А про кешбэк забудьте. Почему банковские карты в России могут стать платными?

Почему я буду должен что-то платить?

Потому что банку будет неоткуда брать деньги на эти услуги, пишет издание. В европейских странах обслуживание карт обходится клиентам намного дороже, рассказал "Известиям" вице-президент АБР Алексей Войлуков.

По его словам, в России модель другая. Отечественные банки покрывают эти расходы за счет доходов от эквайринга: чтобы иметь возможность принимать безналичную оплату, магазины и торговые сервисы платят кредитным организациям комиссию. Эти деньги позволяют банкам самим оплачивать обслуживание пластиковых карт.

Подорожание возможно из-за антикризисных ограничений, которые весной ввел Банк России. В марте размер комиссии, которую разрешено брать за эквайринг, установили на уровне 1% для онлайн-покупок и медицинских услуг. В ЦБ заявили, что такие меры должны помочь выжить малому и среднему бизнесу в условиях пандемии. Ограничения будут действовать до 30 сентября.

В АБР подсчитали, что из-за новых правил российские банки недополучат порядка 10-15 млрд рублей. А потому деньги на выпуск и обслуживание карт придется искать в другом месте. В ассоциации не исключают, что эти затраты переложат на самих клиентов.