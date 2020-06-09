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ДТП с участием Михаила Ефремова. Что известно о случившемся?

, ИА "Амител"
Актеру грозит реальный срок
Фото: ТАСС

Фото: ТАСС

Известный актер Михаил Ефремов устроил жесткое ДТП в центре Москвы. При этом актер, как сообщили в полиции, был очень пьян. Против артиста завели уголовное дело. Что известно о случившемся к этому часу — читайте в материале amic.ru.

1
Что произошло?

8 июня в 21:44 по московскому времени в Москве в районе дома № 3 на Смоленской площади Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с автофургоном Lada.

За рулем джипа находился актер Михаил Ефремов. Как сообщили в ГУ МВД по Москве, в момент происшествия он был пьян.

В ДТП актер не пострадал (хотя его машина серьезно смята), а вот водителя мини-фургона в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали.

Полиция задержала актера. В интервью РЕН ТВ Михаил Ефремов сказал, что не помнит момент столкновения, но предполагает, что выехал на встречную полосу, чтобы обогнать другую машину.

Когда артисту сообщили, что по его вине пострадал человек, он сказал: "Так уж сильно пострадал? Я его вылечу. У меня денег ... (очень много)", — цитирует телеканал слова актера.

2
Ефремов был в машине один?

Да, в салоне кроме актера больше никого не было, пишет ТАСС  со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Хотя сразу после случившегося издание Baza сообщило, что с Ефремовым ехали два пассажира: алтайский актер Иван Стебунов и его супруга Елена Власова. Однако в интервью каналу "360" Стебунов опроверг эту информацию. Он заявил, что их и близко в машине не было. Об аварии ему сообщила "одна актриса", после чего вместе с женой он поехал поддержать Ефремова. 

"Поехали в отдел, хотели сопроводить. Из отдела его повезли в больницу, и мы уже разъехались", — сказал  Стебунов, добавив, что случившееся стало шоком для всех, в том числе и для Ефремова.

3
Что с водителем фургона?

Он скончался в больнице. Об этом стало известно утром 9 июня.

За рулем фургона находился мужчина 1963 года рождения — курьер интернет-магазина Деликатеска.ру

Мужчина, по данным ТАСС, получил открытый перелом бедра, перелом ребер, закрытую черепно-мозговую травму, а также сочетанную травму головы. В тяжелом состоянии водителя фургона госпитализировали в НИИ имени Склифосовского. Врачи пытались его спасти, но не смогли.
4
Что теперь будет с актером?

В отношении Ефремова возбудили уголовное дело. Изначально - по ч. 2 ст. 264 УК РФ — нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человек. Однако после смерти пострадавшего дело переквалифицировали на более тяжкую статью, сообщает РИА Новости. По ней актеру грозит до 12 лет лишения свободы. 

"Ни в коем случае не предопределяю его судьбу и хочу, чтобы следствие разобралось объективно. Но в России практика однозначна — за пьяные ДТП со смертельным исходом берут под стражу и назначают наказание в виде лишения свободы", — сказал адвокат Дмитрий Аграновский, который прокомментировал  агентству инцидент.

Как стало известно РИА Новости, Михаил Ефремов признал себя виновным в ДТП.

5
Как на трагедию отреагировали близкие актера?

Дочь актера Анна-Мария в своем аккаунте в Instagram написала, что Ефремов находится в "невменяемом состоянии" и моральная поддержка ему сейчас бесполезна. "Если посадят — буду носить передачки и помогать мелким братьям и сестрам", - цитирует Анну-Марию StarHit.

А сын актера — Никита Ефремов - назвал произошедшее трагедией. "Я сам нахожусь на эмоциях, мне эта вся ситуация больно отзывается", — приводит его словам Telegram-канал Mash.

Жена артиста Софья Кругликова узнала о ДТП от журналистов. При этом она предположила, что Ефремов мог принять снотворное и забыть о том, где был и с кем пил, сообщает Telegram-канал Life Shot.

Директор театра "Современник" Игорь Попов в интервью РИА Новости сказал только, что "театр в любом случае не останется безучастным".

Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

9.06.2020 18:10
- гость -

@что выехал на встречную полосу, чтобы обогнать другую машину.@

Никаких других машин не было, никто не мешал, на повороте, как ехал прямо, так и продолжал ехать, пока не врезался

9.06.2020 18:12
- гость -

Пьянь убил работягу. Какое может быть оправдание.

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