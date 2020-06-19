21 июня весь мир станет свидетелями редкого астрономического события: кольцеобразного солнечного затмения. Луна закроет диск Солнца на 99%. Но наблюдать затмение нужно правильно, смотреть на Солнце незащищенным глазом нельзя.
Рассказываем, как можно, а как нельзя наблюдать за солнечным затмением и что будет, если эти правила не соблюдать.
А еще для наблюдения за солнечным затмением не подойдут:
- рентгеновские снимки;
- CD-диски или гибкие диски;
- различные тонированные и затемненные поверхности;
- бинокль;
- телескоп.
Все эти способы не защитят ваши глаза должным образом. Да, эти предметы ослабляют видимый глазом свет, но они пропускают ультрафиолетовые и инфракрасные лучи, которые очень вредны для глаз.
Если на затмение взглянуть очень хочется (а хочется всем), то лучше заранее купить специальные очки. Такие есть в магазинах оптики.
Подойдет для этих целей и маска для сварки.
А еще смотреть затмение можно через:
- ненужную дискету – разломайте ее и достаньте оттуда магнитную пленку (именно она и послужит вам фильтром для просмотра);
- специальный фильтр, который можно установить на телескоп или бинокль;
- закопченное на огне стекло – просто прокоптите осколок стекла над свечей, только оно должно быть полностью черным, без единого просвета (правда и через такой фильтр долго смотреть на затмение не рекомендуется);
- фотопленку, но только черно-белую и только непроявленную. Это важно!
И даже сквозь безопасные для просмотра фильтры смотреть на солнце не стоит дольше 30-40 секунд. Дайте глазам отдых.
Если посмотреть на солнце незащищенным глазом, это может привести к ожогу сетчатки глаза, другим необратимым повреждениям и даже слепоте.
Иногда, чтобы получить ожог сетчатки, достаточно нескольких секунд.
Конечно, лучше перестраховаться и к врачу сходить. Но если вы обнаружили у себя эти признаки, то к офтальмологу нужно бежать незамедлительно:
- временный "засвет" – ощущение, будто по глазам ударила фотовспышка, которая не проходит в течение 4-5 минут;
- ваше цветовое восприятие нарушено (например, все черно-белое, или не отличаете некоторые цвета);
- боль в глазу и размытая картинка.
Помните, что чем меньше времени пройдет после ожога, тем больше шансов вам помочь.
Комментарии
С такой погодой посмотрим на затмение? Ага?!