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Новые цены на ОСАГО и обновленный ПТС. Что изменится для автомобилистов этой осенью

, ИА "Амител"
Техосмотр возвращается, а тарифы на ОСАГО снова пересмотрят
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Осенью 2020 года российских автолюбителей ждет целый ряд изменений и нововведений. На некоторые из них стоит обратить особое внимание: например, совсем скоро введенное из-за пандемии разрешение оформлять ОСАГО без техосмотра подойдет к концу. Да и сам полис придется покупать по другим расценкам. Amic.ru рассказывает, сколько будет стоить полис, ужесточат ли процедуру техосмотра и какие новые приборы выдадут сотрудникам ГИБДД.

1
Новые цены на ОСАГО

Стоимость автомобильной страховки уже с 24 августа будут рассчитывать по-новому. Если до этого страховщики устанавливали тариф для региона в целом, то теперь стоимость будет рассчитываться индивидуально для каждого водителя.

Базовая ставка будет зависеть, прежде всего, от аккуратности водителя: страховщикам придется учитывать количество совершенных нарушений правил дорожного движения.

Не оставят без внимания и другие факторы: возраст и назначение (рабочий или личный) автомобиля, пробег и даже семейное положение и наличие несовершеннолетних детей у водителя. Учитывая все это, для каждого автомобилиста рассчитают его индивидуальный риск-фактор и назначат цену в пределах тарифного коридора.

При этом сам коридор в Центробанке решили расширить на 10% в обе стороны. Так, самые дешевые полисы ОСАГО теперь обойдутся в 2471 рубль, а самые дорогие – в 5436 рублей. Значительно более ощутимо изменятся цены для таксистов, поскольку те отличаются повышенной аварийностью. Для них тарифный коридор расширят на 30% в обе стороны. Для общественного транспорта верхний порог тарифа вообще трогать не стали, а нижний расширили на 5%.

2
Без диагностической карты не поедешь

Временная отмена техосмотра, которую в России ввели из-за пандемии коронавируса, продлится до 30 сентября. После этого, как и раньше, чтобы приобрести страховку, водителю понадобится сначала получить диагностическую карту. А тем, кто успел приобрести ОСАГО без техосмотра, нужно будет не позднее 31 октября предоставить диагностическую карту своему страховщику.

Если водитель этого не сделает, то в случае аварии страховщик сможет в полном объеме взыскать с него средства, выплаченные потерпевшему.

Впрочем, формально правительство РФ имеет право продлить отмену техосмотра еще на 90 дней. Но пока о таких планах не сообщалось. Так что все идет к тому, что проходить техосмотр после 30 сентября все-таки придется.

Кстати, правила техосмотра тоже изменятся. Для автомобилей младше четырех лет он теперь вообще будет не нужен, машины старше четырех лет придется проверять раз в два года, а старше десяти лет – ежегодно.

3
Фотофиксацию отложили

Ранее сообщали о том, что уже этим летом в правила проведения ТО внесут несколько значимых изменений. Закон уже даже был подписан Владимиром Путиным. В частности, должна была стать обязательной фотофиксация автомобиля при въезде и выезде из пункта техосмотра.

Кроме того, предлагалось ввести штраф в размере 2 000 рублей за отсутствие техосмотра или поддельную диагностическую карту (приобретенную без процедуры ТО). Причем нарушение может быть зафиксировано автоматическими камерами на дорогах, а выписывать штраф водителю сотрудники ГИБДД могут хоть каждый день, но не чаще одного раза в сутки.

Но коронавирус изменил планы властей, и законопроект отложили. Поэтому водителям пока можно немного выдохнуть: все эти изменения будут вводить поэтапно, с сентября по март 2022 года.

4
ПТС будет выглядеть иначе

Как уже писал amic.ru, в России с августа 2020 года будут выдавать водительские права нового образца. Нужно это для того, чтобы привести удостоверения к международным стандартам. Вместе с ними немного изменят свой облик паспорт транспортного средства (ПТС) и свидетельство о регистрации автомобиля (СТС).

Вернее, выглядеть они будут как и прежде, но теперь в них станут указывать больше информации. Так, в СТС теперь добавят мощность двигателя и срок госрегистрации, если авто поставили на учет на ограниченное время.

