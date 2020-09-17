В России с 2021 года вырастут пенсии. У кого именно и на сколько?

А социальные пенсии вырастут?

Да. Социальные пенсии в следующем году обещают проиндексировать на 2,6%, пишет "Российская газета". Но произойдет это с 1 апреля.

Напомним, в 2020 году в России средний размер социальной пенсии по потере кормильца составил 10 057 рублей, по инвалидности – 9 844 рубля.

"Всего на финансирование выплаты страховых пенсий в 2021 году запланированы средства в сумме 7,8 трлн рублей, на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсии, компенсации, пособия на погребение будет направлено 632,7 млрд рублей", – сообщили в Минтруде.