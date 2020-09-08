Отсидит чуть меньше. Сколько лет Михаил Ефремов проведет в тюрьме за смертельное ДТП

8 лет – много или мало для Ефремова?

Это меньше, чем запросило для актера обвинение: прокурор вообще требовал приговорить Ефремова к 11 годам строгого режима. Заслуженного артиста РФ признали виновным по статье 264 УК РФ ("Нарушение правил ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека"), максимальное наказание по которой составляет 12 лет.

При вынесении приговора суд учел положительные характеристики Ефремова и то, что актер (пусть и не сразу) сам признал вину. А потому его в итоге приговорили к восьми годам в колонии общего режима.

Как сообщает ТАСС, в здание суда Ефремов прибыл без вещей, только с папкой документов. Обвинительный вердикт он слушал молча, закрыв глаза и оперевшись кулаками в стол. Заслуженного артиста РФ взяли под стражу в зале суда сразу после оглашения приговора.