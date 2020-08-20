Поплавают, но не все. Что разрешил Томенко в новом указе и что осталось под запретом?

20 августа 2020 года Виктор Томенко внес очередные послабления в свой мартовский "ковидный" указ. Документ опубликован на официальном сайте правительства края. Изменения по большей части касаются спортивных мероприятий. Например, наконец-то возобновят работу бассейны. Правда, посещать их смогут не все. Рассказываем, что именно разрешил губернатор и что все еще остается под запретом.
Бассейны открыли
Согласно новому указу, бассейны в Алтайском крае наконец-таки откроются. Правда, посещать их смогут только спортсмены. Документ разрешает занятия для спортсменов, которые входят в состав сборных команд Алтайского края, а также для тех, кто проходит спортивную подготовку в группах спортивного совершенствования и группах высшего спортивного мастерства.
Но даже для спортсменов бассейны будут работать со строгим соблюдением условий: загруженность объекта не должна превышать 25%, а спорткомплекс должен иметь паспорт готовности объекта. Тренировки будут проходить из расчета 10 квадратных метров площади зеркала воды на одного человека.
Кроме того, Виктор Томенко разрешил проводить в крае физкультурные и спортивные мероприятия. Вернее, в списке запретов в указе просто "спортивные мероприятия" заменили на "спортивные мероприятия с участием зрителей". Соответственно, проводить соревнования теперь можно, но поприсутствовать на трибунах все еще не получится.
В указе также содержатся рекомендации по дезинфекции помещений, где находились больные с коронавирусом. Собственникам жилых помещений рекомендовано (именно это слово) производить заключительную обработку помещений после того, как больной с COVID отправился на госпитализацию. Если человек проходил лечение дома, то дезинфекцию следует делать после выздоровления.
В документе уточняется, что для дезинфекции следует обратиться в специализированную службу или же провести ее собственными силами с применением вирулицидных средств.
Органам же местного самоуправления Томенко рекомендовал проводить заключительную дезинфекцию в подъездах жилых домов, где выявляли больных с коронавирусом.
Жители Алтайского края в возрасте старше 65 лет и те, у кого есть хронические заболевания, согласно документу, обязаны и дальше оставаться дома. Губернатор в очередной раз продлил для них режим самоизоляции, теперь – до 3 октября 2020 года. На работающих пенсионеров запрет тоже распространяется: им продолжат выдавать электронные листки нетрудоспособности. В пресс-службе правительства подчеркнули, что отменить режим для пенсионеров можно будет лишь на третьем этапе снятия ограничений.
Под запретом также остались массовые мероприятия: досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, выставочные, просветительские и другие. Рискнем предположить, что этих послаблений стоит ждать ближе к Дню города.
Ну и масочный режим в крае тоже пока никто не отменял. Так что при посещении магазинов и прочих мест скопления людей не забывайте надевать медицинские маски.
Комментарии
Какой толк от указов,которые никто не исполняет?
Такой-же как и от законов.
Ещё на пол карасика ...
Либеральный бобик демонстрирует заботу.
Как называется чинуша, который демонстративно не выполняет собственные указы ???