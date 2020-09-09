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09.09.2020. Что нельзя делать и почему в этот день очень важно слушать себя

, ИА "Амител"
Избыток сил или плохое самочувствие – чего ждать от зеркальной даты 09.09.2020

9 сентября 2020 года – дата особенная и даже мистическая. Эзотерики называют ее зеркальной и говорят, что она способна изменить жизнь человека. Барнаульский нумеролог Екатерина Жигайлова рассказала amic.ru, что магия девятки способна вдохнуть в человека столько сил, что 9 сентября он будет готов свернуть горы. Что нужно делать, чтобы получить такую силу, и что ждет молодоженов, решивших пожениться в этот день – читайте в нашем материале.

1
Зеркальная дата. Что это такое?

Зеркальные или симметричные даты складываются из числового совпадения. При прочтении в зеркальном отражении такие даты выглядят одинаково. 09.09.2020 – одна из них. К таким же относятся 08.08.2020, 07.07.2020 и 02.02.2020. Кстати, последняя зеркальная дата – очень редкая, она читается одинаково слева направо и справа налево. Такие еще называют палиндромами.

Нумерологи считают, что эти дни наполнены особенной энергетикой, которая усиливается за счет магического совпадения чисел. В зеркальные даты происходят судьбоносные события, которые могут кардинально перевернуть жизнь.

2
Что особенного в дате 09.09.2020 и к чему готовиться в этот день?

В нумерологии цифра 9 – это знак раскрытия талантов, потенциала, мудрости человека. Но в тоже время – символ одиночества и уединения.

Екатерина Жигайлова говорит, что благодаря удвоенной девятке 09.09.2020 многие в этот день будут ощущать небывалый прилив сил и готовы свернуть горы. Но не все, кто-то, наоборот, в эту магическую дату почувствует себя хуже, дадут о себе знать хронические заболевания. Нумеролог советует в этот день особенно внимательно прислушиваться к себе, к своей интуиции. И тогда с вами точно не случится ничего плохого.

3
У нас свадьба 9 сентября 2020 года. Будет наш брак счастливым?
Поздравляем. 09.09.2020 года – очень благоприятная дата для свадьбы. По словам Екатерины Жигайловой, супруги, поженившиеся в этот день, станут друг для друга надежной опорой, защитой. В таком союзе будет гармония, а между мужем и женой всегда будут царить дружеские, легкие отношения. Семья будет счастлива и детьми.

А если у вас еще нет пары, с которой можно идти в ЗАГС, – не печальтесь: сегодняшний день очень благоприятен  для новых знакомств. Так что не запирайтесь в четырех стенах, дайте сами себе шанс. По словам нумеролога, сегодняшнее знакомства может перерасти в долгосрочные отношения. Кстати, если вы произведете на человека приятное впечатление 9 сентября, то такое мнение о вас сохранится в памяти у нового знакомого еще очень долго.
4
А можно ли работать в этот день?

Конечно можно. Причем в этот день ваши дела будут весьма успешны. Особенно удачно 9 сентября для мелкого бизнеса. Но речь лишь о тех предпринимателях, которые ведут все дела самостоятельно. Удвоенная девятка способствует поиску новых идей и новых источников дохода. А вот руководителям крупных предприятий стоит быть осторожнее.

"Индивидуальный и частный бизнес не пострадает. А вот крупный бизнес рискует потерять клиентов", – говорит Екатерина Жигайлова.

3
Что обязательно нужно сделать 9 сентября 2020 года?

Так как девятка завершает числовой ряд, то и 9 сентября она будет подталкивать вас завершить то, что было начато ранее, подвести итоги, говорит нумеролог. Поэтому 9 сентября:

  • Наведите порядок в делах, проанализируйте, с чего вы начинали, чем все закончилось, какие цели достигнуты, что не получилось и почему, смело отбрасывайте то, что покажется вам больше ненужным.
  • Расставьте все точки над i в отношениях, в которых вы чувствуете напряжение и которые не приносят вам радости. Может, именно сейчас самое время прекратить эту связь.
  • Побудьте наедине с собой, загляните внутрь себя, сделайте переоценку ценностей. В общем, не оставляйте в этот день без внимания себя любимого.
  • Постарайтесь отдохнуть и накопить побольше душевных и физических сил.
  • В этот день человек может полностью раскрыть свой потенциал и таланты.
  • Смело отправляйтесь в поездку или путешествие. Это удачный день для решения любых вопросов, связанных с перемещением, внешними связями.
4
Чего нельзя делать 9 сентября 2020 года?

Нумеролог подчеркивает, что 9 сентября нельзя игнорировать свои эмоции. Прислушайтесь к себе, постарайтесь разобраться со всем, что происходит в вашей жизни, семье или отношениях со второй половинкой. В отношениях с коллегами и детьми. Что вызывает неудовлетворение или неприятие и почему.

Но пусть эмоции не движут вами в этот день. Да, прислушиваться к ним нужно. Но принимать важные решения под их влиянием сегодня не стоит. Дайте себе время успокоиться и разобраться.

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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Комментарии

9.09.2020 09:53
Mestnyi122

В каком месте она зеркальная?

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