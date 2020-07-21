Хотел улететь в космос и покрасить Кремль в белый. Чем прославился Михаил Дегтярев

20 июля 2020 года президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Хабаровского края. Им стал депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев.
За те девять лет, которые Михаил Дегтярев провел в Госдуме (с 2011 года), он стал автором около полутора сотен инициатив. Некоторые из них называли странными и даже безумными. И вполне справедливо. А как еще реагировать на предложение запретить доллар в России? Или разрешать гей-парады только ночью, при свете фонариков? Он убежден, что Алтай может вылечить туристов от ксенофобии. Куда должен был полететь Михаил Дегтярев вместо Хабаровска, почему он боится Санта-Клауса и зачем предлагал заменить бело-сине-красный флаг страны на имперский стяг?
Главная страсть Михаила Дегтярева – космонавтика и авиация. Дало о себе знать инженерное образование в аэрокосмическом университете. И если бы не назначение на пост главы Хабаровского края, он бы улетел в космос в 2021 году. Своими планами политик активно делился со СМИ.
"У нас есть частное предприятие "КосмоКурс", которое поддержал "Роскосмос". И я там заявился первым летчиком-космонавтом. Это будет небольшой полет в 2021 году, небольшая научная программа, которую мы уже начали прорабатывать с исполнительным директором по пилотируемым космическим программам госкорпорации "Роскосмос" Сергеем Крикалевым", – рассказывал Дегтярев.
Страсть Дегтярева к космосу настолько велика, что он занимает различные "космические" посты. Состоит в комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации общего назначения. А еще он – член попечительского совета международного кругосветного океанического перелета. И в Государственной Думе, он, конечно же, поспешил заняться космосом. Дегтярев возглавил комиссию по законодательному обеспечению космической деятельности при комитете по науке и наукоемким технологиям.
Ну а пока что вместо космоса Дегтярев улетел в Хабаровск.
Михаил Дегтярев всего один раз был в Хабаровском крае – регионе, который он возглавил и проблемы которого ему придется решать в ближайшее время. Единожды он посещал и Алтайский край. Дегтярев предлагал лечить туристов от русофобии поездками на Алтай. А еще он говорил, что Всемирный экономический форум можно будет переносить из Швейцарии в "Белокуриху-2".
"На мой взгляд, "Белокуриха-2" претендует занять одно из самых высоких мест на туристической карте России. Через пять лет здесь можно проводить экономический форум "Давос". Зачем это проводить? Туризм лечит от русофобии. Любой иностранец, приехав на Алтай, понимает, что здесь живут нормальные люди, и навсегда перестанет верить сказкам BBC, CNN о нашей стране. Любой туризм вылечивает от ксенофобии и повышает настроение у граждан", – заявлял журналистам Михаил Дегтярев.
Дегтярев посещал Алтайский край в рамках заседания комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи в 2019 году. Вместе со своими коллегами-думцами проверили туркластер Барнаула, осмотрели немногочисленные спортивные объекты в регионе и посетили открытие форума АТР.
Попадал Михаил Дегтярев и в курьезные ситуации. Он поздравил сборную России по хоккею с победой в финале молодежного чемпионата мира 2020, хотя на самом деле российская команда уступила Канаде со счетом 3:4. Дело в том, что Дегтярев смотрел на телеканале "Матч ТВ" повтор победного финала сборной России 2011 года. Тогда Россия победила сборную Канады со счетом 5:3.
"Поздравим хоккейную молодежку с золотом чемпионата мира! Настоящая "Красная машина", новая сборка!!! Молодцы!! Русский характер!" – написал Дегтярев в своем Facebook.
Позже он удалил пост и написал новый. Дегтярев объяснил ошибку тем, что смотрел матч без звука.
"Спасибо "Матч-ТВ" за повтор отличного финального матча МЧМ 2011 года. Смотрел без звука, даже успел порадоваться победе, правда, очень недолго. Фамилии хоккеистов, футболистов, легкоатлетов, пловцов, баскетболистов, волейболистов, гандболистов и все остальные мужские, женские и молодежные сборные буду учить. Обещаю!" – оправдывался политик.
В 2013 году политик предлагал запретить в России доллары. А все потому, что "американская валюта держится на одном лишь честном слове. Будущее ее печально”.
По задумке Дегтярева россияне должны были потратить или перевести в другую валюту доллары в течение двух лет. По прошествии двух лет полиция могла изымать оставшиеся доллары и продавать их за рубли. Проданные доллары предлагали возвращать хозяевам.
"Мы продолжаем борьбу с американскими долларами, – отметил Дегтярев. – Когда в 2012-2013 годах с этой трибуны наша фракция объявила борьбу с этой грязной зеленой бумажкой, многие улыбались. А потом в 2014 году наступила Русская весна, Крым и Севастополь соединились с Россией, начались иностранные санкции. И уже руководством государства был взят курс на долларозамещение, а некоторые банки вообще отказались от этой валюты. Сегодня доллар звучит не так гордо, как раньше", – говорил Дегтярев.
Конечно же, эту инициативу раскритиковали. И в итоге Дегтярев отозвал ее из парламента.
Также Дегтярев успел задуматься о внешнем облике центра Москвы. В 2014 году он предлагал перекрасить Кремль в первозданный белый цвет.
Красным Кремль стал не так давно: в 1947 году. А до этих пор стены и башни Кремля было принято белить. "Образ белокаменного Кремля, как и в древности, будет символизировать приоритет норм морали и нравственности в повседневной жизни наших граждан и правителей в противовес моральному упадку в странах западной цивилизации", – заявлял Дегтярев.
