Изоляция 2.0? Когда ждать вторую волну коронавируса и придет ли она вообще

А что, первая волна уже закончилась?

Скорее нет, чем да. Прирост новых случаев COVID-19 во всем мире пусть и стабилизировался, но все еще остается высоким, а рекорды по количеству зараженных в сутки продолжают периодически обновляться. Например, 6 сентября в мире выявили самый большой с начала пандемии суточный прирост зараженных – 304 626 человек за день. Предыдущий рекорд был зафиксирован 14 августа – 304 351 новый случай COVID-19. А потому говорить об окончании первой волны пандемии еще рано. Уже почти два месяца каждую неделю в мире выявляют чуть больше миллиона новых зараженных коронавирусом.

Из всех стран свести распространение инфекции к минимуму смогли только в Китае: 8 сентября там зафиксировали всего восемь новых случаев коронавируса.

В России суточный прирост заболевших уже почти месяц держится на отметке около 5 тысяч человек. То, что первая волна в стране еще не закончилась, 8 сентября подтвердил и внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

В Алтайском крае уже около месяца фиксируют больше от 60 до 70 новых случаев COVID-19 в сутки. 8 сентября в регионе выявили ровно 60 новых заболевших.