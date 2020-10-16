16 октября отмечают народный праздник Денис Позимний. На Руси считали, что в этот день в человека могла проникнуть осенняя лихорадка. А еще говорили: "Позимний Денис – дурного глаза берегись". Потому люди старались от этого защититься. Какие традиции есть у этого праздника и что нельзя делать 16 октября – читайте в материале amic.ru.
Дионисий получил хорошее эллинское образование, изучал астрономию в Египте. Он был свидетелем солнечного затмения в момент распятия Иисуса Христа. "Это или Бог, Создатель всего мира, страждет, или этот мир видимый кончается", – воскликнул тогда Дионисий.
За свою мудрость его избрали членом Ареопага (верховного афинского суда). Но жизнь Дионисия изменилась, после того как он услышал проповедь апостола Павла. Дионисий посчитал это благовестием и решил стать христианином. Три года святой был сподвижником апостола Павла, а потом стал епископом города Афин.
После того как Павла не стало, Дионисий решил продолжить его дело и отправился с проповедью в западные страны. Многих людей он обратил в христианскую веру. Но однажды его схватили, посадили в темницу, а потом обезглавили. Согласно житию, после казни святой взял свою голову и прошел с ней до храма.
"Там, отдав главу одной благочестивой женщине по имени Катулла, из римской знати, оно (тело, – прим. ред.) пало на землю, указывая тем самым место, где должны быть погребены святые останки", – сказано в книге "Деяния святых".
На Руси верили, что в этот день разгуливают злые духи, которые любят мучить людей и насылают на них болезни и сглаз. "Денис – лихого глаза берегись", – говорили в народе. Так называемая "осенняя лихорадка" могла проникнуть под одежду или залететь соринкой в глаз. То есть человек мог даже не заменить этого. В связи с чем наши предки всегда в кармане носили с собой осиновую кору – в старину ее считали оберегом. А в избе от нечистой силы помогало уберечься осиновое полено. Оно всегда было в доме – если болела голова или сводило ноги, крестьяне прикладывали полено и якобы все проходило.
На Дениса Позимнего от дурного глаза пытались уберечься также и с помощью лука, чеснока, редьки и соли. По поверью, редька с солью выедают все злые слова, которые написаны на бумаге, а запах чеснока и лука отпугивал нечисть. Поэтому 16 октября женщины раскладывали по дому зубчики чеснока, а в блюда добавляли побольше лука.
Еще 16 октября старались избегать людей "с дурным глазом" – на Руси к таким относили кареглазых или черноглазых.
Если вдруг показалось, что на человека наслали порчу, то крестьяне проводили обряд. Наливали воду из колодца, смешивали ее со святой, которая всегда была в избе, добавляли три горячих угля и немного соли. А после этой водой сбрызгивали больному спину, ноги и руки и читали молитвы.
Не стоит в этот день держать окна открытыми, особенно в семьях, где есть дети. Так как, по народному поверью, 16 октября нечисть может заглянуть в открытое окошко и сглазить ребенка.
Нельзя было выходить из дома без защитного оберега, а также впускать в дом незваных гостей. По поверьям, на Дениса Позимнего они могли принести в дом беды и неурядицы.
- Если в Денисов день будет тепло, то раньше Артемьева дня (2 ноября) мороз не ударит.
- Вечером домашняя скотина разревелась – грядет ненастье.
- Если воробьи с места на место перелетают, то скоро наступит непогода.
- Похолодает и выпадет снег, если 16 октября облака темные и плывут низко.
- Галки сбились в стаи и галдят – погода будет ясной еще несколько дней.
Комментарии
Если воробьи с места на место перелетают, то скоро наступит непогода.-----------------Идиотизм конкретный, а что воробьи с места на место переходят?
В деревнях созрела конопля, у народа попёрли приметы соответствующие.