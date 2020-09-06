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Вопрос дня



Сиди дома и не смотри на рассвет. Что можно и что нельзя делать на Евтихия Тихого?

, ИА "Амител"
Зачем в этот день собирали листья в лесу?
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

6 сентября в народе отмечают праздник Евтихия Тихого. На Руси в этот день старались не уходить далеко от селений. Наоборот, люди собирались у кого-нибудь в гостях, рассказывали истории и пели песни. А еще собирали опавшие листья в ближайшем лесочке. Рассказываем, что это за день, почему его назвали Тихим и что нужно сделать 6 сентября, чтобы жить счастливо до самой зимы.

1

Кто такой Евтихий Тихий?

Евтихий – святой мученик и один из семидесяти младших апостолов, который жил в I веке н.э. Услышав однажды рассказы о Спасителе, он заинтересовался христианской верой, оставил родных и отправился искать себе наставника, который передал бы ему таинства учения Иисуса Христа. Искания привели его к апостолу и евангелисту Иоанну Богослову, он и стал учителем Евтихия.

Познав все заповеди сына Господа, Евтихий разыскал апостола Павла и вместе с ним отправился по странам проповедовать христианское учение. Существует много преданий о том, как Евтихию не раз удавалось чудом избежать казни за свою деятельность. Проповедника пытались заморить голодом в темнице, но он пережил это. А когда его решили сжечь на костре, в небе разразился гром, внезапно пошел дождь со снегом, который потушил пламя. Евтихий рассказывал своим последователям, что перенести все испытания ему помогает сам Бог.

Правда, умер святой не своей смертью: в начале II века его закололи мечом за распространение еретических убеждений. После гибели христиане причислили Евтихия к числу семидесяти апостолов.

2

Интересно, а почему он тихий?

Праздник назвали тихим, поскольку в этот день обычно не было ветра. Спокойная погода позволяла начать сбор урожая льна: семена не осыпались и как раз успевали дозреть до нужного состояния.

"Евтихий – тихие зори", – говорили об этом дне, поскольку 6 сентября начинало позже светать. В народе верили, что в этот день активизируются нечистые силы, а природа поздним рассветом старается уберечь людей от походов по лесам и встреч со злыми духами. Считалось, что тот, кто услышит в этот день лесное эхо, скоро умрет страшной смертью. А те, кто будет смотреть на восходящее солнце, еще долго будут несчастны. Поэтому все старались на Евтихия Тихого подольше оставаться дома с утра. А если выходить, то только к кому-то в гости или по особо важным делам.

3
Какие традиции были в народе 6 сентября?

Помимо сбора льна, с этого дня в селах начинались "посиделки". Женщины собирались в гостях у одинокой подруги или вдовы, обсуждали насущные проблемы и последние новости, пели песни и даже гадали.

А чтобы жизнь до самой зимы была счастливой, проводили специальный обряд. Женщины отправлялись на прогулку в ближайшую рощу, взяв с собой сосуд со святой водой. Там они подбирали с земли двадцать опавших листиков, клали в тару и несли домой. Уже на кухне листья раскладывали на столе и давали им подсохнуть. После этого при зажженных свечах нужно было прочитать заговор, призванный уберечь семью от бед и привлечь в дом удачу. После этого листья раскладывались по несколько штук в каждой комнате. А когда свечи полностью догорят, следовало вновь собрать их и закопать под ближайшим деревом.

4
Приметы и поверья на Евтихия Тихого
  • Если 6 сентября пойдет дождь, то всю остальную осень будет стоять теплая и ясная погода, а следующий урожай будет хорошим.
  • Если в этот день слышны крики синиц, то скоро придут дожди и грозы.
  • Если дуют сильные порывистые ветра, то весь урожай льна будет потерян.
  • Если к 6 сентября на дубах много желудей – зима будет долгой и очень холодной.
  • Увидеть в лесу блуждающий огонек – к большой беде.
Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

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