В июне и июле семьи с детьми до 16 лет получили выплаты по 10 тыс. рублей. В период пандемии пособия оказались как никогда кстати. Люди надеются, что выплаты будут еще и в августе – ведь пора собирать ребенка в школу. Рассказываем, ждать ли пособий в последний летний месяц.
Пока непонятно. Изначально предполагалось, что выплата 10 тыс. рублей для семей с детьми до 16 лет в июне будет одноразовой. Но Владимир Путин решил продлить ее еще и на июль.
Несмотря на то, что востребованность этого пособия очевидна, министр труда и социальной защиты России Антон Котяков очень удивлялся, что россиянам так сильно нужны деньги.
"11 мая Владимир Владимирович действительно объявил об этой мере, и 12 мая было порядка 40 тыс. обращений в минуту на сайт для получения этих выплат. Конечно, мы, честно скажу, с коллегами не ожидали такой востребованности этой меры", – говорил чиновник.
Теперь родители ждут, что пособия будут еще и в августе. Кроме того, близится начало учебного года и детей нужно собирать в школу. Родители даже создали петицию на портале Change.org с просьбой продлить выплаты в размере 10 тыс. рублей и на август. На момент выхода публикации ее подписали почти 140 тыс. человек.
Ну а пока официальных заявлений и документов по этому вопросу не было. На этот счет лишь высказываются экономисты и депутаты.
Некоторые депутаты и эксперты считают, что это пособие нужно сделать ежемесячным. Об этом в том числе говорил и глава "Справедливой России" Сергей Миронов.
"В весеннюю сессию мы направляли свои предложения в кабинет министров и считаем, что, например, выплата на детей в размере 10 тысяч рублей должна стать ежемесячной, и получать ее должны все дети до 18 лет", – говорил Миронов.
О том, что выплаты в 10 тыс. рублей нужно сделать ежемесячными, говорит и социолог, политолог Михаил Галицкий.
"В рамках детского периода формируется психология, взгляды на жизнь. Каким будет вклад в него – таким будет и последующий сценарий. Неуверенность в завтрашнем дне отразится и в будущем, что станет нелегким камнем преткновения. Если в более широком смысле, то обеспечение первоочередных ступеней нужд, согласно таблице Маслоу, непременный признак стабильного и развитого государства", – цитирует "Федеральное агентство новостей" Михаила Галицкого.
Но и выплат мало, уверен эксперт. Он уверен, что нужно понижать цены и делать скидки для тех, кто действительно в этом нуждается.
"Помимо этого, предложу идею об оформлении пособий и специальных цен, чтобы детские товары стоили дешевле и, опираясь на индивидуальные финансовые возможности каждой семьи, предоставить им право оформить необходимые пособия, обеспечивающие скидку на первоочередные товары. <...> Необходим контроль за уровнем цен, возможно, сделать универсамы для многодетных семей либо тех, кому финансово нелегко содержать семью", – заключил Михаил Галицкий.
Ну почему же. Несколько пособий семьи с детьми получить все же смогут. Но положены выплаты будут только тем, кто не обратился за ними ранее. Среди них:
- выплаты семьям с детьми до 3 лет;
- выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет;
- выплаты родителям, которые потеряли работу;
- выплаты семьям с детьми до 16 лет.
Повторимся, эти пособия для тех, кто не успел получить их "по расписанию". А подробнее о том, кто именно может рассчитывать на эти выплаты и как вообще их оформить, читайте здесь. Мы все подробно объяснили.
Комментарии
мне вот до сих пор не понятно как определили детей которым необходимы выплаты возраст до 16 лет, не до 18 как совершеннолетние, не до 14 как получившим паспорт, а именно до 16???
28.07.2020 08:10
prosto
мне вот до сих пор не понятно как определили детей которым необходимы выплаты возраст до 16 лет, не до 18 как совершеннолетние, не до 14 как получившим паспорт, а именно до 16???
Потому что с 16 лет уже можно самому работать
28.07.2020 08:33
- гость -
работать можно и с 14 лет
Можно начинать работать и раньше если что
ТК РФ Статья 63. Возраст, с которого допускается заключение трудового договора
Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста шестнадцати лет, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами.
(в ред. Федеральных законов от 23.07.2013 N 204-ФЗ, от 01.12.2014 N 409-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Лица, получившие общее образование и достигшие возраста пятнадцати лет, могут заключать трудовой договор для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью. Лица, достигшие возраста пятнадцати лет и в соответствии с федеральным законом оставившие общеобразовательную организацию до получения основного общего образования или отчисленные из указанной организации и продолжающие получать общее образование в иной форме обучения, могут заключать трудовой договор для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы.
С письменного согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства трудовой договор может быть заключен с лицом, получившим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, либо с лицом, получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы.
не не то обсуждаете, получили выплаты .которому 16 лет исполнилось не позднее 11 мая 2020 года.
т.е. 10 мая и ты в пролете
дурдом на выгуле
а дети 2003 года рождения, самые ущербные, ни выпускного тебе ни пособия(