Сиди дома и не смотри на рассвет. Что можно и что нельзя делать на Евтихия Тихого?

6 сентября в народе отмечают праздник Евтихия Тихого. На Руси в этот день старались не уходить далеко от селений. Наоборот, люди собирались у кого-нибудь в гостях, рассказывали истории и пели песни. А еще собирали опавшие листья в ближайшем лесочке. Рассказываем, что это за день, почему его назвали Тихим и что нужно сделать 6 сентября, чтобы жить счастливо до самой зимы.
Кто такой Евтихий Тихий?
Евтихий – святой мученик и один из семидесяти младших апостолов, который жил в I веке н.э. Услышав однажды рассказы о Спасителе, он заинтересовался христианской верой, оставил родных и отправился искать себе наставника, который передал бы ему таинства учения Иисуса Христа. Искания привели его к апостолу и евангелисту Иоанну Богослову, он и стал учителем Евтихия.
Познав все заповеди сына Господа, Евтихий разыскал апостола Павла и вместе с ним отправился по странам проповедовать христианское учение. Существует много преданий о том, как Евтихию не раз удавалось чудом избежать казни за свою деятельность. Проповедника пытались заморить голодом в темнице, но он пережил это. А когда его решили сжечь на костре, в небе разразился гром, внезапно пошел дождь со снегом, который потушил пламя. Евтихий рассказывал своим последователям, что перенести все испытания ему помогает сам Бог.
Правда, умер святой не своей смертью: в начале II века его закололи мечом за распространение еретических убеждений. После гибели христиане причислили Евтихия к числу семидесяти апостолов.
Интересно, а почему он тихий?
Праздник назвали тихим, поскольку в этот день обычно не было ветра. Спокойная погода позволяла начать сбор урожая льна: семена не осыпались и как раз успевали дозреть до нужного состояния.
"Евтихий – тихие зори", – говорили об этом дне, поскольку 6 сентября начинало позже светать. В народе верили, что в этот день активизируются нечистые силы, а природа поздним рассветом старается уберечь людей от походов по лесам и встреч со злыми духами. Считалось, что тот, кто услышит в этот день лесное эхо, скоро умрет страшной смертью. А те, кто будет смотреть на восходящее солнце, еще долго будут несчастны. Поэтому все старались на Евтихия Тихого подольше оставаться дома с утра. А если выходить, то только к кому-то в гости или по особо важным делам.
Помимо сбора льна, с этого дня в селах начинались "посиделки". Женщины собирались в гостях у одинокой подруги или вдовы, обсуждали насущные проблемы и последние новости, пели песни и даже гадали.
А чтобы жизнь до самой зимы была счастливой, проводили специальный обряд. Женщины отправлялись на прогулку в ближайшую рощу, взяв с собой сосуд со святой водой. Там они подбирали с земли двадцать опавших листиков, клали в тару и несли домой. Уже на кухне листья раскладывали на столе и давали им подсохнуть. После этого при зажженных свечах нужно было прочитать заговор, призванный уберечь семью от бед и привлечь в дом удачу. После этого листья раскладывались по несколько штук в каждой комнате. А когда свечи полностью догорят, следовало вновь собрать их и закопать под ближайшим деревом.
- Если 6 сентября пойдет дождь, то всю остальную осень будет стоять теплая и ясная погода, а следующий урожай будет хорошим.
- Если в этот день слышны крики синиц, то скоро придут дожди и грозы.
- Если дуют сильные порывистые ветра, то весь урожай льна будет потерян.
- Если к 6 сентября на дубах много желудей – зима будет долгой и очень холодной.
- Увидеть в лесу блуждающий огонек – к большой беде.
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