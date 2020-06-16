А про кешбэк забудьте. Почему банковские карты в России могут стать платными?

Пользование пластиковыми картами вскоре может стать очень дорогим удовольствием для россиян, пишут "Известия". Об этом предупредили в Ассоциации банков России (АБР), которая направила в правительство соответствующее письмо. Кредитные организации считают, что от некоторых антикризисных мер может стать только хуже, и просят их отменить. Рассказываем, из-за чего банкам, возможно, придется брать с клиентов дополнительные деньги и что именно может стать платным, если на обслуживание карт россиянам уже сейчас приходится тратиться.
Далеко не все. Действительно, за обслуживание банковских карт клиентам и сейчас приходится платить деньги. Но, например, выпуск и перевыпуск пластиковых карт кредитные организации оплачивают сами. К тому же, многие банки предлагают карты, за обслуживание которых россиянам вообще не приходится платить.
Но в ближайшее время все эти услуги могут стать платными, если верить документу, на который ссылаются "Известия". Более того, в АБР отмечают, что в некоторых банках платными могут стать даже мобильные приложения и доступ к колл-центру.
Потому что банку будет неоткуда брать деньги на эти услуги, пишет издание. В европейских странах обслуживание карт обходится клиентам намного дороже, рассказал "Известиям" вице-президент АБР Алексей Войлуков.
По его словам, в России модель другая. Отечественные банки покрывают эти расходы за счет доходов от эквайринга: чтобы иметь возможность принимать безналичную оплату, магазины и торговые сервисы платят кредитным организациям комиссию. Эти деньги позволяют банкам самим оплачивать обслуживание пластиковых карт.
Подорожание возможно из-за антикризисных ограничений, которые весной ввел Банк России. В марте размер комиссии, которую разрешено брать за эквайринг, установили на уровне 1% для онлайн-покупок и медицинских услуг. В ЦБ заявили, что такие меры должны помочь выжить малому и среднему бизнесу в условиях пандемии. Ограничения будут действовать до 30 сентября.
В АБР подсчитали, что из-за новых правил российские банки недополучат порядка 10-15 млрд рублей. А потому деньги на выпуск и обслуживание карт придется искать в другом месте. В ассоциации не исключают, что эти затраты переложат на самих клиентов.
По мнению АБР, не очень. В документе, который ассоциация направила в правительство, подчеркивается, что из-за новых мер кредитным организациям станет невыгодно сотрудничать с маленькими торговыми точками, чей годовой оборот по безналичным платежам не превышает 12 млн рублей. В банке "Открытие" изданию подтвердили, что из-за новых ограничений многие организации действительно могут сократить расходы на покупку и сопровождение терминалов.
Тогда все эти расходы магазинам придется брать на себя. Покупка одного терминала обойдется торговцам примерно в 20 тысяч рублей. В этом случае оплата за безналичный расчет для них увеличится на 3-5% в год. А в дальнейшем магазины будут искать способы переложить эти расходы на клиентов, предупредил президент Национальной финансовой ассоциации Василий Заблоцкий.
Это еще один способ для банков сохранить свой доход. В документе АБР говорится, что многим также придется сократить или вовсе отменить свои программы лояльности, расходы на которые также покрываются из межбанковских комиссий. А потому о хорошем кешбэке, "милях" и льготном кредитном периоде клиентам, возможно, придется забыть.
По мнению гендиректора CloudPayments Дмитрия Спиридонова, если ограничения будут продлевать или расширять, то об отмене программ лояльности вскоре придется задуматься вообще всем российским банкам.
Пока неизвестно, будет ли оно вообще. В пресс-службе правительства "Известиям" пояснили, что документ – часть служебной переписки, а потому отказались его комментировать. А Центробанк подчеркнул, что ограничение комиссии за эквайринг носит временный характер и его снимут после 30 сентября.
Но в АБР предупреждают, что если подобные "антикризисные" меры будут расширять, то банкам придется менять свою политику и перекладывать часть расходов на клиентов. А это приведет к тому, что россияне станут массово отказываться от использования пластиковых карт в пользу наличных денег.
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