Сиди дома и не смотри на рассвет. Что можно и что нельзя делать на Евтихия Тихого?

Евтихий – святой мученик и один из семидесяти младших апостолов, который жил в I веке н.э. Услышав однажды рассказы о Спасителе, он заинтересовался христианской верой, оставил родных и отправился искать себе наставника, который передал бы ему таинства учения Иисуса Христа. Искания привели его к апостолу и евангелисту Иоанну Богослову, он и стал учителем Евтихия.

Познав все заповеди сына Господа, Евтихий разыскал апостола Павла и вместе с ним отправился по странам проповедовать христианское учение. Существует много преданий о том, как Евтихию не раз удавалось чудом избежать казни за свою деятельность. Проповедника пытались заморить голодом в темнице, но он пережил это. А когда его решили сжечь на костре, в небе разразился гром, внезапно пошел дождь со снегом, который потушил пламя. Евтихий рассказывал своим последователям, что перенести все испытания ему помогает сам Бог.

Правда, умер святой не своей смертью: в начале II века его закололи мечом за распространение еретических убеждений. После гибели христиане причислили Евтихия к числу семидесяти апостолов.