И сколько дней мы будем отдыхать на 4 ноября 2020 года?

В 2020 году День народного единства выпадает на среду, поэтому длинных выходных, увы, не будет. Если вас это утешит, то накануне, в предпраздничный день (во вторник, 3 ноября), можно уйти с работы на час пораньше (если отпустит руководство).

В итоге работать мы будем следующим образом:

3 ноября, вторник – сокращенный рабочий день;

4 ноября, среда – День народного единства – выходной;

5 ноября – рабочий день.

Ну а там и до календарных выходных (7 и 8 ноября ) рукой подать. Ура, товарищи!