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Праздник Ивана Купалы: что нельзя делать и зачем нужно обливаться

, ИА "Амител"
Нас ждет самая мистическая и волшебная ночь года
Фото: pixabay.com.

Фото: pixabay.com.

Праздник Ивана Купалы ежегодно отмечают 7 июля. Однако веселиться начинают уже накануне — 6 июля, сразу после захода солнца. Славяне верили, что купальская ночь — самая мистическая в году: по преданию, в этот день можно легко привлечь деньги, излечиться от болезней, познать все тайны земли и даже научиться понимать язык птиц и зверей. Что за праздник Ивана Купала, что нельзя делать в ночь перед ним и зачем нужно прыгать через костер — читайте в материале amic.ru. 

1
Иван Купала. Что это за праздник?

Иван Купала — это один из самых ярких и веселых народных праздников у восточных славян. В раннем язычестве Купалу праздновали в день летнего солнцестояния (в двадцатых числах июня по старому стилю). В этот день славили плодородие земли и радовались расцвету природы, проводили магические обряды, прыгали через костер и искали цветок папоротника. Кроме того, в дохристианские времена тогда же отмечали Ярилин день — праздник был посвящен славянскому богу Яриле, который считался покровителем солнца и всего живого.

С переходом на григорианский календарь праздник стали отмечать 7 июля (точнее в ночь с 6 на 7 июля).  А по церковному календарю в этот день (24 июня по старому стилю) празднуют рождество Ивана Крестителя (Иоанна Предтечи), крестившего Иисуса Христа на реке Иордан. Накануне праздника в храмах служат всенощное бдение, а на богослужении верующие вспоминают о рождении Иоанна Педтечи, Крестителя Господня.

По версии последователей древних славянских верований, изначально праздник носил название "Купала", а "Иван" добавили к нему позже, после крещения Руси (как раз в честь Иоанна Крестителя). "Купала" — это еще и имя божества. И корень "куп" здесь не связан с купанием, а означает  "соединение". Однако современные этнографы считают, что в купальском празднике соединены и языческие, и христианские элементы.  По этой версии, само название праздника "Иван Купала" происходит от имени Иоанна Крестителя, так как "креститель" с греческого переводится как "купатель".

2
Как отмечают день Ивана Купалы?

Славяне начинали праздновать день Ивана Купалы еще вечером 6 июля, с заходом солнца. Веселье продолжалось до самого рассвета. 

Ночь с 6 по 7 июля считается самой мистической и волшебной в году. Славяне наряжались в лучше наряды и веселились до утра. Вечером на берегу реки или озера молодежь собирала хворост, складывала его в пирамиду, которая вспыхивала огромным купальским костром. Вокруг него водили хороводы, пели песни, а как только костер немного прогорал — через него весело прыгали.

Девушки гадала на суженого, старались увидеть свое будущее. А смельчаки шли искать таинственный цветок папоротника. Ведь, согласно древней легенде, он открывался людям именно в эту ночь. Впрочем, поиски эти были довольно непростыми и даже опасными — попробуй прогуляйся в лесной чаще темной июльской ночью.

По народным поверьям, травы в этот день превращались в целебные и защищали от нечисти, которая просыпалась накануне Ивана Купалы. Поэтому возле всех окон и дверей в доме раскладывали ветки чертополоха, крапивы, полыни и зверобоя. В избу также приносили ветки шиповника: считались, что растение приманивает богатство. А цветы ивана-да-марьи раскидывали по углам жилища. Так спасались не от нечисти, а от воров.

3
Зачем вообще искали цветок папоротника на Ивана Купалу?

По народным поверьям, цветы папоротника распускаются только один раз в году — именно в полночь на Ивана Купалу. Считается, что тот, кто его отыщет, найдет свою любовь, разбогатеет, а также обретет удачу и даже волшебные способности. Например, поймет все тайны земли, сможет видеть скрытые клады, поймет язык животных и птиц и будет с ними разговаривать.

Вот потому-то смельчаки и отправлялись в лес за волшебным цветком в купальскую ночь. Ходить на поиски цветка папоротника было лучше одному: якобы так появлялось больше шансов найти это растение. Хотя далеко не все осмеливались бродить в темном лесу в одиночку, ведь, по преданиям, в ночь на 7 июля просыпалась вся нечисть. 

