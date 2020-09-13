4 ноября мы будем праздновать День народного единства. И каждый год этот государственный праздник дарит россиянам дополнительный выходной (а иногда и не один). Сколько дней мы будем отдыхать в 2020-м и когда снова на работу – читайте в материале amic.ru.
В 2020 году День народного единства выпадает на среду, поэтому длинных выходных, увы, не будет. Если вас это утешит, то накануне, в предпраздничный день (во вторник, 3 ноября), можно уйти с работы на час пораньше (если отпустит руководство).
В итоге работать мы будем следующим образом:
- 3 ноября, вторник – сокращенный рабочий день;
- 4 ноября, среда – День народного единства – выходной;
- 5 ноября – рабочий день.
Ну а там и до календарных выходных (7 и 8 ноября ) рукой подать. Ура, товарищи!
День народного единства – это день единения, взаимопомощи и примирения. Этот праздник напоминает нам, как 400 лет тому назад россияне разных сословий, веры и национальностей сплотились, чтобы дать отпор врагу. 4 ноября (22 октября по старому стилю) 1612 года народное ополчение под предводительством земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Тогда перед лицом опасности объединились более 10 тысяч человек.
Сразу через год после того, как поляков из Москвы выгнали. Уже в 1613 году царь Михаил Федорович Романов учредил праздник и назвал его Днем очищения Москвы от польских интервентов. А в 1649 году по указу царя Алексея Михайловича этот день был объявлен уже православно-государственным праздником Казанской иконы Божией Матери: ее считают покровительницей народного ополчения. По преданию, именно с этой иконой войско вошло в Москву.
После революции 1917 года отмечать праздник перестали. Тогда в ноябре появился другой, более актуальный для того времени праздник – 7 ноября – День Великой Октябрьской социалистической революции.
И только в сентябре 2004 года Межрелигиозный совет России предложил вновь сделать 4 ноября праздничным днем и отмечать его как День народного единства. Тогда же его сделали и выходным днем.
В 2005 году вместо 7 ноября всеобщим выходным днем в России было объявлено 4 ноября. А 7 ноября перестал быть нерабочим днем, но получил статус памятной даты – День Октябрьской революции 1917 года.
Увы, но нет. 4 ноября – последний праздник в 2020 году, в честь которого россияне получат дополнительный нерабочий день. Поэтому набираемся терпения и работаем вплоть до 2021 года. И даже 31 декабря придется потрудиться – это хоть и сокращенный, но рабочий день. Но все мы понимаем, что большинство в этот день будет поздравлять коллег с наступающим. А у кого есть возможность, в этот день уходит на "удаленку" и спокойно готовится к новогодней ночи дома и начинает резать салатики уже с утра.
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