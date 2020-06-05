Сбор жимолости в Барнауле: когда и где начинается и сколько стоит ягода

В 2020 году жимолость поспела на несколько недель раньше обычного. Все из-за того, что в апреле в регионе установилась жаркая погода. Когда и где начинается сбор жимолости в Барнауле – читайте в материале amic.ru.
Собрать ягоду можно:
- в Барнауле, в поселке Садоводов, на Змеиногорском тракте, 120. Доехать сюда можно от площади Спартака на автобусах № 104, 118, а также на маршрутных такси № 33, 51 до остановки "Школа садоводов".
- в Новоалтайске, на ул. Плодопитомник, 4. Как вариант, можно добраться до вокзала Новоалтайска, оттуда на автобусе № 9 доехать до остановки "Коммунистическая", а потом еще пройти километр пешком.
Сбор жимолости проводится с раннего утра до обеда (см. на карте). Так что во второй половине дня попасть туда не получится.
Комментарии
начнется? уже на даче неделю назад все собрали, виктория почти созрела
В садоводстве в районе Укладочного (Новоалтайск) только-только начинает созревать, а на горе (Барнаул) на прошлой неделе всю собрали
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