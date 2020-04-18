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Что такое Пасха и почему этот праздник отмечают 40 дней?

, ИА "Амител"
Светлое Христово Воскресение – это крупнейший христианский праздник, который по своему значению не уступает Рождеству

Фото: pexels.com

Светлое Христово Воскресение – это главный христианский праздник. Пасха, которую отмечают вовсе не один день, а 40, символизирует переход от смерти к вечной жизни со Христом. Об истории Светлого Христова Воскресения и пасхальных традициях читайте на amic.ru.

1
Что такое Пасха?

Пасха (Песах) – это Ветхозаветный еврейский праздник. С иврита это слово переводится как "избавление, пройти мимо". У иудеев Пасху праздновали в честь ухода израильтян из Египта и освобождения их от рабства. Эти события описаны в Ветхом Завете.

За день до своей смерти, в Чистый четверг, Иисус и его ученики совершали ветхозаветное празднование Песаха. После Тайной вечери Господь, преданный Иудой, был схвачен и арестован. В пятницу Христа распяли на кресте. Около трех часов пополудни он умер и уже до темноты был погребен. А еще через два дня Спаситель воскрес.

Все эти страшные и удивительные события Страстной недели совпали с еврейским Песахом. Так иудейская Пасха стала и христианским праздником, в который вложили совершенно иной смысл – переход от смерти к вечной жизни со Христом – от земли к небу.

2
Как воскрес Иисус Христос?

Евангелия говорят, что тело распятого Иисуса Христа сняли с креста в пятницу вечером с разрешения римского правителя Понтия Пилата. Господь был погребен в высеченной в скале пещере до захода солнца. Вход в нее привалили большим камнем, чтобы дикие животные не попали в склеп.

По приказу иудейских начальников пещеру "опечатали" и приставили к ней охрану. На третий день после распятия охранники увидели, что камень, закрывавший вход, отвален, а гроб – пуст. В страхе стражники прибежали в город, где получили приказ от первосвященников говорить всем, будто тело Христа украли ученики.

Тем же воскресным утром три жены-мироносицы отправились помазать тело Иисуса приготовленным благовонным миро (чего требовал иудейский обычай). Они увидели, что камень от Гроба Господня отвален, а на нем сидит юноша в светоносных одеждах. Он возвестил о Воскресении Иисуса Христа и повелел рассказать об этом ученикам Христа. Своим Воскресением Спаситель благословил и утвердил воскресение для всех людей.

Сведения о Пасхе содержатся во всех четырех Евангелиях – от Луки, Иоанна, Матфея и Марка.

3
Почему Пасху празднуют 40 дней?

Церковь отмечает Пасху 40 дней, до праздника Вознесения. Ровно столько дней Иисус провел со своими учениками после Своего Воскресения. Каждый день этого периода считается пасхальным, и православные встречают друг друга приветствием "Христос воскресе!", а в ответ слышат "Воистину воскресе!".

Самой важной считается первая неделя после Воскресения Христова. Ее называют Светлой (или Пасхальной) седмицей. Ежедневно в этот период совершаются богослужения с открытыми Царскими Вратами иконостаса (которые на обычной литургии закрыты) в знак того, что Иисус Христос навсегда открыл людям врата Небесного Царствия.

В день Светлого Христова Воскресения заканчивается Великий пост. Но начинать разговляться можно только после причастия. Если верующий был на литургии ночью, то после ночной службы он может приступать к праздничной трапезе.

На пасхальном столе обязательно должны быть освященные крашеные яйца, кулич и творожная пасха. В этот день принято веселиться и ходить в гости или принимать их у себя.

4
Почему на Пасху красят яйца?

Объяснение обычая красить пасхальные яйца в красный цвет восходит к позднему апокрифу (произведения раннехристианской литературы, не вошедшие в библейский канон), в котором говорится об обращении в христианскую веру римского императора Тиверия. Мария Магдалина утверждала, что видела Господа, и что он воскрес. После этих слов лицо императора исказилось насмешкой, и он сухо отчеканил, указывая на яйцо, которое по обычаю принесла Мария во дворец в качестве подарка:

– Скорее это яйцо станет красным, чем мертвые оживут!

Мария с грустью помолчала, потом спокойно протянула Тиберию свой скромный дар:

– Христос воскрес! Я сама видела Его живым!

Император все еще улыбался, принимая из рук мироносицы белое яйцо. Но через мгновение лицо правителя застыло в удивлении, и он словно онемел. В его руках, переливаясь пурпурными оттенками, лежало то же яйцо, поменявшее свой цвет с белого на красный. Еще спустя мгновение весь тронный зал наполнился изумленными возгласами "Чудо! Чудо!". Император, пересиливая охватившее его оцепенение, произнес:

– Воистину Он воскрес!

А еще яйцо пасхальное считают символом жизни. Оно символизирует воскресение, новую жизнь и присутствует во многих обычаях, самый известный из них – обмен пасхальными яйцами. Красный цвет пасхального яйца символизирует всепобеждающую божественную любовь.

5
Что символизирует пасха и кулич?

Пасхальный кулич – это домашний аналог артоса (хлеб в форме цилиндра из сдобного теста). Его пекут с орехами, изюмом, сухофруктами, шоколадом. Освященный кулич во время пасхальной трапезы так же, как артос, символизирует для верующих присутствие рядом с ними Господа. Это особенная выпечка – временами сложно объяснить, почему дрожжевой хлеб, приготовленный на Пасху, может долго храниться, при этом не сохнет и не покрывается плесенью. Сегодня кулич традиционно олицетворяет то, как Христос вкушал хлеб с учениками, чтобы они уверовали в его воскрешение.

Творожную сладкую пасху делают из творога в форме усеченной пирамиды. Она символизирует Гроб Господень. Наверху пасхи (и кулича тоже) наносят буквы "ХВ", означающие приветствие "Христос воскресе", на боковых сторонах – изображают крест, копья, цветы и все то, что символизирует страдания и воскрешение Господа.

6
Что нельзя делать в этот день?

В Светлое Христово Воскресение не рекомендуют посещать кладбища и совершать панихиды, ведь Пасха – это праздник возрождения. На могилы лучше съездить на Радоницу, которую празднуют в первый вторник после пасхальной недели. В 2020 году она выпадает на 28 апреля.

А еще на Пасху стоит отложить все домашние дела, работу в саду и огороде. Не стоит в этот день грустить, сквернословить и ругаться. Церковь запрещает венчаться на Пасху. Что касается отпевания, то если человек умер на Светлой неделе, отпевание совершается особым чином – пасхальным.

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Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

18.04.2020 16:19
psychonaut

В ходе последних событий, государство четко обозначило свою позицию - бога нет. А зачем теперь этот сказочный персонаж в конституции?

18.04.2020 18:32
- гость -

"Пасха (Песах) – это Ветхозаветный еврейский праздник". Какое отношение этот праздник имеет к россиянам?!

20.04.2020 09:49
гость

праздник для рабов!

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