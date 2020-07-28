Вторник, 28 Июль, 08:51

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 71,59
€ 83,78
19°

818120 +5635
Обь
237см -23


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный городПожар в барнаульской "Спичке"Коронавирус на Алтае
Вопрос дня



Выплатят ли по 10 тысяч рублей на детей до 16 лет в августе?

, ИА "Амител"
Пока о выплатах в августе не говорили, но очень многим хочется их получить
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В июне и июле семьи с детьми до 16 лет получили выплаты по 10 тыс. рублей. В период пандемии пособия оказались как никогда кстати. Люди надеются, что выплаты будут еще и в августе – ведь пора собирать ребенка в школу. Рассказываем, ждать ли пособий в последний летний месяц.

1
Будут ли выплаты по 10 тыс. рублей на ребенка в августе?

Пока непонятно. Изначально предполагалось, что выплата 10 тыс. рублей для семей с детьми до 16 лет в июне будет одноразовой. Но Владимир Путин решил продлить ее еще и на июль.

Несмотря на то, что востребованность этого пособия очевидна, министр труда и социальной защиты России Антон Котяков очень удивлялся, что россиянам так сильно нужны деньги.

"11 мая Владимир Владимирович действительно объявил об этой мере, и 12 мая было порядка 40 тыс. обращений в минуту на сайт для получения этих выплат. Конечно, мы, честно скажу, с коллегами не ожидали такой востребованности этой меры", – говорил чиновник.

Теперь родители ждут, что пособия будут еще и в августе. Кроме того, близится начало учебного года и детей нужно собирать в школу. Родители даже создали петицию на портале Change.org с просьбой продлить выплаты в размере 10 тыс. рублей и на август. На момент выхода публикации ее подписали почти 140 тыс. человек.

Ну а пока официальных заявлений и документов по этому вопросу не было. На этот счет лишь высказываются экономисты и депутаты.

2
Выплаты в размере 10 тыс. рублей могут стать ежемесячными. Правда ли это?

Некоторые депутаты и эксперты считают, что это пособие нужно сделать ежемесячным. Об этом в том числе говорил и глава "Справедливой России" Сергей Миронов.

"В весеннюю сессию мы направляли свои предложения в кабинет министров и считаем, что, например, выплата на детей в размере 10 тысяч рублей должна стать ежемесячной, и получать ее должны все дети до 18 лет", – говорил Миронов.

О том, что выплаты в 10 тыс. рублей нужно сделать ежемесячными, говорит и социолог, политолог Михаил Галицкий.

"В рамках детского периода формируется психология, взгляды на жизнь. Каким будет вклад в него – таким будет и последующий сценарий. Неуверенность в завтрашнем дне отразится и в будущем, что станет нелегким камнем преткновения. Если в более широком смысле, то обеспечение первоочередных ступеней нужд, согласно таблице Маслоу, непременный признак стабильного и развитого государства", – цитирует "Федеральное агентство новостей" Михаила Галицкого.

Но и выплат мало, уверен эксперт. Он уверен, что нужно понижать цены и делать скидки для тех, кто действительно в этом нуждается.

"Помимо этого, предложу идею об оформлении пособий и специальных цен, чтобы детские товары стоили дешевле и, опираясь на индивидуальные финансовые возможности каждой семьи, предоставить им право оформить необходимые пособия, обеспечивающие скидку на первоочередные товары. <...> Необходим контроль за уровнем цен, возможно, сделать универсамы для многодетных семей либо тех, кому финансово нелегко содержать семью", – заключил Михаил Галицкий.

3
И что, детских выплат в августе вообще не будет?

Ну почему же. Несколько пособий семьи с детьми получить все же смогут. Но положены выплаты будут только тем, кто не обратился за ними ранее. Среди них:

  • выплаты семьям с детьми до 3 лет;
  • выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет;
  • выплаты родителям, которые потеряли работу;
  • выплаты семьям с детьми до 16 лет.

Повторимся, эти пособия для тех, кто не успел получить их "по расписанию". А подробнее о том, кто именно может рассчитывать на эти выплаты и как вообще их оформить, читайте здесь. Мы все подробно объяснили.

Материалы по теме

 

Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Комментарии

28.07.2020 08:10
prosto

мне вот до сих пор не понятно как определили детей которым необходимы выплаты возраст до 16 лет, не до 18 как совершеннолетние, не до 14 как получившим паспорт, а именно до 16???

28.07.2020 08:33
- гость -

28.07.2020 08:10
prosto


мне вот до сих пор не понятно как определили детей которым необходимы выплаты возраст до 16 лет, не до 18 как совершеннолетние, не до 14 как получившим паспорт, а именно до 16???

Потому что с 16 лет уже можно самому работать

28.07.2020 08:37
- гость -


28.07.2020 08:33
- гость -

работать можно и с 14 лет

28.07.2020 08:38
prosto

Можно начинать работать и раньше если что
ТК РФ Статья 63. Возраст, с которого допускается заключение трудового договора
Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста шестнадцати лет, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами.
(в ред. Федеральных законов от 23.07.2013 N 204-ФЗ, от 01.12.2014 N 409-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Лица, получившие общее образование и достигшие возраста пятнадцати лет, могут заключать трудовой договор для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью. Лица, достигшие возраста пятнадцати лет и в соответствии с федеральным законом оставившие общеобразовательную организацию до получения основного общего образования или отчисленные из указанной организации и продолжающие получать общее образование в иной форме обучения, могут заключать трудовой договор для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы.
С письменного согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства трудовой договор может быть заключен с лицом, получившим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, либо с лицом, получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы.

