Суд признал актера Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП и назначил ему 8 лет колонии общего режима, сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".
Суд отверг доводы защиты, что актер находился на пассажирском сиденье и то, что пострадавший водитель погиб из-за врачебной ошибки. Также судья взыскала с Ефремова более 800 тысяч рублей в качестве компенсации старшему сыну погибшего после ДТП. Ефремова взяли под стражу в здании суда.
Известно, что семья Сергея Захарова не будет обжаловать приговор.
Напомним, что 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в центре Москвы. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и протаранил фургон службы доставки, водитель которого от полученных травм скончался в больнице.
3 сентября актер признал свою вину в суде. Прокурор запросила для Ефремова наказание в виде 11 лет колонии общего режима.
Как ранее сообщил amic.ru, Михаил Ефремов поехал на оглашение приговора без вещей. Вокруг здания Пресненского суда дежурят усиленные наряды милиции, собралось большое количество журналистов.
Комментарии
Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал.....
Надо было бы Фейгина назначить,да его лишили адвокатуры.Как в своё время лёшу навального.
Люди у зала суда скандируют:"Не виновен!Свободу!"Видимо там одни либерасты собрались.У них всё через ж... .
8.09.2020 17:15
- гость -
Люди у зала суда скандируют:"Не виновен!Свободу!"Видимо там одни либерасты собрались.У них всё через ж... .
Твой любимый путен сам признался, что он самый либеральный либераст. Видео сможешь сам найти?
обжалуют, занесут денег в ВС и поедет на поселение
Васильеву вспомните
8.09.2020 17:13
- гость -
Надо было бы Фейгина назначить,да его лишили адвокатуры.Как в своё время лёшу навального.
Если не ошибаюсь его уже несколько раз лишали лицензии за обман клиентов.
Синька - зло.
Бросайте это дело.
Ну либо радикально снижайте дозу, будьте как аристократы - 100 г красного вина на ужин. Этого достаточно для поднятия настроения. И разум останется чистым.
За руль не садитесь, если накануне выпили больше чем литр пива.
От греха подальше.
есть для аристократов водятеля трезвые.
И снова сегодня вечером в царских покоях дьяк гнусавым нудным голосом будет зачитывать царю о прошедших в нашем царстве государстве событиях за сегодняшний день.
-Сколько-сколько,голубчик,ты говоришь дали тому персонажу?
-Восемь лет, ваше величество.
-Ну-у-у,голубчик,что же так.Вы уж голубчик распорядитесь на условно или как-то ещё чтобы полегче.Ну ступай с богом.-сказал царь и перекрестил зевающий рот.
17:18
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Как раз за это я его и не люблю.
Отсидит не больше 3,5.
Люди у зала суда скандируют:"Не виновен!Свободу!"Видимо там одни либерасты собрались.У них всё через ж... .
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Нет. Этоо ваша братия - алкаши.
Алкаш. Наркоман. Убийца.Пусть сидит.
Тюрьма-это здание с камерами,куда сегодня отправят Ефремова на какое-то время.Присудили его к 8-ми годам зоны общего режима.Но после апелляции его пересудят на условно.