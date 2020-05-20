В 2020 году май в Алтайском крае выдался на редкость жарким: столбики термометров "зависли" почти на 30 градусах. А впереди, по прогнозам синоптиков, нас ждет не менее знойное лето. Хочешь – не хочешь, а трудиться в этих условиях приходится (даже если жара для вас – настоящая пытка). Объясняем, при каких температурах закончить работу можно пораньше и будут ли оплачиваться такие дни.

1 При какой температуре воздуха уйти с работы можно пораньше? По нормам СанПиНа, рабочий день сокращается, если столбик термометра показывает от 28 до 32 градусов: при +28,5 градуса – рабочий день не более 7 часов;

при +29 градусах – рабочий день до 6 часов;

при +30 градусах – рабочий день 4-5 часов;

при +31 градусе – рабочий день 2-3 часа;

при +32 градусах – рабочий день 1-2 часа. Оптимальные и допустимые температуры для сотрудников закреплены санитарными правилами под названием "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений" (СанПиН 2.2.4.548-96).

2 А когда рабочий день прекращается полностью? Если температура в помещении превышает 33 градуса, то можно вообще не приступать к работе.

3 Какая температура в офисе оптимальна? По нормам СанПиНа, для комфортной работы сотрудников летом в офисе должны быть следующие показатели: температура воздуха в офисе летом должна составлять 23-25 градусов (при этом работать можно при температуре до 28 градусов);

температура поверхностей должна равняться 22-26 градусам;

относительная влажность воздуха – 40-60%.

4 Будет ли оплачиваться неотработанное из-за жары время? Температурные рекорды фиксируют синоптики в Алтайском крае Апрель стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений Да. И хотя в Трудовом кодексе прямо не прописано, что работодатель должен заплатить сотрудникам за сокращенный из-за жары рабочий день, у юристов на этот счет несколько мнений. Кто-то утверждает, что неотработанные часы считаются простоем по причинам, не зависящим от работодателя и работника. В этом случае время, на которое сокращен рабочий день, оплачивается в размере не менее 2/3 тарифной ставки или оклада работника за время простоя.

А кто-то считает, что неотработанные часы должны оплачиваться как простой по вине работодателя. В этом случае часы простоя оплачиваются из расчета не менее 2/3 среднего заработка.

5 А что обязан делать в жару работодатель? В жаркую погоду трудовые инспекторы рекомендуют работодателю: обеспечить кондиционирование на рабочих местах;

разрешать сотрудникам делать перерывы в работе (правда, конкретное время перерывов в нормах СанПиНа не прописано);

выделить места для отдыха. Также во время жары работодатель может: перевести некоторых работников на "удаленку";

продлить им обеденный перерыв (чтобы люди могли выйти на прогулки и дышать воздухом);

изменить график труда (начинать и заканчивать рабочий день на час раньше). В офисе обязательно должны быть чистая питьевая вода и аптечка.