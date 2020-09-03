Кинотеатры, аквапарки и бассейны. Кому разрешил открыться губернатор в сентябре?

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в четверг, 3 сентября, вновь внес изменения, смягчающие его "ковидный" указ. С 4 сентября в Алтайском крае разрешено открыться кинотеатрам, аквапаркам и (ура!) бассейнам. Да-да, мы тоже очень этому рады. Но работать им разрешили с рядом ограничений. Рассказываем, что именно разрешает новый указ губернатора, кому теперь можно работать и при каких условиях.
Да, мы тоже очень рады. Тем более, что в сентябре на экраны выходит несколько громких и ожидаемых премьер, которые было бы очень обидно пропустить. Подробнее о них вы можете почитать здесь.
Но работать кинотеатры будут только при условии соблюдения профилактических мер. Среди них:
- Заполняемость кинозала не должна превышать 50%;
- Зрители должны сидеть на дистанции друг от друга. (Будут ли рассаживать на дистанцию членов одной семьи, в указе не говорится. Надеемся, что все-таки нет);
- Перед каждым сеансом сидения в кинозалах и туалеты в кинотеатрах должны быть продезинфицированы;
- При посещении кинотеатров зрители должны носить маски.
Да. Если вы ждете концерт любимого певца в сентябре, то переносить в очередной раз его уже не будут. А еще губернатор разрешил работать театрам, концертным залам, дворцам культуры, сельским клубам.
Только заполняемость залов не должна превышать 50%. А общее количество зрителей не должно превышать 500 человек. И потанцевать на концерте любимого исполнителя не получится: указ запрещает стоячие места для зрителей и танцполы. Но это можно потерпеть, правда?
Также как и в кинотеатрах, зрители должны соблюдать масочный режим и соблюдать дистанцию. Также сотрудники учреждений культуры должны будут проводить дезинфекцию сидений.
Радуйтесь: бассейнам тоже разрешили работать. До настоящего времени плавать могли только спортсмены, входящие в состав спортивных команд Алтайского края и проходящие тренировки. А теперь бассейны открыты для всех. Но с определенными условиями. Нет, в масках плавать не нужно будет.А вот загруженность бассейна должна быть не более 25%. В бассейне на одного человека должно приходиться не менее 10 квадратных метров площади на плавательной дорожке.
И на футбольный, и на баскетбольный, и на волейбольный. Зрители теперь могут присутствовать на официальных спортивных мероприятиях. Но трибуны должны быть заполнены не более, чем на 25%.
Зрителей рассадят на дистанции, также на стадионах будут обрабатывать сидения и туалеты перед каждым соревнованием.
А какие ограничения в Алтайском крае все еще действуют?
Помимо этого, в Алтайском крае по-прежнему сохраняется масочный режим и режим самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями. Им можно покидать дома и квартиры только в случае острой необходимости.
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