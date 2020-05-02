Как предприниматели могут воспользоваться льготой по арендным платежам?

Малый и средний бизнес в России, понесший потери из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом, получит поддержку от правительства. Одним из вариантов стало освобождение либо отсрочка от уплаты арендных платежей для тех, кто использовал федеральное имущество. Разбираемся, как представителям МСП получить положенную льготу.

Это авиа- и автоперевозки, культура, спорт, турагентства, общепит, гостиницы, бытовые услуги населению, деятельность в области здравоохранения, розничная торговля непродовольственными товарами и др. Если вы входите в этот перечень, то вправе просить о полном освобождении от уплаты арендных платежей за апрель, май и июнь 2020 года.

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Если меня нет в этом списке, то льгот не ждать?

Нет, это не так. Арендатор федерального имущества, не относящийся к наиболее пострадавшим отраслям, имеет право получить отсрочку по уплате аренды за те же три месяца – с апреля по июнь. В этом случае долг необходимо будет погасить до конца 2021 года.