В Барнауле отметили 95-ю годовщину ВДВ. Фото

Мероприятия прошли в разных частях города

02 августа 2025, 21:25, ИА Амител

Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле 2 августа отметили 95-ю годовщину Воздушно-десантных войск России, сообщили в администрации города.

Так, на аллее памяти псковских десантников 6-й роты прошел торжественный митинг с участием представителей власти, силовых структур, ветеранских и молодежных организаций, а также бойцов СВО.

На Власихинском кладбище десантники почтили память павших солдат, а в поселке Южном возложили цветы на Мемориале воинам, погибшим в локальных конфликтах.

Праздничные мероприятия также состоялись на стадионе спортшколы "Рубин", где прошли показательные выступления военных, выставка оружия и различные соревнования, а в водном парке "Лапа" состоялся фестиваль "Сила духа Алтая".

Ранее алтайских десантников с Днем ВДВ поздравили губернатор Виктор Томенко и спикер АКЗС Александр Романенко. С поздравлением также выступил и мэр Барнаула Вячеслав Франк.