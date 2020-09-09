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Изоляция 2.0? Когда ждать вторую волну коронавируса и придет ли она вообще

, ИА "Амител"
Правда ли, что 20 сентября мы все снова уйдем на "удаленку"?
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Осенью во всем мире ждут вторую волну пандемии COVID-19. С приходом холодов люди станут более подвержены инфекциям, а сам вирус будет жить гораздо дольше, уверены вирусологи. Россиян такие новости серьезно тревожат: по данным Центра гигиенического образования населения Роспотребнадзора, прихода второй волны боятся восемь из десяти жителей страны. Более того, многие уверены, что совсем скоро вернутся и жесткие ограничительные меры. В соцсетях ходят слухи, что кинотеатры, кафе, магазины и все остальное закроют уже 20 сентября 2020 года. Рассказываем, откуда взялась эта дата, действительно ли ограничения скоро вернут и будет ли вообще вторая волна коронавируса.

1
А что, первая волна уже закончилась?

Скорее нет, чем да. Прирост новых случаев COVID-19 во всем мире пусть и стабилизировался, но все еще остается высоким, а рекорды по количеству зараженных в сутки продолжают периодически обновляться. Например, 6 сентября в мире выявили самый большой с начала пандемии суточный прирост зараженных – 304 626 человек за день. Предыдущий рекорд был зафиксирован 14 августа – 304 351 новый случай COVID-19. А потому говорить об окончании первой волны пандемии еще рано. Уже почти два месяца каждую неделю в мире выявляют чуть больше миллиона новых зараженных коронавирусом.

Из всех стран свести распространение инфекции к минимуму смогли только в Китае: 8 сентября там зафиксировали всего восемь новых случаев коронавируса.

В России суточный прирост заболевших уже почти месяц держится на отметке около 5 тысяч человек. То, что первая волна в стране еще не закончилась, 8 сентября подтвердил и внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

В Алтайском крае уже около месяца фиксируют больше от 60 до 70 новых случаев COVID-19 в сутки. 8 сентября в регионе выявили ровно 60 новых заболевших.

2
Когда начнется вторая волна в России?

Эксперты ожидают, что вторая волна пандемии "накроет" мир осенью и в декабре 2020 года. Вирусологи полагают, что число заболевших вырастет с наступлением холодов: иммунитет людей ослабнет, а вирус, наоборот, станет жить на поверхностях дольше, поскольку ультрафиолетового излучения от солнца будет меньше.

Специалисты прогнозируют, что суточный прирост зараженных в России вновь может поползти вверх уже с октября. Например, в Москве уровень заболеваемости опять может подняться до нескольких тысяч новых случаев в день, предположил в беседе с РИА "Новости" доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн. Сейчас суточный прирост в столице составляет от 600 до 700 заболевших.

Правда, есть и более оптимистичные прогнозы. Если вторая волна и придет, то будет уже не такой агрессивной, как первая, полагает профессор факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов. По его мнению, за время пандемии люди уже приучились чаще мыть руки и носить маски, а потому последствия уже не будут такими страшными. А главный внештатный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова в недавнем выпуске "Переговорки" на amic.ru вообще выразила надежду, что второй волны в нашем регионе удастся избежать.

3
Почему все решили, что 20 сентября введут карантин?

Слух активно распространяется в соцсетях еще с июня. А началось все с текста "Собянин готовит Москву ко второй волне коронавируса", который опубликовало екатеринбургское издание "Октагон". Там сообщалось, что мэрия столицы активно работает над тем, чтобы вновь ввести в городе жесткие ограничительные меры.

"C 20 сентября в столице будет возвращен режим электронных пропусков, самоизоляции населения, закрытия непродовольственных магазинов, ресторанов и кафе", – цитирует издание своего источника в администрации столицы.

Эту информацию и стали тиражировать в других СМИ и социальных сетях. Напомним, весной регионы вводили ограничительные меры во многом по примеру Москвы. А губернаторские указы (в том числе и в Алтайском крае) часто дублировали те, что подписывал столичный мэр. Поэтому люди и решили, что после 20 сентября режим самоизоляции и ограничения вернутся не только в Москву, но и в регионы.

Сам Собянин опроверг эту информацию. По его словам, никаких решений в мэрии пока не принимали, а ограничения если и будут вводить, то только при необходимости.

"Нас всегда чем-то пугают, в этом наша жизнь. Нам надо фильтровать этот поток всяких слухов и домыслов и жить реальной жизнью. Возникнет какая-то критическая ситуация, будем на нее реагировать. Но заранее закапывать себя и говорить "ужас-ужас" не стоит. Давайте будем более оптимистичными", – цитируют мэра Москвы "Известия".

О второй волне коронавируса в столице речи пока не идет, добавил Собянин.

Нет информации и от других официальных лиц, что скоро будут введены новые карантинные меры. Вирусологи же полагают, что ограничения если и будут вводить, то уже не такие радикальные, как весной: только в тех местах, где возникнут новые вспышки.

4
А в России ко второй волне готовы?

Если верить главе Роспотребнадзора Анне Поповой, то да. По ее словам, ведомство готово к любым вариантам развития событий, в том числе и ко второй волне коронавируса.

"Мы готовимся каждый год практически одинаково, в этом году с учетом новых знаний и нового уровня подготовки: и госпитальной базы, и медицинского дополнительного оборудования, и знаний специалистов, наших коллег врачей. Мы должны быть готовы к самым разным вариантам – собственно это сегодня и происходит", – заявила она в эфире "России 1".

Если россияне будут соблюдать установленные санитарные требования, серьезных изменений эпидрежима ждать не стоит, подчеркнула глава Роспотребнадзора.

5
Сколько вообще будет волн коронавируса и когда это все закончится?

Почти все вирусологи сходятся во мнении, что коронавирус вообще останется с нами навсегда. Рано или поздно им переболеет большинство мирового населения, считает Анатолий Альтштейн.

А вирусолог Сергей Нетесов уверен, что со временем COVID-19 ослабнет и станет не таким агрессивным. Вирус будет мутировать десятилетиями и "с вероятностью в 90%" станет в итоге сезонным заболеванием, как грипп и другие респираторные инфекции, полагает эксперт. Маски же, по его мнению, нам придется носить еще не меньше двух лет. Правда, Алтайский край, похоже, станет исключением: начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны регионального Роспотребнадзора Ольга Егорова 7 сентября заявила, что масочный режим вообще никогда не закончится.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

9.09.2020 10:36
- гость -

Да фиг там, еще раз загнать народ и бизнес в долги и голодуху, не выйдет, веры в помошь самого и его команды уже НЕТ, выход один если обьявит оплачиваемые выходные то платить будут из казны и всем а не дармоедам бюджетным

9.09.2020 11:00
- гость -

а никакой веры и не было
просидели апрель дома, и то не весь меяц, пошли работаь
только москва на удаленке еще сидит
причем есть случаи зараженных и среди них, через курьеров и подьезды

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