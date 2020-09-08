Отсидит чуть меньше. Сколько лет Михаил Ефремов проведет в тюрьме за смертельное ДТП

8 сентября суд признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП. Ровно через три месяца после аварии актера приговорили к восьми годам заключения в колонии общего режима. Рассказываем, почему приговор не вынесли раньше, сколько Ефремову действительно придется провести в тюрьме, учитывая СИЗО и домашний арест, и когда он сможет выйти условно-досрочно.
Это меньше, чем запросило для актера обвинение: прокурор вообще требовал приговорить Ефремова к 11 годам строгого режима. Заслуженного артиста РФ признали виновным по статье 264 УК РФ ("Нарушение правил ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека"), максимальное наказание по которой составляет 12 лет.
При вынесении приговора суд учел положительные характеристики Ефремова и то, что актер (пусть и не сразу) сам признал вину. А потому его в итоге приговорили к восьми годам в колонии общего режима.
Как сообщает ТАСС, в здание суда Ефремов прибыл без вещей, только с папкой документов. Обвинительный вердикт он слушал молча, закрыв глаза и оперевшись кулаками в стол. Заслуженного артиста РФ взяли под стражу в зале суда сразу после оглашения приговора.
Да, но не намного. Всего под домашним арестом Ефремов провел три месяца. Два дня такого заключения засчитываются за один, проведенный в СИЗО. День в изоляторе, в свою очередь, засчитывается в срок как полтора дня в колонии общего режима. Поэтому актер уже точно пробудет в колонии на два с небольшим месяца меньше положенного срока, сообщает РИА "Новости".
Кроме того, Ефремов, которого взяли под стражу в зале суда, еще какое-то время проведет в СИЗО, ожидая исполнения приговора. Обычно с момента приговора до этапирования в колонию проходит 1-2 месяца. К тому же пока неизвестно, будет ли сторона защиты обжаловать приговор. А это значит, что восьмилетний срок Ефремова точно сократится еще ненамного. По оценкам независимых юристов, в общей сложности актер должен будет отсидеть примерно на 4,5 месяца меньше, чем положено.
Наконец, только 3 сентября Михаил Ефремов окончательно признал свою вину. Это произошло в зале суда.
Эльман Пашаев имеет неоднозначную репутацию за странные факты в своей биографии и экстравагантные высказывания, в том числе и по делу Михаила Ефремова. Например, он какое-то время держал интригу, заявив, что установлена личность водителя, который на самом деле был виновен в ДТП. "Это известный, непростой человек. Позже все узнаете", — говорил Пашаев журналистом. Но личность эту в итоге так никто и не узнал.
Известно, что до юриспруденции он какое-то время работал журналистом. По информации АиФ, Пашаева два раза лишали адвокатского статуса — в 2011 и 2013 годах. Юрист получил репутацию звездного адвоката: он защищал права Кати Лель, когда ее продюсер пытался отсудить у певицы права на имя и песни. А позднее Эльман Пашаев был адвокатом Алексея Панина во время его бракоразводного процесса, когда актер добивался опеки над своей дочерью. Оба этих дела юрист выиграл.
Напомним, страшная трагедия произошла 8 июня в центре Москвы. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, за рулем которого, предположительно, находился Евремов, вылетел на встречную полосу и протаранил фургон службы доставки. Чуть позднее водитель "Лады" Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм.
Позднее выяснилось, что в момент происшествия артист был в состоянии алкогольного опьянения.
Комментарии
Вот, Миша начитал стишат себе на 8 лет. Ну, ничего, в лагере есть театральная самодеятельность. Выйдет другим человеком, без богемной дури. Будет самым народным из всех народных артистов.