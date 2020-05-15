Как это – голосовать по интернету?

Предполагается, что на выборах в органы госвласти, местного самоуправления, а также для регионального референдума свой голос можно будет отдать дистанционно – через портал "Госуслуги".

Зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев отметил, что организовывать дистанционное голосование будут только в тех регионах, где для этого есть технические условия. Что под этим подразумевается – пока неясно.

Впрочем, электронное голосование в России уже применяли на выборах депутатов Мосгордумы в сентябре 2019 года. Тогда в мэрии назвали результаты эксперимента успешными. Однако многие представители от оппозиции раскритиковали такой способ, поскольку отсутствовал механизм реального контроля за голосами избирателей. И как этот вопрос решат сейчас – непонятно.