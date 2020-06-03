Выплаты на детей до 3 лет

С 1 июня начали выплачивать по 5 тысяч рублей семьям, воспитывающим детей в возрасте до 3 лет. В том числе и тем, кто не имеет права на материнский капитал. Главное условие – ребенок должен родиться в период с 1 апреля 2017 года по 30 июня 2020 года включительно.



Пособие выплачивают три месяца: апрель, май и июнь. В Алтайском крае на выплату претендуют 70 тысяч семей, сообщили в Пенсионном фонде.

Эту поддержку получают все семьи, независимо от дохода, налогами пособие не облагается и не учитывается при назначении других выплат. Подать заявление на него можно до 1 октября и вам выплатят всю сумму, которая полагается. Главное, что право на матпомощь возникла у семьи до 1 июля.

Заявление на выплату можно подать в личном кабинете на портале "Госуслуги" или на сайте ПФР, можно обратиться в МФЦ. У нас есть инструкция, как все оформить, почитать ее вы можете здесь.