28.07.2020 08:43
- гость -

не не то обсуждаете, получили выплаты .которому 16 лет исполнилось не позднее 11 мая 2020 года.
т.е. 10 мая и ты в пролете
дурдом на выгуле

28.07.2020 08:48
prosto

а дети 2003 года рождения, самые ущербные, ни выпускного тебе ни пособия(

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
08:43
Житель Алтая изнасиловал пенсионерку в присутствии мужа-инвалида 1
08:31
Во Вьетнаме заявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса 1
08:17
В гостиницах Алтайского края впервые поселилось более 700 тысяч человек 1
08:02
Еще одна компания Михаила Галустяна обанкротилась 1
07:49
Жительница алтайского села разгромила дом пенсионерки из-за 170 рублей 0
07:34
Выплатят ли по 10 тысяч рублей на детей до 16 лет в августе? 6
07:18
Экс-глава антидопинговой лаборатории призвал отстранить Россию от Олимпиады 7
07:03
Во время сдачи ЕГЭ в Алтайском крае никто из участников не заразился COVID-19 5
06:47
Тимати уходит из Black Star 0
06:32
От гениального до мерзкого. Подборка неоднозначного дизайна 0
06:15
Названы самые заметные симптомы развития сердечных болезней 0
06:01
Грозы и туманы. О погоде в Алтайском крае 28 июля 0
23:45
Такой день. Смертельная драка у Старого базара и двое сбитых детей 0
23:31
Алтайские энергетики отремонтировали больше сетей, чем планировали 0
23:10
В Минпросвещения рассказали о формате нового учебного года 0
22:52
Сергей Шнуров снимет фильм о протестах в Хабаровске 1
22:31
В Москве в ходе перестрелки правоохранители ликвидировали террориста 0
22:07
Четырех человек удалось спасти во время рейдов на реках Барнаула 0
21:45
У каждого 15-го жителя Алтайского края обнаружили иммунитет к коронавирусу 0
21:31
В Барнауле определили подрядчика для благоустройства общественных территорий 1
21:04
63 тысячи человек в Барнауле на время останутся без горячей воды 1
20:57
Глава СК РФ возбудил дело против алтайского арбитражного судьи 3
20:31
Барнаульского ветерана-чернобыльца переселяют из аварийного дома в "развалюху" 0
20:06
Одна из главных дорог Алтайского края перешла в федеральную собственность 1
19:50
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 120 0
19:31
Россия заняла 20-е место среди стран Европы по доступности бензина 0
19:08
"Единая Россия" приостановит членство задержанного алтайского депутата Кондратьева 2
18:47
Роспотребнадзор Алтайского края разъяснил приоритет при тестировании на коронавирус 3
18:25
Четверо выпускников школ Алтайского края стали мультибалльниками по ЕГЭ 1
18:06
10 суток дома, лежа на диване: барнаульский чиновник Новиков может уйти от наказания? 11
18:02
Жена погибшего в драке у Старого базара мужчины считает виновным барнаульского боксера 4
17:45
Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин заразился коронавирусом 0
17:37
В Барнауле загорелась квартира на первом этаже многоквартирного дома 0
17:24
Гидрометцентр: последние пять дней июля будут самыми жаркими в году. Но не на Алтае 0
17:12
Скончался один из участников драки на Старом базаре в Барнауле 8
17:02
Выбор победителей. В АлтГУ поступает рекордное количество олимпиадников 0
16:50
Водитель автобуса сбил ребенка на пешеходном переходе в Барнауле 17
16:38
Видеозапись драки на Старом базаре в Барнауле появилась в Сети 2
16:26
"Запас исчерпан". Алтайский ресторатор обратился к Томенко с просьбой открыть общепит 7
16:14
Алтайский министр рассказал, сколько денег уходит на лечение одного ковидного пациента 13
16:02
В Алтайском крае продолжают вручать сотовые телефоны ветеранам войны 6
15:48
Как вернуть деньги за путешествие по России. Инструкция 6
15:36
Университет высшей категории. АлтГТУ занял топовое место в европейском рейтинге 0
15:27
Вы за справедливость или прогресс? Новые политпартии заявились на довыборы в АКЗС 1
15:16
Стивен Сигал захотел купить землю в Бурятии по программе "Дальневосточный гектар" 6
15:05
Алтайский край выпал из топ-10 регионов по суточному приросту больных COVID-19 10
14:52
До шести месяцев. За нелегальный техосмотр в России ввели уголовную ответственность 9
14:40
Полного восстановления плановой медицинской помощи в Алтайском крае пока не ожидается 10
14:29
Потушить за шесть минут. Алтайские журналисты вышли на борьбу с лесными пожарами 0
14:15
В Алтайском крае снижается коэффициент заболеваемости коронавирусом 6

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.