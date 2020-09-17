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В России с 2021 года вырастут пенсии. У кого именно и на сколько?

, ИА "Амител"
Пенсии станут больше? А на сколько?
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Минтруд России сообщил о том, что в 2021 году в России вырастет размер пенсии. Amic.ru выяснил, сколько будут платить пенсионерам после повышения и стоит ли рассчитывать на прибавку тем, кто, не смотря на возраст, все еще продолжает работать.

1
И сколько будут платить пенсионерам в 2021 году?

В 2021 году в России страховую выплату по старости собираются повысить на 6,3%. Таким образом, среднегодовой размер пенсии по старости у неработающих пенсионеров с 1 января 2021 года составит 17 443 рубля. Напомним, по данным на 1 июля 2020 года, средний размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера составил 16 491,63 рубля. Так что в среднем (если вы получали не менее 15 000 рублей) пенсия вырастет почти на тысячу рублей или, если точнее, – на 951,63 рубля. 

2
А социальные пенсии вырастут?

Да. Социальные пенсии в следующем году обещают проиндексировать на 2,6%, пишет "Российская газета". Но произойдет это с 1 апреля.

Напомним, в 2020 году в России средний размер социальной пенсии по потере кормильца составил 10 057 рублей, по инвалидности – 9 844 рубля.

"Всего на финансирование выплаты страховых пенсий в 2021 году запланированы средства в сумме 7,8 трлн рублей, на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсии, компенсации, пособия на погребение будет направлено 632,7 млрд рублей", – сообщили в Минтруде.

3
А работающим пенсионерам пенсии поднимут?

В ближайшее время нет. "Для категории работающих пенсионеров вопрос на ближайшие три года не стоит", – сказал на пресс-конференции управляющий Отделением ПФР по Алтайскому краю Борис Трофимов.

Напомним, пенсии для работающих пенсионеров не индексируются с 2016 года. Но ежегодно в августе им проводят перерасчет стажа работы и выплачивают надбавку. В ПФР также добавили, что у работающих пенсионеров пенсия будет проиндексирована после прекращения ими трудовой деятельности.

"Величина доплаты будет зависеть от количества пенсионных коэффициентов, заработанных за прошедший год. Сумма выплаты рассчитывается как стоимость накопленных коэффициентов, причем цена одного такого коэффициента тоже "заморожена" на дату оформления пенсии", – сообщали в ПФР ранее.

 

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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Комментарии

17.09.2020 09:44
АБОРИГЕН

Что, не работает пенсионная реформа?! А вам про это говорили.

17.09.2020 09:50
Шлямбур

Какая такая пенсионная реформа, вам же дедушка Вова в телевизоре прямо сказал, просто денег нет на пенсии, всё разваровано, и прошу к этому отнестись с пониманием, вот и вся реформа.

17.09.2020 10:37
- гость -

Рост цен эту прибавку ничтожную уже давно превысил!

17.09.2020 10:54
гость

В очередной раз обворовали работающих пенсионеров . А они , между прочим , даже будучи на пенсии , деньги в пенсионный фонд со своего заработка отчисляют . Чудны дела ваши , правители .

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