Как предприниматели могут воспользоваться льготой по арендным платежам?

Малый и средний бизнес в России, понесший потери из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом, получит поддержку от правительства. Одним из вариантов стало освобождение либо отсрочка от уплаты арендных платежей для тех, кто использовал федеральное имущество. Разбираемся, как представителям МСП получить положенную льготу.
Как определить тип льготы?
Необходимо проверить арендодателя в договоре аренды. Нужно убедиться, что действующий договор аренды заключен с одним из территориальных управлений Росимущества. Далее проверьте, что ваша организация зарегистрирована в едином реестре
субъектов малого и среднего предпринимательства. Наконец, посмотрите, относится ли ваш вид деятельности
к наиболее пострадавшим отраслям.
Какие отрасли вошли в этот список?
Это авиа- и автоперевозки, культура, спорт, турагентства, общепит, гостиницы, бытовые услуги населению, деятельность в области здравоохранения, розничная торговля непродовольственными товарами и др. Если вы входите в этот перечень, то вправе просить о полном освобождении от уплаты арендных платежей за апрель, май и июнь 2020 года.
Если меня нет в этом списке, то льгот не ждать?
Нет, это не так. Арендатор федерального имущества, не относящийся к наиболее пострадавшим отраслям, имеет право получить отсрочку по уплате аренды за те же три месяца – с апреля по июнь. В этом случае долг необходимо будет погасить до конца 2021 года.
Если я имею право на льготу, то что делать дальше?
Заполнить заявление: скачать шаблон об отсрочке платежей можно здесь
, об освобождении – здесь
. После этого необходимо заполнить форму
для отправки и прикрепить отсканированное обращение с необходимым комплектом документов.
Какой срок рассмотрения заявления?
Заявкой будут заниматься сотрудники Территориального управления Росимущества. В случае положительного результата в течение семи рабочих дней будет направлено дополнительное соглашение к договору аренды для учета льготы.
Если у меня остались вопросы, куда я могу обратиться?
Для предпринимателей в Алтайском крае можно обратиться в Теруправление Росимущества по телефону +7 (3852) 22-38-42 либо написать на электронную почту tu22@rosim.ru
. В случае если ответа нет или он вас не устроил, можно подать жалобу к руководителю Росимущества по электронной почте – pomogimsp@rosim.ru
Кто-то еще может проконсультировать по поводу заключения допсоглашений к договорам аренды?
Да. Можно обратиться напрямую в федеральный орган исполнительной власти, в ведении которого находится правообладатель арендуемого имущества.
Сколько обращений от предпринимателей уже зафиксировано?
На конец апреля в территориальные органы Росимущества поступило более 650 обращений от предпринимателей. Уже заключено 361 дополнительное соглашение о предоставлении льгот арендаторам в наиболее пострадавших отраслях хозяйственной деятельности. Размер оказанной поддержки составил 144 млн рублей.
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