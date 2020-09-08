Суд признал актера Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП и назначил ему 8 лет колонии общего режима, сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

Суд отверг доводы защиты, что актер находился на пассажирском сиденье и то, что пострадавший водитель погиб из-за врачебной ошибки. Также судья взыскала с Ефремова более 800 тысяч рублей в качестве компенсации старшему сыну погибшего после ДТП. Ефремова взяли под стражу в здании суда.

Известно, что семья Сергея Захарова не будет обжаловать приговор.

Напомним, что 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в центре Москвы. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и протаранил фургон службы доставки, водитель которого от полученных травм скончался в больнице.

3 сентября актер признал свою вину в суде. Прокурор запросила для Ефремова наказание в виде 11 лет колонии общего режима.

Как ранее сообщил amic.ru, Михаил Ефремов поехал на оглашение приговора без вещей. Вокруг здания Пресненского суда дежурят усиленные наряды милиции, собралось большое количество журналистов.