвых в конце земной истории. Вечером за праздничным богослужением совершается чин освящения верб.
Кстати, Лазареву субботу называют также малой Пасхой. Это связано с тем, что событие чудесного воскрешения случилось ровно за неделю до Светлого Христова Воскресения.
В Лазареву субботу разрешается есть рыбную икру (символизирует продолжение жизни). А вот рыбу есть запрещается.
Можно выпить бокал вина. Всё остальное питание – так же, как и в любой другой день Великого поста.
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Комментарии
Да!? Простое, распространенное имя на Руси - Лазарь!!!???
зачеи амик публикует иудейские сказки???????
Вот бы Патриарх бы поделился бы икоркой (красной / черной) из своих запасов, так покушали бы!!! (вот бы - да "бы" мешает)))))))))))))
Все еретики атеисты отписались или нет?