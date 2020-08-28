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"Довод", "Мулан". Долгожданные фильмы 2020 года, которые покажут в сентябре

, ИА "Амител"
Очень надеемся, что эти картины получится увидеть на большом экране
Кадр из фильма 'Довод' / Фото: kinopoisk.ru

Кадр из фильма "Довод" / Фото: kinopoisk.ru

С 15 июля в России, практически после четырехмесячного простоя из-за коронавируса, начали запускать кинотеатры. Увы, в Алтайском крае кинозалы пока не открыли, но мы все-таки очень надеемся, что в скором времени это произойдет. К тому же владельцы кинотеатров уже попросили губернатора Виктора Томенко разрешить им работать (а ведь мы знаем, что такие просьбы обычно имеют результат: фитнес-залы, рестораны и парки открыли как раз после подобных обращений). К тому же 1 сентября кинозалы открывают в соседнем Новосибирске. Ведь в противном случае поклонники кино могут пропустить самые ожидаемые фильмы сентября. Рассказываем, что это за картины и когда они выйдут в прокат (если заработают кинотеатры).

"Довод"

Дата выхода: 3 сентября
Жанр: фантастический боевик
Продолжительность: 150 минут
Возрастные ограничения: 16+

"Довод" режиссера Кристофера Нолана – самый ожидаемый фильм не только осени, а, пожалуй, всего 2020 года. Изначально его показ должны были запустить 17 июля, но из-за пандемии коронавируса неоднократно переносили. На данный момент премьеру поставили на 3 сентября. Так что ждем.

Главные роли в картине сыграли Джон Дэвид Вашингтон и Роберт Паттинсон. В центре сюжета – шпионы международного масштаба.

Действие "Довода" разворачивается во время квантовой холодной войны, новой эпохи международного шпионажа. Главный герой становится агентом секретной организации, которая пытается остановить опасного террориста. Он должен будет предотвратить конец света и спасти человечество, используя технику инверсии и слово "довод".

"Новые мутанты"

Дата выхода: 3 сентября
Жанр: экшн
Продолжительность: 94 минуты
Возрастные ограничения: 16+

Супергеройский фильм "Новые мутанты" – это первые ужасы во вселенной "Людей Икс" от студии Marvel. Сюжет фильма о пятерых юных мутантах, которых против их воли держат в полной изоляции на секретном объекте. Неожиданно вокруг них начинают твориться странные и пугающие происшествия. Чтобы выжить, герои объединяются и используют все свои умения ради собственного спасения.

"Цой"

Дата выхода: 3 сентября
Жанр: драма
Продолжительность: 98 минут
Возрастные ограничения: 16+

Отечественный байопик Алексея Учителя, посвященный великому рок-музыканту и лидеру группы "Кино" Виктору Цою. Сюжет фильма начинается с того момента, когда жизнь исполнителя внезапно оборвалась на латвийской автотрассе. Самого Цоя в картине не будет, ее главный герой – тот самый водитель, в автобус которого врезался "Москвич" советской рок-звезды. Павел Шелест ничего не знал о Цое, не слушал его песен. Но именно ему предстоит отвезти гроб с телом музыканта из Латвии в Ленинград. В автобусе – все те, кто был с музыкантом рядом, и для кого все происходящее – страшный сон, в который они еще не до конца поверили.

"Мулан"

Дата выхода: 10 сентября
Жанр: приключения
Продолжительность: 115 минут
Возрастные ограничения: 12+

Очередная лента от кинокомпании Disney, которая продолжает адаптировать свои мультфильмы под кино. Картина расскажет уже знакомую нам историю, правда, с небольшими изменениями. Например, в киноленте не появится всеми любимый проказливый и вредный товарищ Мулан – дракон Мушу.

"King's Man: Начало"

Дата выхода: 17 сентября
Жанр: боевик
Возрастные ограничения: 18+

Это уже третья часть истории об организации супершпионов Kingsman. Только третий фильм расскажет нам о том, как возникло самое стильное разведывательное агентство мира. А также об одном из первых и самых талантливых оперативников в истории организации – Конраде, молодом и наглом сыне герцога Оксфордского. Как и многие его друзья, он мечтал служить на благо Англии, но в итоге оказался втянутым в тайный мир шпионов и убийц.

"Антебеллум"

Дата выхода: 17 сентября
Жанр: триллер
Продолжительность: 105 минут
Возрастные ограничения: 18+

"Антебеллум" – это новый пугающий триллер от продюсера признанных кинохитов "Прочь" и "Мы" и режиссеров Джерарда Буша и Кристофера Ренца. По сюжету успешная писательница Вероника Хинли оказывается в ловушке ужасающей реальности, где одинаково представлены современность и времена гражданской войны США с жестокими убийствами темнокожего населения.

"После. Глава 2"

Дата выхода: 17 сентября
Жанр: драма
Продолжительность: 106 минут
Возрастные ограничения: 16+

Продолжение романтической истории, основанной на романах Анны Тодд. Первая часть "После" стала одним из самых коммерчески успешных проектов 2019 года, поэтому создатели решили не откладывать выход сиквела.

Вторая часть вновь расскажет о влюбленной паре, у которой вроде бы все наладилось. Однажды Тесса узнает неприятные подробности из прошлого Хардина и начинает сомневаться в том, насколько хорошо она его знает. В это же время у девушки появляется новый поклонник, и ее возлюбленный осознает все свои ошибки. Тогда он решает во что бы то ни стало победить в борьбе за сердце любимой.

"Стрельцов"

Дата выхода: 24 сентября
Жанр: мелодрама
Продолжительность: 97 минут
Возрастные ограничения: 6+

Фильм "Стрельцов" – о легендарном футболисте сборной СССР Эдуарде Стрельцове. К 20 годам у него есть все, о чем только можно мечтать: талант, деньги, слава, любовь. Он – восходящая звезда советского футбола и кумир миллионов. Вся страна с замиранием сердца ждет побед советской сборной на предстоящем Чемпионате мира в Швеции и дуэли Стрельцова с Пеле. Но за два дня до отъезда команды недоброжелатели ломают судьбу спортсмена. Когда дорога в футбол, казалось бы, навсегда отрезана, Стрельцов должен совершить невозможное, чтобы вернуться и доказать всем, что он – чемпион.

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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Комментарии

28.08.2020 07:36
- гость -

Правда существуют люди которые прям таки надеятся!? Кроме владельцев этих самых кинотеатров?

28.08.2020 07:47
- гость -

Короче, смотреть нечего, одна дребедень. Кинематограф сдох, как и телевидение.

28.08.2020 08:44
- гость -

Мулан начал смотреть, такое УГ... хватило минут на 15

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