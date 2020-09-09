09.09.2020. Что нельзя делать и почему в этот день очень важно слушать себя

Зеркальная дата. Что это такое?

Зеркальные или симметричные даты складываются из числового совпадения. При прочтении в зеркальном отражении такие даты выглядят одинаково. 09.09.2020 – одна из них. К таким же относятся 08.08.2020, 07.07.2020 и 02.02.2020. Кстати, последняя зеркальная дата – очень редкая, она читается одинаково слева направо и справа налево. Такие еще называют палиндромами.

Нумерологи считают, что эти дни наполнены особенной энергетикой, которая усиливается за счет магического совпадения чисел. В зеркальные даты происходят судьбоносные события, которые могут кардинально перевернуть жизнь.