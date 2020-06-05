Сбор жимолости в Барнауле: когда и где начинается и сколько стоит ягода

В 2020 году жимолость поспела на несколько недель раньше обычного. Все из-за того, что в апреле в регионе установилась жаркая погода. Когда и где начинается сбор жимолости в Барнауле – читайте в материале amic.ru.

1 Когда начинается сбор жимолости в Барнауле? Уже сейчас. С 5 июня Институт садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко приглашает на сбор жимолости. Хотя некоторые алтайские садоводы начали хвастаться первым урожаем уже в мае.

2 Где собирают жимолость и как туда добраться? Собрать ягоду можно: в Барнауле, в поселке Садоводов, на Змеиногорском тракте, 120. Доехать сюда можно от площади Спартака на автобусах № 104, 118, а также на маршрутных такси № 33, 51 до остановки "Школа садоводов".

в Новоалтайске, на ул. Плодопитомник, 4. Как вариант, можно добраться до вокзала Новоалтайска, оттуда на автобусе № 9 доехать до остановки "Коммунистическая", а потом еще пройти километр пешком. Сбор жимолости проводится с раннего утра до обеда (см. на карте). Так что во второй половине дня попасть туда не получится.