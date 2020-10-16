Кто такой Денис Позимний?

Так на Руси называли апостола от семидесяти (один из последователей Иисуса Христа) Дионисия Ареопагита. По преданию, он был учеником апостола Павла и афинским епископом.

Дионисий получил хорошее эллинское образование, изучал астрономию в Египте. Он был свидетелем солнечного затмения в момент распятия Иисуса Христа. "Это или Бог, Создатель всего мира, страждет, или этот мир видимый кончается", – воскликнул тогда Дионисий.

За свою мудрость его избрали членом Ареопага (верховного афинского суда). Но жизнь Дионисия изменилась, после того как он услышал проповедь апостола Павла. Дионисий посчитал это благовестием и решил стать христианином. Три года святой был сподвижником апостола Павла, а потом стал епископом города Афин.

После того как Павла не стало, Дионисий решил продолжить его дело и отправился с проповедью в западные страны. Многих людей он обратил в христианскую веру. Но однажды его схватили, посадили в темницу, а потом обезглавили. Согласно житию, после казни святой взял свою голову и прошел с ней до храма.

"Там, отдав главу одной благочестивой женщине по имени Катулла, из римской знати, оно (тело, – прим. ред.) пало на землю, указывая тем самым место, где должны быть погребены святые останки", – сказано в книге "Деяния святых".