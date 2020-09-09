09.09.2020. Что нельзя делать и почему в этот день очень важно слушать себя

9 сентября 2020 года – дата особенная и даже мистическая. Эзотерики называют ее зеркальной и говорят, что она способна изменить жизнь человека. Барнаульский нумеролог Екатерина Жигайлова рассказала amic.ru, что магия девятки способна вдохнуть в человека столько сил, что 9 сентября он будет готов свернуть горы. Что нужно делать, чтобы получить такую силу, и что ждет молодоженов, решивших пожениться в этот день – читайте в нашем материале.
Зеркальные или симметричные даты складываются из числового совпадения. При прочтении в зеркальном отражении такие даты выглядят одинаково. 09.09.2020 – одна из них. К таким же относятся 08.08.2020, 07.07.2020 и 02.02.2020. Кстати, последняя зеркальная дата – очень редкая, она читается одинаково слева направо и справа налево. Такие еще называют палиндромами.
Нумерологи считают, что эти дни наполнены особенной энергетикой, которая усиливается за счет магического совпадения чисел. В зеркальные даты происходят судьбоносные события, которые могут кардинально перевернуть жизнь.
В нумерологии цифра 9 – это знак раскрытия талантов, потенциала, мудрости человека. Но в тоже время – символ одиночества и уединения.
Екатерина Жигайлова говорит, что благодаря удвоенной девятке 09.09.2020 многие в этот день будут ощущать небывалый прилив сил и готовы свернуть горы. Но не все, кто-то, наоборот, в эту магическую дату почувствует себя хуже, дадут о себе знать хронические заболевания. Нумеролог советует в этот день особенно внимательно прислушиваться к себе, к своей интуиции. И тогда с вами точно не случится ничего плохого.
А если у вас еще нет пары, с которой можно идти в ЗАГС, – не печальтесь: сегодняшний день очень благоприятен для новых знакомств. Так что не запирайтесь в четырех стенах, дайте сами себе шанс. По словам нумеролога, сегодняшнее знакомства может перерасти в долгосрочные отношения. Кстати, если вы произведете на человека приятное впечатление 9 сентября, то такое мнение о вас сохранится в памяти у нового знакомого еще очень долго.
Конечно можно. Причем в этот день ваши дела будут весьма успешны. Особенно удачно 9 сентября для мелкого бизнеса. Но речь лишь о тех предпринимателях, которые ведут все дела самостоятельно. Удвоенная девятка способствует поиску новых идей и новых источников дохода. А вот руководителям крупных предприятий стоит быть осторожнее.
"Индивидуальный и частный бизнес не пострадает. А вот крупный бизнес рискует потерять клиентов", – говорит Екатерина Жигайлова.
Так как девятка завершает числовой ряд, то и 9 сентября она будет подталкивать вас завершить то, что было начато ранее, подвести итоги, говорит нумеролог. Поэтому 9 сентября:
- Наведите порядок в делах, проанализируйте, с чего вы начинали, чем все закончилось, какие цели достигнуты, что не получилось и почему, смело отбрасывайте то, что покажется вам больше ненужным.
- Расставьте все точки над i в отношениях, в которых вы чувствуете напряжение и которые не приносят вам радости. Может, именно сейчас самое время прекратить эту связь.
- Побудьте наедине с собой, загляните внутрь себя, сделайте переоценку ценностей. В общем, не оставляйте в этот день без внимания себя любимого.
- Постарайтесь отдохнуть и накопить побольше душевных и физических сил.
- В этот день человек может полностью раскрыть свой потенциал и таланты.
- Смело отправляйтесь в поездку или путешествие. Это удачный день для решения любых вопросов, связанных с перемещением, внешними связями.
Нумеролог подчеркивает, что 9 сентября нельзя игнорировать свои эмоции. Прислушайтесь к себе, постарайтесь разобраться со всем, что происходит в вашей жизни, семье или отношениях со второй половинкой. В отношениях с коллегами и детьми. Что вызывает неудовлетворение или неприятие и почему.
Но пусть эмоции не движут вами в этот день. Да, прислушиваться к ним нужно. Но принимать важные решения под их влиянием сегодня не стоит. Дайте себе время успокоиться и разобраться.
Комментарии
В каком месте она зеркальная?