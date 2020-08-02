День воздушно-десантных войск отмечают 2 августа. Праздник этот "голубые береты" проводят шумно и даже буйно. Как появился День ВДВ, что делают десантники в этот день (помимо купания в фонтанах) и почему его называют Днем "Войск Дяди Васи" — в материале amic.ru.
Днем создания ВДВ принято считать 2 августа 1930 года. Именно в этот день на учениях под Воронежем первые 12 десантников спрыгнули на парашютах с бомбардировщика ТБ-3. Благодаря этим учениям военные эксперты смогли оценить эффективность парашютно-десантных частей и их возможности.
Спустя два года началось массовое формирование десантных подразделений. 11 декабря 1932 года Революционный военный совет принял постановление о создании воздушно-десантных подразделений.
В 1941 году были укомплектованы несколько корпусов общей численностью 10 тыс. человек.
В годы Великой Отечественной войны десанту поручали самые сложные задачи, с которыми "крылатая пехота" справлялась блестяще.
Праздничным днем он стал считаться не сразу. Официально до 31 мая 2006 года Дня Военно-десантных войск России не существовало. Но в 2006 году президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации" и этот день официально стал праздничным.
Сами десантники очень часто в шутку расшифровывают аббревиатуру ВДВ как "Войска дяди Васи".
История ВДВ неразрывно связана с именем Василия Маргелова, героя СССР. Он внес огромный вклад в развитие ВДВ, которые он возглавлял более 20 лет. Именно на время командования Маргелова пришелся расцвет десантных войск.
При Маргелове ВДВ приобрели огромную популярность и попасть на службу войска мечтал чуть ли не каждый подросток. При Маргелове начали вести активные разработки нового личного оружия, средств доставки и техники поддержки десанта. Именно он научил своих подчиненных десантироваться сразу в боевых машинах.
Василию Маргелову десантники обязаны и своей формой — именно он добился, чтобы ВДВ-шники носили тельняшки и голубые береты.
День ВДВ "голубые береты" проводят очень буйно. Обычные люди в этот день стараются не выходить из дома.
Самая известная и популярная традиция Дня ВДВ — купание в фонтанах. До сих пор непонятно, откуда она появилась. По одной из версий, "голубые береты" любят купаться в фонтанах, так как видят в них отражение синего неба (так они хотят быть к нему ближе).
А еще 2 августа ВДВ-шники едят арбузы. Скорее всего, "вкусную традицию" принесли десантники, которые служили в Афганистане. В восточных странах арбуз считают праздничной едой.
Нередко десантники бьют бутылки об голову и устраивают погромы. В общем, часто 2 августа сопровождается драками и беспорядками, чаще всего их инициируют именно десантники.
Но День ВДВ — это не только буйное веселье. В этот день часто устраивают концерты, выступления и парады. Часто на мероприятиях организовывают благотворительные акции. Десантники приносят цветы к памятникам и мемориалам, проводят мастер-классы. Традиционно в День ВДВ отслужившие получают медали, новые должности и звания.
Из-за пандемии во многих городах массовых мероприятий, посвященных Дню ВДВ, не будет. Отказались от официального празднования и в Барнауле. Но 2 августа с 11:00 до 17:00 на площади Ветеранов, площади Победы, Аллее Памяти 6-й роты ВДВ и Аллее Памяти Власихинского кладбища состоится возложение цветов.
Комментарии
А чего боятся? Десантники ни к кому не лезут, если их не обижать
Дня ВДВ — купание в фонтанах. До сих пор непонятно, откуда она появилась.
Что же тут непонятного? Вас же не удивляет почему дети купаются в фонтанах?
Пару лет назад я в течении двух часов наблюдала с балкона, как 5 парней в голубых беретах останвавливали проезжающие мимо машины со словами :"братан, выпей с нами за день ВДВ, ну и что, что за рулём. Выпей. Нахаляву же! Ты че не хочешь с нами пить? Ты десантуру не уважаешь? Да ты о... ел!!!". После этих слов машины обычно уезжали, сопровождаемые отборным матом и ударами по капоту. Было это 2 августа
Десантники ни к кому не лезут
«Еду, никого не трогаю... а тут оказывается праздник на Речном вокзале. Как результат — угроблен капот, вмята рамка, повреждена решетка... Помогите найти этого прекрасного молодца», — пишет в пояснении к видео автор.
Отметим, судя по дате на видеорегистраторе, инцидент произошел на Речном вокзале в Барнауле 28 июля в 16:37. Стоящий в луже на проезжей части мужчина внезапно подбегает к автомобилю и запрыгивает на его капот. Водитель отъезжает назад, и мужчина соскальзывает с капота.
Но на этом пешеход не останавливается – он вновь и вновь запрыгивает на капот автомобиля. Водитель не выходит из машины, чтобы выяснить, причину столь странного поведения незнакомца. В очередной раз сбросив мужчину с капота, автомобилист просто уезжает.
Это вы о чем? Что за видео? Давно было?
Правда в том, что последняя победа была в 1945 году.
После этого лишь поражения, лишь нанесение вояками уничтожительного ущерба экономике страны и её облику в мире.
Вот читаю амик и замечаю, что некоторые зарегистрированные читатели изо дня в день в комментах пишут одно и тоже. Почти слово в слово. Зачем?
Вот читаю амик и замечаю, что некоторые зарегистрированные читатели изо дня в день в комментах пишут одно и тоже. Почти слово в слово. Зачем?
Сегодня по городу пойдут герои. Например, ветераны чеченских войн которые не жалея сил и жизни воевали за мир в Чечне. За то чтобы Чечня осталась в составе России и мы могли помогать им своими налогами. За то чтобы Рамзан Кадыров сын Ахмата Кадырова был могущественным падишахом Чеченской республики. За то чтобы чеченцы могли спокойно ходить по Москве. Спасибо им этим великим войнам.
А есть ещё ветераны Афганистана совершившие на менее героические подвиги. Ну а завтра будут ветераны Крыма, Лнр, Днр Сирии, Ливии и так далее.
С праздником!
Всё это от быдлятины, во многих странах есть спец. подразделения, но срача на улицах не устраивают
Ылита гуляет!!!! Посторонись!!!!