В случае с ПТС же гораздо информативнее станет лицевая сторона. В графе "Особые пометки" появятся следующие сведения:

  • серийный номер кнопки SOS для вызова оперативных служб в случае ДТП (ее устанавливают во всех автомобилях с 2017 года); 

  • таможенные ограничения;

  • изменения в конструкцию авто;

  • данные о нанесении дополнительных маркировок, речь о дополнительном VIN-коде автомобиля (это идентификационный номер машины, дополнительно его наносят, если основной VIN-код заржавел, сгнил или если он повредился из-за ремонта, подделки или других противоправных действий третьих лиц);

  • ранее проведенные органами внутренних дел проверки (о каких проверках идет речь – не уточняется);

  • информация о собственнике, в случае если владелец машины – не его собственник (правда, собственника авто указывали в ПТС и раньше; владелец авто – это не обязательно тот, кто купил машину, им может быть и доверенное лицо, а также человек, пользующийся автомобилем на правах аренды);

  • год первой регистрации автомобиля (если год выпуска не установлен);

  • информация о мощности двигателя, номерах ПТС и одобрения типа транспортного средства (если таких сведений нет);

  • количество мест для сидения.  

5
Новые приборы ГИБДД

У инспекторов ГИБДД появится гораздо больше возможностей исследовать подозрительный автомобиль прямо на месте. В рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения" дорожные полицейские получат новые приборы, с помощью которых смогут провести диагностику автомобиля в полевых условиях.

Так, у них появятся инструменты для измерения остаточного протектора шин, для диагностики тормозных систем и рулевого управления. Еще один прибор, которым оснастят сотрудников ГИБДД – дымомер, с его помощью можно провести экспресс-анализ выхлопных газов на содержание вредных выбросов.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

18.08.2020 08:16
Necto

не дыми

18.08.2020 08:29
1

По сути это техосмотр на месте (в поле так сказать), ну и на кой тогда техосмотр проходить в принципе?

18.08.2020 08:44
- гость -

Все добровольно. Как это надоело.

18.08.2020 08:50
- гость -

Техосмотр. Посмотрите какая рухлядь двигается по улицам.

18.08.2020 08:53
- гость -

Когда разрешили проверку документов в любом месте, инспектора начали тормозить всех подряд и с умным и важным видом требовали документы и минут пять - семь рассматривали их. Причем, обязанности водителя они знают, а вот свои обязанности даже прочитать не соизволят! Начинают запрещать видеозапись, не отличают причину остановки от основания проверки документов. Не знают, что обязаны не просто требовать документы, а перечислить какие именно документы водитель должен предоставить. А теперь им еще и приборы выдадут и разрешат проверку авто осуществлять... Напоминает басню про мартышку и очки...

18.08.2020 09:20
- гость -

08:50
- гость -
Техосмотр. Посмотрите какая рухлядь двигается по улицам.
----
О чём вы? Какая именно рухлядь?

18.08.2020 09:24
Автомобильный Ёж

Из полезного можно выделить только видеофиксацию на ТО ну и возможность дым проверить в поле. Всё остальное вред и бред

18.08.2020 09:30
могиканин

готовим денежку...

18.08.2020 09:31
- гость -

О чём вы? Какая именно рухлядь?

Общественный транспорт.

18.08.2020 09:51
- гость -

Без глушителей, бамперов с разбитым стёклами, ржавыми кузова или тд.

18.08.2020 09:57
AntonTM

По ПТС не понял. Они же нынче электронные, печатной формы нет. Есть только выписка...

18.08.2020 10:19
- гость -

без бамперов с разбитым стёклами, ржавыми кузова

на что это влияет?

18.08.2020 10:21
- гость -


18.08.2020 09:51
- гость -
А причем тут бампера и ржавый кузов? Я езжу с битым бампером и не заморачиваюсь по этому поводу. У знакомого, машине восемь лет и по кузову (крылья) пошла ржавчина и что. по вашему уже нельзя ездить? Как это может на безопасности движения сказаться?

18.08.2020 10:32
- гость -

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