Самое забавное в том, что никто не знает, как на самом деле выглядит цветок папоротника. По одной из легенд, он огненно-красный и светится. Хотя ученые утверждают, что такого цветка не существует.

4
А зачем на Ивана Купалу прыгали через костер?

В дохристианские времена славяне полагали, что огонь в ночь на 7 июля обладает магической целебной силой. Считалось, что прыгая через костер, люди могли очистить свою судьбу, избавиться от болезней, нечисти и дурного глаза.

Девушки и парни также прыгали через огонь попарно, взявшись за руки. Если во время прыжка они не расцепятся — то свадьбе точно быть. Девушку, которая не могла перепрыгнуть через огонь, считали ведьмой, за что наказывали: стегали крапивой, обливали водой.

В купальском костре также сжигали старые вещи. Тем самым люди избавлялись от горестей, обид и невзгод. 

5
Почему на Ивана Купала обливаются?
С языческих времен люди верили, что вода становится чудотворной, смывает все болезни и дает силу. Поэтому и обливали водой каждого встречного. Так они помогали ему очистить душу от грехов. Считалось обязательным к празднику искупаться или помыться в бане. 
6
Что нельзя делать на Ивана Купалу?

По народным поверьям, на Ивана Купалу нельзя спать. По одной версии это связано с тем, что во сне можно поддаться действию чар и попасться в руки нечисти. По другой — если не спать ночь на Ивана Купала, то жизнь станет счастливой, а желания начнут сбываться.

На Ивана Купала не стоит отдавать, продавать или одалживать вещи или деньги. Иначе семья обеднеет. 

Если нашли чужие деньги — не подбирайте. По народному поверью, они могут быть заговоренными на бедность.

7
Как гадали на Ивана Купалу?

На заходе солнце девушки и парни пытались узнать, что их ждет в ближайшем будущем. Для этого нужно было перепрыгнуть через костер. Если пламя не коснулось — это хороший знак: девушки вскоре выйдут замуж, а парням он предвещает удачу в делах и любви.

Наиболее популярным было гадание по венкам из цветов. Так незамужняя девица пыталась узнать, будет ли у нее свадьба и исполнится ли загаданное. На закате венок опускали в воду, загадав желание. Если венок поплыл — желание сбудется, а если утонул или вернулся — нет. Также по венку гадали на суженного: если венок тонул, расплетался или прибивался к берегу, это означало, что свадьба в скором времени не состоится. А если венок уплыл далеко, значит — пора готовиться к замужеству.

8
Приметы на Ивана Купалу

Сильная роса на Ивана — к урожаю огурцов.

На Ивана ночь звездная — много будет грибов.

Если в Иванов день будет гроза, то орехов уродится мало.

 

Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

6.07.2020 15:03
- гость -

Всё дело в положении солнца и земли - это самая малость. Если полностью, то положение всех объектов в космосе относительно друг друга... Люди мелко плавающие могут не забивать себе голову этой БигДейт, всё равно не поймут...
2 солнцестояния и 2 равноденствия, за две недели до, и 2 недели после этих чисел - время особенной энергетики между солнцем и землёй (в нашем случае)... Даже луч света, на грани воды и воздуха, в это время преломляется по другому (особенно я январе), под другим углом, чем в обычные дни, 8 месяцев в году... И окислительные процессы (горение) имеют другую энергетику... Поэтому и сжигают, и прыгают через, и гадают на, и собирают что выросло в эти дни… В общем, многое связано в эти дни с водой воздухом и огнём...
Если обратите внимание, как раз в эти даты и празднуются какие-то "народные" (языческие) праздники, ну и церковь, потихому примазалась к ним. А ведь в это самое время есть праздники и других народов, и именно в это же самое время.
Это значит, все люди давным-давно обладали одной и той же информацией связанной с космосом и объектами в нём. Но потом кому-то очень захотелось запутать основных обладателей этой информации. Собственно, что мы и наблюдаем сегодня...
Удачи…

6.07.2020 16:33
- гость -

При чём тут Иван - непонятно...
захотели прилепить к нашему что-то чужое, поэтому приплели сюда Ивана?!

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