Чтобы покрасить Кремль в белый цвет, потребуется как минимум 54 тонны извести. Но политик заявлял, что красить все сразу необязательно. Делать это можно постепенно.
Еще одна инициатива Дегтярева – ввести два оплачиваемых выходных дня в месяц в критические дни.
Сопереживающий женщинам политик отметил, что во время критических дней большинство представительниц слабого пола испытывают психологический и физиологический дискомфорт.
"Зачастую болевые ощущения прекрасной половины настолько интенсивные, что приходится вызывать бригаду скорой помощи. Многие женщины отмечают, что ежемесячные боли выбивают их на несколько дней из колеи. Поэтому ученые-гинекологи рассматривают менструацию не только как медицинскую, но и как социальную проблему", – объяснил парламентарий.
Коллеги его идею не поддержали, и законопроект отправился в ящик.
В 2014 году Михаил Дегтярев обратил внимание на традиционные символы Нового года – Деда Мороза и Снегурочку. Его озаботило, что границы между русскими персонажами и американским Санта-Клаусом постепенно стираются.
Лучший выход из ситуации Дегтярев увидел в введении ГОСТа на новогодних персонажей. Он заявил, что производители игрушек и новогодних костюмов должны использовать стандарт Деда Мороза и Снегурочки.
"Санта вытесняет наши символы, как это произошло с Винни-Пухом. Бурого мишку из фильма Хитрука забыли, вспоминают диснеевского. Санта-Клаус подрывает культурный суверенитет и суверенитет духа", – объяснял свою инициативу депутат.
Врио главы Хабаровского края дважды посягал на государственные символы России.
Он предлагал заменить гимн на "Боже, царя храни". Просто действующий российский гимн показался ему недостаточно патриотичным. А также этот гимн он предлагал разместить на паспортах россиян. Еще на документе можно было бы изобразить исторические картины и контуры границ Киевской Руси, Российской империи, СССР и России. Вместо паспорта – картинная галерея, как вам идея?
А еще вместо привычного триколора он предлагал сделать флагом России черно-желто-белое имперское полотнище.
"Под имперским флагом мы одерживали блистательные победы, он способен и сегодня объединить всех граждан России", – говорил Дегтярев. По его словам, действующий государственный флаг страны был принят без публичного обсуждения.
А еще в пояснительной записке к законопроекту говорилось, что в период использования имперского флага территория России значительно увеличилась. Тогда в состав России впервые вошли полуостров Крым и территория Восточной Пруссии, Аляска, Кавказ, Польша, Прибалтика, Средняя Азия и Финляндия.
В 2019 году глава Хабаровского края предлагал собрать все памятники Ленину в России, отвезти их в Ульяновск (на родину вождя) и организовать там огромный парк. Прям как терракотовая армия в Китае.
"Если где-то в городах России или иностранных государствах местная община хочет Владимира Ильича убрать, то не надо его убирать на свалку, его надо перевезти в Ульяновск, на его родину, и устроить парк. Тысячи бронзовых и каменных Ильичей до горизонта привлекут туристов", – пояснял политик.
В 2013 году политик хотел запретить гомосексуалистам становиться донорами крови. Он пояснял, что гомосексуалисты находятся в группе риска, так как чаще заражаются ВИЧ, чем гетеросексуальные люди.
"Эту норму необходимо ввести, запрет восстановить, так как это, в первую очередь, связано со здоровьем населения", – говорил он.
А еще политик высказывался о проведении гей-парадов. Он говорил, что проводить их можно ночью, тихо, с фонариками.
"Я ни в коем случае не предлагаю никаких гей-парадов, я говорю, что нужно апеллировать и обращаться к закону. Есть закон, который приняла Госдума, о запрете пропаганды среди несовершеннолетних. Поэтому любой гей-парад днем, когда его хоть один ребенок может увидеть, провести невозможно. Поэтому теоретически это возможно ночью, но ночью действует другой закон – "О санитарно-эпидемиологической обстановке". Значит, можно ночью тихо, с фонариками, без звукоусиливающей аппаратуры и кричалок пройти, пожалуйста. Теоретически. Я рассуждаю как законодатель", – говорил Дегтярев.
Комментарии
Странный человек
Хлопец на выборах мэра Москвы набрал 2,8% - более в 10 раз меньше чем Навальный!
Как же всё убого с кадрами. Путин решил в очередной раз оскорбить народ назначив это туловище.
21.07.2020 14:41
- гость -
Сам то понял, что написал?
Хотел улететь в Кремль и покрасить космос
Вот наказание хабаровчанам за их акции... Жаль людей.
крутой чувак. вполне здравые предложения. Хотя вы же из полтора сотен выбрали самые неординарные. Это что самый ужас ужасный про него. Даешь больше информации про Дягтярева. Родился, женился, дети, родители, увлечения. А то как то однобоко получается.
У нас в крае одному клоуну ЛДПРовскому дали спортом и культурой проулить
Щяс где-то ЗАГСами промышляет
Этот клоун знает где Хабаровск находится???
21.07.2020 14:46
Я
Трудно не понять, что написано - но есть особо одаренные...
Надо было Навального послать туда губернатором.Он мощный политик и знает за что дёргать и с какой силой.
Хабаровск держись! Вся страна с вами! Жаль только не все ещё проснулись
Вообще ничего странного в его предложениях нет.
Адекватнейший человек. Всяко лучше нашего старшего экономиста....
21.07.2020 15:14
Гость
Хабаровск держись! Вся страна с вами! Жаль только не все ещё проснулись
Маркс разбудил Европу, а вы кого будить собрались?
А где его фото в сауне с Жириком?