Виктор Томенко внес очередные послабления в "ковидный" указ

20 августа Виктор Томенко внес изменения в указ "Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19". Об этом сообщает официальный сайт Алтайского края.
Согласно документу, до 3 октября 2020 года режим самоизоляции продлен для жителей края в возрасте от 65 лет и старше, а также для людей с хроническими заболеваниями.
Указ разрешает занятия в бассейнах, но только для спортсменов, которые входят в состав спортивных сборных команд Алтайского края, и пловцов, проходящих подготовку в группах спортивного совершенствования, группах высшего спортивного мастерства. При этом принимать людей бассейны могут только при соблюдении ряда условий: загруженность не более 25% и наличие паспорта, который разрешает тренировки.
Изменения в указе предполагают отмену ограничений на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, при этом сохраняется запрет на присутствие зрителей на трибунах.
Кроме того, в указе указаны правила по дезинфекции помещений, где находились зараженные коронавирусом.
Комментарии
Титьки мнёт
"а также для людей с хроническими заболеваниями"
а для людей с техническими образованиями?
"а также для людей с хроническими заболеваниями"
А это касается, которые с фифектами фечи, например, сыпелявых?
а для людей с техническими образованиями?
Ну это если образований везде много, тогда да.
нечему радоваться. Число людей с тяжелым течением заболевания только растет. Это статистика чудесная, а реалии как в сказке, чем дальше тем страшнее...