21 июня весь мир станет свидетелями редкого астрономического события: кольцеобразного солнечного затмения. Луна закроет диск Солнца на 99%. Но наблюдать затмение нужно правильно, смотреть на Солнце незащищенным глазом нельзя.

Рассказываем, как можно, а как нельзя наблюдать за солнечным затмением и что будет, если эти правила не соблюдать.

1 Можно ли смотреть на затмение в окно? Нет. Даже если вы сильно прищуритесь. И через тонированное стекло в машине смотреть на солнечное затмение тоже нельзя.

2 Так, ну а через солнцезащитные очки можно? Увы. Солнцезащитные очки не предназначены для того, чтобы смотреть в них прямо на солнце. Конечно, воздействие света на глаза они, конечно же, снижают. Но недостаточно. А вообще очки рассчитаны на защиту от отраженного и рассеянного света: например, от лучей, которые падают на землю, деревья и так далее.

3 Как еще нельзя смотреть на солнечное затмение? А еще для наблюдения за солнечным затмением не подойдут: рентгеновские снимки;

CD-диски или гибкие диски;

различные тонированные и затемненные поверхности;

бинокль;

телескоп. Все эти способы не защитят ваши глаза должным образом. Да, эти предметы ослабляют видимый глазом свет, но они пропускают ультрафиолетовые и инфракрасные лучи, которые очень вредны для глаз.

4 Ну и как мне посмотреть на затмение? День летнего солнцестояния в 2020 году: когда будет и что нельзя делать в этот день 21 июня мы переживем самый длинный день в 2020 году Если на затмение взглянуть очень хочется (а хочется всем), то лучше заранее купить специальные очки. Такие есть в магазинах оптики. Подойдет для этих целей и маска для сварки. А еще смотреть затмение можно через: ненужную дискету – разломайте ее и достаньте оттуда магнитную пленку (именно она и послужит вам фильтром для просмотра);

специальный фильтр, который можно установить на телескоп или бинокль;

закопченное на огне стекло – просто прокоптите осколок стекла над свечей, только оно должно быть полностью черным, без единого просвета (правда и через такой фильтр долго смотреть на затмение не рекомендуется);

фотопленку, но только черно-белую и только непроявленную. Это важно! И даже сквозь безопасные для просмотра фильтры смотреть на солнце не стоит дольше 30-40 секунд. Дайте глазам отдых.

5 А если я посмотрю на затмение невооруженным глазом? Если посмотреть на солнце незащищенным глазом, это может привести к ожогу сетчатки глаза, другим необратимым повреждениям и даже слепоте. Иногда, чтобы получить ожог сетчатки, достаточно нескольких секунд.