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Детские пособия и доплаты пенсионерам. Какие новые выплаты получают россияне в июне?

, ИА "Амител"
Финансовую поддержку в России получат семьи с детьми и некоторые пенсионеры
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Сразу несколько новых пособий начали получать россияне с 1 июня 2020 года. В их числе "путинские" выплаты на детей, помощь семьям с безработными родителями и надбавки пенсионерам. Подробнее о том, кому положены выплаты и как их оформить – в материале amic.ru.

1
Выплаты на детей до 3 лет

С 1 июня начали выплачивать по 5 тысяч рублей семьям, воспитывающим детей в возрасте до 3 лет. В том числе и тем, кто не имеет права на материнский капитал. Главное условие – ребенок должен родиться в период с 1 апреля 2017 года по 30 июня 2020 года включительно.

Пособие выплачивают три месяца: апрель, май и июнь. В Алтайском крае на выплату претендуют 70 тысяч семей, сообщили в Пенсионном фонде.

Эту поддержку получают все семьи, независимо от дохода, налогами пособие не облагается и не учитывается при назначении других выплат. Подать заявление на него можно до 1 октября и вам выплатят всю сумму, которая полагается. Главное, что право на матпомощь возникла у семьи до 1 июля.

Заявление на выплату можно подать в личном кабинете на портале "Госуслуги" или на сайте ПФР, можно обратиться в МФЦ. У нас есть инструкция, как все оформить, почитать ее вы можете здесь.

2
Выплаты на детей от 3 до 7 лет

С начала июня получают новые ежемесячные выплаты и семьи с детьми от 3 до 7 лет. В целом по России пособия уже получили порядка 345 тысяч семей. В Алтайском крае на новую выплату имеют право примерно 52 тысячи детей.

Размер пособия определили региональные власти. В Алтайском крае выплата составляет 5101 рубль (это половина прожиточного минимума на ребенка за второй квартал 2019 года).

Главное условие – среднедушевой доход семьи не должен превышать размер прожиточного минимума в регионе (для расчета используется величина прожиточного минимума за второй квартал 2019 года – то есть 10194 рубля на каждого члена семьи).

Если в семье несколько детей, пособие положено на каждого. На другие социальные пособия новая выплата не повлияет, это лишь дополнительная мера поддержки для семей, которые в этом нуждаются.

Кстати, начисляется пособие с 1 января 2020 года, а выплачивать его начали с 1 июня 2020 года. То есть семьи получат все полагающиеся им деньги сразу за первые пять месяцев года – около 30 тысяч рублей.

Написать заявление на выплату можно до 31 декабря 2020 года. Сделать это можно в личном кабинете на портале "Госуслуги". У нас есть удобная инструкция, как оформить эти выплаты. Почитать ее вы можете здесь.

3
Выплаты на детей от 3 до 16 лет

С 1 июня семьям, воспитывающим детей в возрасте от 3 до 16 лет, начали выплачивать по 10 000 рублей на каждого ребенка. В первый же день деньги получили 10,2 млн семей по всей России (в Алтайском крае – свыше 188 тысяч). 

Выплата единоразовая. Она не зависит от других пособий и среднедушевого дохода.

Главное условие: ребенок должен родиться в период с 11.05.2004 по 30.06.2017 года. Если ребенку исполнилось 16 лет 10 мая, выплат на него не будет. Если 3 года ему исполнится 1 июля – тоже.

Заявления на выплату принимаются вплоть до 1 октября 2020 года. Обратиться за ней можно через портал "Госуслуги". Здесь есть подробная инструкция, как это сделать.

4
Выплаты на детей, родители которых потеряли работу

Кроме того, в июне поддержку получат и семьи, в которых родители потеряли работу из-за пандемии коронавируса.

Платить будут по 3000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 18 лет. То есть на двух детей положено 6 тысяч рублей. Обратиться за выплатой могут родители, которые потеряли работу с 1 марта 2020 года. Впрочем, в конце мая президент России Владимир Путин предложил выплачивать ежемесячное пособие и тем родителям, которые потеряли работу до 1 марта.

Важно: деньги положены только одному родителю, даже если работу потеряли оба.

Выплаты за апрель и май семьям с детьми уже поступили, на очереди – июнь. Те, кто обратится с заявлением только сейчас, получат деньги и за прошедшие месяцы.

Чтобы оформить пособие, нужно встать на биржу труда, то есть зарегистрироваться в центре занятости населения как безработный. Средства начислят автоматически.

5
Дополнительные надбавки пенсионерам

Доплату к пенсии получат в этом месяце и жители России, которым в мае 2020 года исполнилось 80 лет. Надбавка составит 5686 рублей.

Никаких заявлений подавать в Пенсионный фонд не нужно. Прибавка в месяц исполнения 80 лет назначается автоматически с даты рождения, а начинает выплачиваться со следующего месяца.

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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Комментарии

3.06.2020 11:07
- гость -

Скажите пжста, почему при выплате путинских в смс от банка стоит - выплата пенсии.
Это действительно что я думаю или где?

3.06.2020 11:21
- гость -

3.06.2020 11:07
- гость -
Скажите пжста, почему при выплате путинских в смс от банка стоит - выплата пенсии.
Это действительно что я думаю или где?

Ты ж в ПФР заявление подавал? Вот оттуда и получил

3.06.2020 11:40
- гость -

Но у другого человека написано: выплаты социального характера.
Не будет так что все эти "подачки" взяты из наших же пенсий которые где то копятся.

3.06.2020 12:17
aleksey22

3.06.2020 11:40
- гость -
---
Но у другого человека и счет, вероятно, в другом банке открыт.

3.06.2020 12:27
- гость -

А зачем сюда приплели доплату 80-летним пенсионерам????С каких пор она стала новой доплатой. Она была все время и до этого..

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