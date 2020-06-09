ДТП с участием Михаила Ефремова. Что известно о случившемся?

Что произошло?

8 июня в 21:44 по московскому времени в Москве в районе дома № 3 на Смоленской площади Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с автофургоном Lada.

За рулем джипа находился актер Михаил Ефремов. Как сообщили в ГУ МВД по Москве, в момент происшествия он был пьян.

В ДТП актер не пострадал (хотя его машина серьезно смята), а вот водителя мини-фургона в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали.

Полиция задержала актера. В интервью РЕН ТВ Михаил Ефремов сказал, что не помнит момент столкновения, но предполагает, что выехал на встречную полосу, чтобы обогнать другую машину.

Когда артисту сообщили, что по его вине пострадал человек, он сказал: "Так уж сильно пострадал? Я его вылечу. У меня денег ... (очень много)", — цитирует телеканал слова актера.