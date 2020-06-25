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Какие поправки внесут в Кодекс о выборах Алтайского края. Главное

, ИА "Амител"
Масштабные изменения в документ рассмотрят депутаты регионального Заксобрания

26 июня на сессии Алтайского Заксобрания в региональный Кодекс о выборах, референдуме, отзыве планируется внести ряд существенных изменений. Amic.ru ознакомился с будущими поправками и выбрал из них наиболее важные.

1
Для чего вносить поправки в Кодекс?
По словам председателя комитета АКЗС по правовой политике Андрея Осипова, проект краевого закона подготовлен с учетом предложений Избирательной комиссии Алтайского края и ЦИК РФ. Изменения продиктованы тем, что обновилось федеральное законодательство. В итоге предлагается дополнить ряд статей Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве.
2
В чем суть ключевых предложений?
Будет расширен перечень лиц, которые не имеют права быть избранными. К ним относятся осужденные за преступления, предусмотренные рядом статей УК (например, убийство матерью новорожденного ребенка, мошенничество, применение насилия в отношении представителя власти и др.), которые на день голосования имеют не истекший пятилетний срок с момента снятия или погашения судимости.
3
А будут ли менять нарезку избирательных округов?
Федеральным законодательством введены новые основания для уточнения утвержденной на 10-летний срок схемы избирательных округов. Основной причиной для правок может стать существенное колебание численности избирателей в округе (отклонение от средней нормы представительства превышающее 20%, а в труднодоступных или отдаленных местностях – 40%). В случае если потребуется изменение границ более 50% округов, предлагается предусмотреть возможность утверждения новой схемы.
4
Если данную норму примут, она вступит в силу до новых выборов депутатов Госдумы и АКЗС?
Предполагается, что норма, регламентирующая схему избирательных округов, вступит в силу с 14 сентября 2020 года и будет применяться при подготовке к единому дню голосования в 2021 году.
5
Какие еще ноу-хау появятся в региональном Кодексе о выборах?
Предлагается внести поправку, которая позволит на участках для голосования, образованных на вокзалах и в аэропортах, использовать механизм "Мобильный избиратель" для составления списков избирателей.
6
А что со сбором подписей для потенциальных кандидатов?
Порядок сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов также изменится. В частности речь идет об утверждении образца формы подписного листа и изменения порядка заполнения: при проставлении подписи и даты ее внесения избиратель собственноручно должен внести в лист свои фамилию, имя и отчество (ранее предусматривалась только собственноручная подпись и указание даты ее проставления). Предполагается, что это позволит более точно определять достоверность подписи.
7
Изменятся ли основания для отказа кандидату в регистрации?
Да. В частности, с 10% до 5% снижено количество подписей избирателей, выявление которых влияет на регистрацию (отказ в регистрации). Речь идет об "автографах" электората, собранных в местах, где в соответствии с законом сбор подписей запрещен, а также количество выявленных недостоверных и/или недействительных подписей от общего количества подписей, отобранных для проверки.
8
Что изменится с выборами в органы МСУ?
Еще одна поправка увеличивает срок проведения выборов в органы местного самоуправления вновь образованного муниципалитета. Если раньше это необходимо было сделать не позднее полугода с даты образования, то теперь – до одного года. Плюс в Кодекс внесут упоминание нового вида муниципального образования – муниципального округа.
9
Какие-то еще правки в Кодекс планируются?
Есть ряд изменений технического характера. Так, предлагается увеличить установленный срок опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов с трех до десяти дней.
10
А будет как-то регламентироваться досрочное голосование?

Да. Это сделано для защиты здоровья избирателей, а также создания максимального удобства. На выборах в Заксобрание, губернатора Алтайского края, в органы местного самоуправления, региональном или местном референдуме может проводиться досрочное голосование, но не ранее чем за 10 дней до основной даты.

Кроме того, предусмотрено проведение голосования групп избирателей, которые проживают в населенных пунктах, где отсутствуют необходимые помещения, и транспортное сообщение с которыми затруднено. Это можно будет сделать не ранее чем за 15 дней до дня голосования.

11
А как же электронное голосование и сбор подписей избирателей через "Госуслуги"?
Пока Алтайский край такие радикальные нововведения не ждут. Дело в том, что в 2020 году крупных региональных кампаний в Алтайском крае не ожидается. Кроме того, субъект РФ (как и большинство регионов) пока не имеет готовой материально-технической базы.
Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

25.06.2020 12:31
- гость -

расширен перечень лиц, не имеющих права быть избранными...

Считаю, что с любой судимостью, неважно за какое преступление, погашенной или нет - в любом случае такой человек не может избираться

25.06.2020 12:54
гость гостю 12:31

А Вы уверены. что нынешнее правосудие кристально честное и все, получившие статью, осуждены законно? И как расценивать статью : " применение насилия в отношении представителя власти"? Широкий резонанс получил случай, когда молодой человек, проходя мимо задел полицая бантиком и получил наказание.Снять любую неприкосновенность "слуг народа". Нанятые на работу народом эти ..... физлица держат постоянно дистанцию от народа. А нужны ли такие слуги? Содержащиеся на деньги народа.

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